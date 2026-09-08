Benzema, Kabe'den fotoğraf paylaştı! Yazdığı nota beğeni yağdı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Kabe'yi ziyaret eden Karim Benzema, ihramlı halde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fransız yıldızın “Her şey için Allah'a şükür” mesajı büyük ilgi gördü.
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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema, Kabe'yi ziyaret etti. Yıldız futbolcu, ziyareti sırasında ihramlı halde Kabe'nin önünde çektirdiği fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
“HER ŞEY İÇİN ALLAH'A ŞÜKÜR”
Benzema'nın paylaşımında fotoğraf kadar notu da dikkat çekti. Fransız yıldız, paylaşımına “Alhamdulillah for everything...” ifadelerini yazarak “Her şey için Allah'a şükür” mesajını verdi. Benzema ayrıca paylaşımında beyaz kalp ve dua eden eller emojilerine yer verdi.
PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI
Karim Benzema'nın Kabe önünden yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yıldız futbolcunun özellikle “Her şey için Allah'a şükür” anlamına gelen mesajı takipçilerinin dikkatini çekti.