Benzema, Kabe'den fotoğraf paylaştı! Yazdığı nota beğeni yağdı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema, Kabe'yi ziyaret etti. Yıldız futbolcu, ziyareti sırasında ihramlı halde Kabe'nin önünde çektirdiği fotoğrafı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

“HER ŞEY İÇİN ALLAH'A ŞÜKÜR”

Benzema'nın paylaşımında fotoğraf kadar notu da dikkat çekti. Fransız yıldız, paylaşımına “Alhamdulillah for everything...” ifadelerini yazarak “Her şey için Allah'a şükür” mesajını verdi. Benzema ayrıca paylaşımında beyaz kalp ve dua eden eller emojilerine yer verdi.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Karim Benzema'nın Kabe önünden yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yıldız futbolcunun özellikle “Her şey için Allah'a şükür” anlamına gelen mesajı takipçilerinin dikkatini çekti.