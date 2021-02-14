Belli oldu Erdoğan'ın rakibi Joe Biden!

Türkiye üzerine yeni bir oyun oynandığını, bu oyunun ABD’de Biden’in başkanlığa seçilmesinden sonra şekil değiştirdiğini söylemek mümkün…



Türkiye’nin gerek güvenlik gerek siyasi gerekse de milli silah sanayi politikalarındaki başarısı, artık ABD’yi açıktan rahatsız ediyor!



"Bu politikaları terk edin" diyorlar!



Biden yönetimi gelince, PKK neden hemen harekete geçti.



İçimizde ne kadar işbirlikçi varsa alayının Trump’ın gitmesini neden bu kadar çok istediğini anladınız mı?



Dikkat edin HDP Milletvekilleri azmış!..



Onlarla kol kola girenler süt dökmüş kediye bezemiş!

HDP Milletvekili Faruk Gergerlioğlu’nun “PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2,5 sene önce bana başvurmuştu. Sağ salim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu.” Bir başka HDP Milletvekili Hüda Kaya,’nın “Esir kampını TR bombaladı ve öldükleri anlaşılınca durdular” şeklindeki küstah sözlerine bakın!..



Bir düşünün TBMM’deki hiçbir HDP’li vekil, PKK’ya “terör örgütü” diyemiyor, katliamı kınamıyor!..



Öyle büyük bir oyun ki bu güvenlik politikalarını bırakması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu” üzerinden ayar veriliyor!



Ama karşılarında “Allahtan başka kimseye botun eğmem” diyen bir dünya lideri olduğunu unutuyorlar..



ABD’nin Türkiye üzerine hain emellerine karşı cesur bir şekilde tavır ve tepki koyan milli duruş gösteren devlet adamı onlar!..



***



Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve kararlılığı ile hain emelleri olanlar oynayacakları saha bırakmıyor artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti…



Hendekler bitirdiler…

Kayyum Belediye Başkanları ile hem dağ ile bölge halkı arasına duvar örüp hizmet nasıl yapılırı gösterdiler hem de PKK’nın bütün para finans kaynaklarını bitirdiler…



İçerideki teröristlerin başı ezip gömdüler…



Terörü ülke gündeminden düşürdüler…



Hain katliamın nedeni son çırpınışlarıdır…



Bağımsız Türkiye yürüyüşü korkutuyor!..



Soylu’nun ısrarla “15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında ABD vardı” sözleri nasıl rahatsız etmişti...



Bu katliamın arka planı da aynıdır işte…



İşte Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada rehin tutulan 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesi aslında budur!



Hain terör örgütü PKK ABD’ye, Biden yönetimine rağmen böyle bir katliamı yapabilir mi?



Mümkün mü?



Bakın…



Biden’in yeniden göreve getirdiği ve teröre silah sağlayan Arabistanlı Lawrance denilen Brett McGurk kimdir?

ABD McGurk’u yeniden göreve getirmekle neyi planlıyor?



Deli sorular!..



***



Fakat değinmeden geçmem!



AK Parti içinde de ABD’nin söylemlerine benzeyen, güvenlik politikalarının bırakılıp yeniden açılım süreci hayali peşinde olan, Demirtaş ve Kavala’yı serbest bırakıp ABD’yi mutlu etmek isteyenlerde var!



Yani MHP ile ittifak yapılmasından , Soylu’nun duruşundan rahatsız olanlar var!..



Yani istemeyenler!



Az fırsat olsa 5.kattan atarlar!



Yani Türkiye içerisinde operasyon yapacak güçleri kalmayan, kolları kanatları kırılan ABD’nin başını çektiği küresel aktörler, Tayyip Erdoğan’ı teslim almak için içeriden dışarıdan her türlü tezgah peşinde!



“Ya bizimkiler ( işbirlikçilerimiz) ya da MHP/Bahçeli” diyerek yeni bir açılım sürecine kapı aralama peşinde olanlara dikkat edilmeli!..



MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin şu açıklaması sözün bittiği yerdir.

“Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa, bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir.

Ve teröristtir.

Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır:

Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet.”



Devleti, hükümeti eleştirmek için pusuda bekleyip nefret saçan akademisyenler, sözde sanatçılar 13 şehit karşısında nerede?

İki çift sözleri yok mu!



Her zamanki gibi 2 gün ortadan kaybolup gündemin değişmesini beklemekteler!



HDP zaten bildik HDP!



HDP müttefiki partilerden doğru dürüst ses yok.



“PKK” ismini dahi kullanmaktan kaçış!



Kavala ve Demirtaş için kıyamet koparan ABD ve Avrupa’dan ses yok.



Çünkü tezgah onların!..



***



Bakın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakibi ;



Ne Kemal Kılıçdaroğlu,



Ne Meral Akşener,

Ne Ali Babacan, ne Abdullah Gül, ne Ahmet Davutoğlu,

Ne Temel Karamollaoğlu,



Ne de Ekrem ne Mansur!..



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tek rakibi ABD Başkanı Joe Biden’ dir!..



Üst akıl işte o…



Biden'in silahı PKK’dır…



FETÖ’ dür,



Sözde Akademisyenlerdir,



Sözde siyasetçilerdir.



Belli olmuştur ki ;

2023’te Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden yarışacaktır!..



Biden 19 Ocak 2020 tarihli röportajında ne demişti;



“Bence ona (Erdoğan’a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım.



Parlamentoya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için…



Bu iş bir süre iyi gidiyordu.



Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli.



Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre, belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli."



İşte o çağrısını kucağına oturanlarla devreye sokarak “Bağımsız Türkiye hayalinden vazgeç , ya da seni devireceğim “ diye Erdoğan’ı tehdit ediyor!..



Ama hala anlayamadılar “Eski Türkiye yok”



En acısı biz içimizde , "Şu uzay işi de nereden çıktı" diyenlerle uğraşırken, dünya bu haritayı tartışıyor.

2008'de "Gölge CIA" olarak adlandırılan Stratfor, "2050'deki Türkiye'nin etki alanını" bu harita ile göstermişti.



İyi bakın!





İşte bütün korkuları bu…



Bugün Kafkaslarda, Türk dünyasında…



Azerbaycan’da…



Libya’da…

Katar’da…

Somali’de…

Macaristan’da…

Türkmenistan’da…

Kazakistan’da…

Lider bir Türkiye gerçeği var…

***



Bakın Kaplumbağaya sormuşlar:



"Buradan karşı köye ne kadar zamanda gidersin?.."



Kaplumbağa cevap vermiş:



"Yağmuru, çamuru, rüzgarı, inişleri, yokuşları hesap ettim... Üç günlük yol ama ben altı günde giderim..."



Altı gün geçmiş...



Ama kaplumbağa karşı köye gelememiş...



Aramışlar taramışlar, yolun yarısında bulmuşlar

kaplumbağayı...



"Hayrola?.. Üç günlük yolu altı günde bile gelemedin?.."demişler.



Kaplumbağa cevap vermiş:

"Sormayın arkadaş!.. Yağmuru, çamuru, inişi, yokuşu hesap ettim de, memleketin itlerini hesap edemedim…Ne zaman hızla ilerlemeye başlasam tutup ters çevirdiler...”



İşte bugün yaşadığımız manzara tam da bu!..



ABD müttefik falan değildir…



Batı asla hayırlı rüya görmez bu millete…



FETÖ işbirlikçidir..



Apo eli kanlı bir teröristtir.



Apo’ya “başkan” diyen Demirtaş eli kanlı bir teröristtir.



PKK eli kanlı bir terör örgütüdür.



PKK’ya silahlı halk hareketi diyen HDP, PKK’nın siyasal uzantısıdır.



Demirtaş ve HDP’nin avukatlığını yapan siyasiler de işbirlikçidir!



RABBİM BUGÜN YENİ BİR BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VEREN ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ BU İTLERDEN KORUSUN!..



