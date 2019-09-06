Bekleyin...Erdoğan, Bahçeli, Akşener kol kola girecek!..

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü 2023’e doğru, Türkiye her açıdan tarihinin en kritik sürecinden geçiyor…

Bu süreçte milli ve gayri milli bütün unsurlar sahada…

Geçmiş 18 yılda yaşananların benzerleri yaşanıyor…

Oyun içinde oyun oynanıyor…

Bu büyük oyunun içinde küresel güçlerin de yeri var…

Şimdilik tek hesapları önce Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak…

Bunun için de son koz olarak parti içinden yeni bir hareket çıkararak

Tayyip Erdoğan’ın elini kolunu bağlamak istiyorlar!



Bu hedef için her yol mübah!

İhanet, vefasızlık, kalleşlik, arkadan hançerlemek!

Her türlü hesap var!

Ama Allah’ın hesabı ne olur?

İşte bugüne kadar o noktada hep yanıldılar…

Yine o noktaya gidiyorlar...

Peki ne olacak?

Artık saflar belli!

Tek nüans farkı İYİ Parti…

Çünkü yerel seçimlerdeki duruşunu hep aslını inkar ediş olarak yorumladım…

Bugün;

Bir tarafta CHP, HDP, SP bloğu…

Onlarla birlikte hareket ettikleri artık tescilli olan PKK ve FETÖ…



Diğer tarafta;

AK Parti ve MHP bloğu…



Diyeceksiniz ki İYİ Parti’yi neden CHP-HDP bloğunun içine koymuyorsun?

Çünkü;

İYİ Parti içerisinde bulunan Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin beden olarak olabilir ama kalben ve duygu olarak asla o bloğa ait değiller..

Her birinin hele hele CHP’nin HDP koruyuculuğuna iyice soyunduğunu görmelerinden sonra vicdanlarının rahatsız olmaya başlamaları görmemek mümkün mü?

Ömürlerini milliyetçi, ülkücü davaya adayan Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ gibi isimlerin CHP ve HDP bloğu ile birlikte yola devam etmeleri mümkün mü?

Kendilerini inkar edecekseler mümkün?

Bu noktada kilit isim ülkücülüğü ve milliyetçiliği asla tartışılmayacak olan Koray Aydın'dır...

Koray Beyin bugünkü HDP aşkına tutulmuş CHP ve yeni kurulacak olan partilerle yan yana gelmeye gönlünün asla razı olmayacağına adım gibi inanıyorum!..

Çünkü partici değil devletçidir!..

2023 seçimleri öncesi parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partilerle “AK Parti’den ne kadar oy alırız?” hesabı yapacakları aşikar...



Ama asıl hedeflerinin İYİ Parti seçmeni olduğu, “Sizin iktidara alternatif olacak gücünüz yok” diyerek İYİ Parti’yi yeni partilere partner yapmak istedikleri yani kibarca ortadan kaldırma amacı taşıdıkları Ankara kulislerinde iyiden iyiye seslendirilirken bunu Akşener ve Aydın'ın görmemesi mümkün mü?



Hatta İYİ Parti’den bazı isimlerin şimdiden Babacan ile flört halinde olduğu da dilden dile dolaşıyor…

Sayın Akşener kurmayları ile birlikte mutlaka bunu takip ediyordur…

Önünde siyasi ideolojilerine sahip çıkma adına tek bir yol vardır…

O yol Cumhur İttifakı’dır…

AK Parti ve MHP’nin 2023’ü riske atmamak için önünde tek bir yol vardır…

İYİ parti ile kucaklaşmak…



O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimler sonrası gündeme getirdiği “Türkiye ittifakı” çağrısında İYİ Parti’nin kendine yeni bir yol haritası çizerek rol alacağını düşünüyorum…



“Devlet Bahçeli ne der?” diyenleri duyar gibiyim…

Daha yeni "Olanları unutalım" diyen kendisi değil mi?

Allah uzun ömürler versin Genel Başkanlık koltuklarını alıp mezara götürecek değiller ya!..



MHP ile İYİ Parti arasında dünün hesaplaşmasının yerini yarının kucaklaşmasına bırakması, 2023 öncesi boyunlarının borcudur…

Ve Türkiye’nin geleceği açısından torunlarına bırakacakları en önemli mirastır…



Bu birliktelikte ülkücü milliyetçi tabanın oylarını minimum yüzde 20 seviyesine taşıyacağını, 2023 seçimlerinde AK Parti, MHP ve İYİ Parti bloğunun rahatlıkla yüzde 51’i değil yüzde 60-65’i yakalamasının hiç de zor olmayacağını söylemek mümkün...



Madem her defasında “Söz konusu vatansa gerisi teferruat”diyorlar…



O zaman bu sözün aksini düşünmeyen Sayın Bahçeli ve Sayın Akşener’in milliyetçi tabanın fabrika ayarlarına geri dönmesi için “Büyük Türkiye ittifakı” adı altında buluşmasını beklemek, her Türk milliyetçisinin hakkıdır…

Ve kendi istikballeri için son şanstır…



Yani;

Türkiye’nin geçtiği bu kritik süreçte ülkenin CHP-HDP ittifakına teslim edilmemesini isteyenler için yol haritası bellidir…

İYİ Parti AK Parti ve MHP ile buluşup “Büyük Türkiye ittifakına VARIM”demelidir…

Görüldü ki CHP, HDP’yi yanına alıp İYİ Parti’yi kullanarak yerel seçimlerin kaymağını yemiştir…



Sayın Akşener şunu iyi bilmeli ki İYİ Parti tabanı HDP yanında görünür olmaktan dolayı içine atarak her gün baldıran zehri içmektedir!



Aklın yolu birdir…

Tayyip Erdoğan siyasi duruş olarak kime yakındır?

Devlet Bahçeli ve Meral Akşener’e…



Peki Devlet Bahçeli kime yakındır?

Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener’e…



Peki Meral Akşener kime yakındır?

Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye…

Peki bu isimlerin CHP ve HDP ile siyasi görüş olarak buluşması mümkün mü?

Asla…

Bunun aksini kim inkar edebilir ki!

Koray Aydın Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile mi birlikte olmayı tercih eder yoksa Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli ile mi?

O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşunun 100. yılına 2023’e Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde beka sorunu yaşamadan güçlü bir şekilde girerek geleceğe yol almak istiyorsa, AK Parti-MHP-İYİ Parti bloğu kaçınılmaz bir gerçektir…

Saflar bellidir...



Aksi halde Türkiye’nin CHP-HDP siyasetinin kontrolüne girmesinin önünü kimse kesemez…

Son pişmanlık ise fayda etmez…

Çünkü görüldü ki CHP ve HDP artık birbirine geçişli hale gelmiştir…

Öyle bir gayri milli ruh hali ki bu;

Tayyip Erdoğan ve Bahçeli Türk tarihinin en önemli zaferlerinden Malazgirt zaferini gidip Malazgirte kutlarken, CHP yönetimi ile HDP yönetimi aynı saatlerde buluşarak devletin aleyhinde ortak görüş belirtiyorlardı...

Malazgirt umurlarında değil di!..

Böyle bir gayri milli ruh hali içinde Meral Akşener olabilir mi?



Diyeceğim şu ki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları HDP aşkına tutulan CHP sevdasından vazgeçmeli asıllarına dönmelidirler…

CHP-HDP birbirine muhtaç olabilir ama İYİ Parti CHP ve HDP’ye ideolojik olarak asla mahkum değildir…



İşte bu noktada gözler Devlet Bahçeli ve Meral Akşener’dedir…

Büyük oyunu görerek dünü unutmalı geleceğe bakmalılar...



Üzerlerinde özellikle ülkücülerin, milliyetçilerin büyük yükü ve sorumlulukları olduğunu iyi bilmeliler…

Ülkücülerin savrulmasının önüne geçmeliler..

2023’e doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yüke omuz vermeli Erdoğan'ın liderliğinde devlet yönetiminde rol almalılar.



Erdoğan, Bahçeli ve Akşener buluşması sadece içerideki oyun kurucuların değil Türkiye üzerindeki küresel güçlerin oyun ve planlarını da bozacaktır…



Bahçeli gibi Akşener de “Eğer dış güçlerin planı tutar Recep Tayyip Erdoğan giderse kim başkan olacak?”sorusunun cevabının kendileri olmadığını çok iyi biliyordur…



O nedenle hataya düşmeyeceklerdir…



Türkiye'yi gurur ve kibre feda etmeyeceklerdir...

Gece başlarını yastığa koydukları zaman aklın yolunun birlikte olmak olduğunu düşündüklerini söylemek zor değil...

Külliye’ deki 30 Ağustos törenlerine katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP ve HDP’lileri şok eden bir fotoğraf karesi veren Meral Akşener’in dün kayyum atanmaları ile ilgili olarak“Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır” şeklinde yaptığı açıklama bence bu kıvılcımı çakmıştır…



Bence İYİ Parti’yi CHP’den ve HDP’den ayıran ilk adım olmuştur…



Devamı gelmelidir..

Torunlarına bırakacakları en büyük miras Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 100.kuruluş yılında devlet yönetiminde rol alan isimler olacaklarını iyi düşünmelidirler..

Çünkü hepimiz gibi onlar da birer fani…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakidir...



Türkiye’nin bu nedenle Erdoğan'ı, Bahçelisi, Akşener'i ile “BÜYÜK TÜRKİYE İTTİFAKI” buluşmasına acil şekilde ihtiyacı vardır…

Bu buluşma bütün hesapları bozacaktır...

Akşener partisini CHP, HDP bir kenara Babacan ve Davutoğlu gibi seçmenlerine saldıracak isimlere yem etmemelidir.

Son derece kritik bir süreçten geçtiği açık ve net şekilde belli olan, her yönü ile beka sorunu yaşayan Türkiye’de böyle büyük bir buluşma hem ülkenin milli dinamiklerini zirve yaptırır hem de dünya siyaset sahnesinde artık “YIKILMAZ BİR ARMADA” gerçeğini ortaya koyar...



Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türk vatanının, Türk milletinin hatırı ve gururu her şeyin üstünde değil mi?



Türkiye üzerindeki bütün oyunları bu büyük birliktelik bozacak güçtedir…Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener buluşması ve kucaklaşması olmazsa olmaz...

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener bu tarihi sorumluluğu yerine getirmeli...

Akşener hem kendini kurtarmalı hem ülkücü ve milliyetçi kitlenin fabrika ayarlarına geri dönmesini sağlamalı hemde Türkiye'yi rayından çıkartmak isteyen CHP-HDP bloğuna karşı "Türk milliyetçileri sizin payandanız olamaz" diyerek derslerini vererek tarihi sorumluluğunu yerine getirmeli...

O nedenle hem CHP-HDP cephesi hemde yeni parti kuracak olan Babacan-Davutoğlu'nu kara kara düşündürecek bu büyük buluşmaya hazır olun derim!..

Bilesiniz bu büyük buluşmanında alt yapısı hazır. Ve bu büyük buluşma Türk siyasetinde 2023 öncesi "Acaba" sorularını ortadan kaldıracak uzun soluklu bir hava getirecek Türkiye'nin önünü açacaktır..

Bir bakmışsınız...

Başkan Tayyip Erdoğan'ın yanında, Başkan yardımcıları Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Binali Yıldırım...

Kabine de MHP ve İYİ Partiden de bakanlar...

Neden olmasın...

Madem öyle işte böyle dercesine...

Bu üç liderinde bugünkü siyasi ideolojisi aynı frekansta buluşmuyor mu?

Muhafazakar...

Demokrat...

Milliyetçi...

Üçününde sloganı aynı değil mi?

Tek Millet,

Tek Devlet,

Tek Vatan,

Tek Bayrak



O halde 2023 yolunda bütün iç ve dış oyunlara karşı Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu üç liderin kolkola girmesi demek "Büyük Türkiye Gücü" nün doğması demek olacaktır..

Tayyip Erdoğan'ı devirmek için gün sayan, Devlet Bahçeli'yi hesaba katmayan, Meral Akşener'i hala kendilerinden sananlar gönül gözleri artık devreye girmiştir...

Hz.Mevlana der ki;

"Gönül gözü ile gören bir insanı kandıramazsınız.

Sizi açık bir kitap gibi okurlar!.."

Artık sizi kitap gibi okuyorlar!..

Bütün korkunuzda işte bu!..

Ama korkunun ecele faydası yok...

Siyaseten kardeş olanların tarihi buluşmasına hazır olun...



