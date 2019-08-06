Başbuğ'un evlatları haydut mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kongresinde MHP ve ülkücülere yönelik “Haydut yetiştiriyorlar” demiş!

Çok büyük ayıp etmiş!

İlginç olanı…

Akşener“MHP haydut yetiştiriyor” derken; o salonda bulunan siyasete gözlerini MHP’de açmış, MHP’de yetişmiş ve ülkücü olmakla gurur duyan yöneticiler, bu sözleri ayakta alkışlamış!

İnanılacak gibi değil…



MHP'de haydut(!) olarak yetiştiniz de, nereye terfi ettiniz ki, bu sözleri alkışladınız diye soruyor ülkücüler!

Cevap!

Akşener’e cevap ne olmalı diye hiç düşünmeye gerek bile yok…

Çünkü hazır…

“Bugün Türk devlet ve milleti hala dimdik ayakta durabiliyorsa bu da ülkücülere ait bir şeref olarak tecelli etmiştir…” diyen üstat Necip Fazıl'a sormuşlar “Anlat bakalım üstat kimdir bu ülkücüler?” diye…

Bakın nasıl cevap vermiş!

*

Allahsızın nefret…



Namussuzun dehşet…



Yüreksizin heybet…



Başıboşun mihnet…



Devrimbaz'ın zulmet…



Eyyamcının şirret…



İnmelinin sıklet…



Anarşistin devlet…



Komünist’in illet sandığı ve tanıdığı İslam'ın nurunu Türk'ün altın kabında parlatan muhterem insanlardır."

*

Çok anlamlı değil mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerinde olsam Sayın Akşener’e cevap olarak iki hamle yapardım…



Birincisi;

Üstat Necip Fazıl’ın bu sözlerini çerçeveletip, gönderen kısmına da “Haydutlar(!)” yazarak postalardım!



İkincisi ise çok daha önemli…

Ülkücülerin efsane lideri Başbuğ Alpaslan Türkeş’in uzun yıllar önce ülkücülerle ilgili sözlerinin CD’sini Akşener’e “CEVAP” olarak gönderirdim…

Çünkü Meral Akşener’in “Haydut”hakaretine en anlamlı cevap bu…

Bakın neler söylüyor Başbuğ Türkeş;

*

“Şimdi huzurlarınızda gayet net belirtiyorum. Madem bu ülkücüler bu kadar kötüdür ben yetiştirdiğim evlatlarımı çatımızın altına davet ediyorum.

Onların yuvası burasıdır. Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim MHP saflarının dışında ülkücü olunmaz.

Ülkemizin belli başlı partilerinin il ilçe yönetimleri ile başkanlık meclislerinden ülkücü saydıkları arkadaşlarımız çekilsinler.

MHP saflarının dışında ülkücü olunmaz.

Ülkücü kelimesinden rahatsızlık duyanları, benim bildiğim gibi onlar da sizler de bilmektesiniz.

Bir kere daha davetimi yeniliyorum.

Burada hedef ne MHP’dir ne de ülkücülerdir.

Hedef devlettir.

Devleti yıkmak isteyenler devletle hesaplaşmayı düşünenler, tavırlarını MHP’ye ve ülkücülere yöneltmişlerdir.

Mesele budur... (https://youtu.be/PUSmiFrLbQI )



*

İşte Başbuğ Türkeş bunları söylüyor…

Sanki bugüne cevap veriyor…

Okudunuz mu Sayın Akşener?

Başbuğ'un evlatları haydut mu?

Kimin değirmenine su taşıyorsunuz…



HDP zihniyetine bir gün dahi “Haydut” diyemeyen ve "Selahattin Demirtaş’a özgürlük" seslendirmesi yapan, İstanbul seçimleri sonrası “Bu başarıda Demirtaş’ın katkısı önemli ” ifadelerini kullananların MHP’yi, ülkücüleri haydut yetiştirmekle suçlaması, en hafif tabir ile nankörlükten başka ne olabilir ki?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evindi ziyaret etmesi ve yanlarında Bozkurt anıtlı resim çektirmesi belli ki "AK Parti-MHP ,Erdoğan-Bahçeli et ve tırnak gibi oldu" diye üzmüş sizi..

O fotoğraf karesinde olmanız için Bahçeli tarafından çağrı da gelmedi değil!..

Sayın Akşener;

Çevrenize ve akıl hocalarınıza dikkat edin.Çok fena gaza getiriliyor ve hedef yapılıyorsunuz.Üzerinize bir oyun oynandığını düşünüyorum..

Farkında mısınız!..

Ülkücülere, milliyetçilere, MHP'lilere bugüne kadar "Haydut" benzetmesi ve suçlaması yapan sadece HDP zihniyetiydi!..

Hiç bir Türk Milliyetçisinin yetiştiği ocağa, yetiştiği partiye karşı böyle bir tepkisi asla olmadı..

Sayın Akşener;

İYİ Parti bundan sonra ya siyaset sahnesinde bundan sonra sadece Türk solunun önünü açmak için mücadele etmeye devam edecek yada Bahçeli'nin "Yaşananları unutalım, Birlik olalım" çağrısına kulak vererek aslına dönecek!..

17.2.2013 günü saat :02.02’de sosyal medya hesabınız twitter’den attığın mesajı hatırlıyor musunuz?.

Hatırlamıyorsanız biz hatırlatalım Sayın Genel Başkan;

“Ülkü Ocaklarını Rahmetli Başbuğumuz kurdu. Yani MHP tarafından kuruldu. Ülkü Ocakları MHP’yi kurmadı. Ülkücüler MHP’de olurlar"

Doğru söz budur Sayın Akşener!.



