Bakan Murat Kurum'dan Çorum esnafına ziyaret

Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni için Çorum’a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum, Ulu Camii’nde cuma namazının ardından Tarihi Çorum Meydanı, Dar Arasta ve Saat Kulesi çevresindeki sağlıklaştırma çalışmaları ve Hanönü Meydanı’ndaki düzenlemeleri yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından “Uğradığımız her kapıda sevgi dolu, neşeli, heyecanlı bir karşılama. Çorum’u çok özlemişiz.” sözleriyle paylaştı.