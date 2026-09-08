Bakan Gürlek 'Müsaade etmeyeceğiz' dedi duyurdu! 4 ilde milyarlarca liralık büyük vurgun!

Bakan Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de suç örgütlerine operasyon düzenlendiğini bildirdi. 4 ilde 137 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Gaziantep'te şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

İzmir'de ise suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemi uygulandı.

Bakan Gürlek, dört ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla nitelikli dolandırıcılıktan uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar birçok suç alanında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Antalya'da, esnaf ve firmalardan ileri vadeli çeklerle mal temin edip düşük bedellerle elden çıkaran bir organize dolandırıcılık yapılanmasına yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri usulsüzce yurt dışına kaçırdığı tespit edilen ve hesaplarında 122 milyar TL'yi aşan para hareketliliği bulunan 33 şüpheliye operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, vatandaşları yasa dışı bahis ağlarına çekerek haksız kazanç sağlayan bir suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İzmir'de, Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

BAKAN GÜRLEK DETAYLARI PAYLAŞTI

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz!

Bugün Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda kahraman polis teşkilatımızla gerçekleştirilen operasyonlarla; nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Antalya’da; önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına darbe vurulmuş; 8 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Gaziantep’te; yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları, hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma; kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütülmektedir.

İstanbul’da; vatandaşlarımızı yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Yapılan aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

İzmir’de ise; Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları sahada başarıyla icra eden Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum.