Devlet Bahçeli o şarkıyı duydu hemen talimatı verdi! "Ferdi mahvettin bizi"

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken anlar yaşandı. Avan, yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçedeki projeleri Bahçeli’ye sunarken, tanıtım filminde Ferdi Tayfur’un şarkısının çalması üzerine Bahçeli’den özel bir talep geldi.

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, Ankara’da MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Pozantı’da gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Avan, ilçenin selamlarını da Bahçeli’ye ilettiğini belirtti.

MİLLET BAHÇESİ PROJESİNİ BAHÇELİ’YE ANLATTI

Görüşme sırasında Avan, yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesinin tanıtım videosunu Bahçeli’ye izletti.

Videoda Ferdi Tayfur’un “Bana da söyle” şarkısının kullanılması üzerine Bahçeli, merhum sanatçıyı anarak, “Ferdi, mahvettin bizi” dedi. Ardından millet bahçesine Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi.

FERDİ TAYFUR ADINA ÇINAR DİKİLECEK

Bahçeli, Avan’a, “Rahmetlinin adına bir çınar dik. Madem millet bahçesi, onun adına bir çınar olsun. Ferdi Tayfur diye yazsın” ifadelerini kullandı.

Avan ise Bahçeli’nin talebine,

“Emredersiniz Sayın Genel Başkanım. 300 tane ağaç dikeceğiz. Özel olarak da Ferdi Tayfur için bir çınar dikeceğiz”

karşılığını verdi.

AVAN: POZANTI İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Avan, Pozantı’daki hizmet ve projeleri Bahçeli ile paylaştıklarını belirtti.

Avan, Bahçeli’nin ilgisinin kendilerine moral verdiğini ifade ederek Pozantı için çalışmaya ve verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.