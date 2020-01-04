Ayna karşısında video paylaşan Aleyna Tilki'nin kalçası dikkat çekti

Sosyal medya hesabından paylaştığı her pozu olay yaratan şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak yeşil takım halindeki kıyafetiyle video paylaştı. Ayna karşısında poz veren Tilki'nin kalçası ise herkesin dikkatini çekti.

"KALÇANI GÖSTERMEK İÇİN VİDEO ATMIŞSIN"

Son günlerde kalça estetiği yaptırdığı konuşulan Aleyna Tilki, ayna karşısında kalçasını gösteren bir video paylaştı. Peş peşe fotoğraf paylaşan Tilki'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Kalçana ne yaptırdın", "Kalçanı göstermek için video atmışsın" ve "İyi ki kalçan var" gibi yorumlar yaptı.