Atatürk'e kim ihanet ediyor!

Kemal Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan’a demiş ki;

"Sen kimsin ki Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten söz ediyorsun! Sen Atatürk'ün yanından bile geçemezsin!"



İlahi Kemal Bey!



Peki sen kimsin ki her defasında bu ülkenin bu milletin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk’ü siyasi rant için kullanıyor, millete sözde Atatürkçülük dersi veriyorsun!..



Kemal Bey!..

Cumhuriyet değerleriyle alay eden CHP’lilere ses çıkarmayıp bilakis onları baş tacı yapan ve hepsine birer milletvekilliği armağan eden kimdir?



Soralım…

“Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” paylaşımını yapan…



“Bugün Suriye’ye savaş açsak banko Esad’ı tutarım” sözleriyle safını net bir şekilde ortaya koyan kimdi?



Saliha Sera Kadıgil Ünlü…



Peki Kemal Bey ne yaptı?

Sera Hanım’ı önce parti meclisine aldı, Genel Başkan Yardımcısı yaptı, yetmedi hangi şehir kaçıncı sıra İstanbul ardından milletvekili yaptı!

*



Soralım…



“Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı, İran safında olurum” diyen kimdi?

Eren Erdem…



Peki Kemal Bey ne yaptı?

2014 yılında CHP’den milletvekili seçtirdi…

*



Soralım…



“Mustafa Kemal’in askeri” olmayı içine sindiremeyen YCHP’lilerin, Atatürk’e sadakati göstermek için kullanılan “askeriyiz” ifadesinin yanlış olduğunu savunan kimdi?



İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu...



Peki Kemal Bey ne yaptı?

Partide en güvendiği isim olarak adeta el bebek gül bebek tuttu.

İstifa ederim restine bile tahammül edip kucakladı…

*

Peki…

Mustafa Kemal’e “kefere” diyen kimdi?



Mehmet Bekaroğlu…



Peki Kemal Bey onu nasıl ödüllendirdi…



CHP’ye davet etti…

Kontenjanından parti yönetimine soktu…

Genel başkan yardımcısı yaptı…

Milletvekili seçtirdi…

*

Devam edelim…



“Necati Yılmaz, odasındaki Atatürk posterini indirdi” açıklamasıyla, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan skandalı ifşa eden kimdi?



Aylin Nazlıaka…

Kim o?

YCHP Milletvekili…

Peki Kemal Bey ne yaptı?



Nazlıaka’yı partiden ihraç etti ama Yılmaz'a dokunmadı!

Neden korudu Yılmaz'ı!..

*

Devam…



Atatürk’ü “soykırım”yapmakla suçlayan “Dersim katliamının sorumlusu devlet ve CHP’dir. Atatürk de bu olaylardan haberdardır” diyen kimdi?



Kılıçdaroğlu’nun yeni CHP milletvekili yaptığı hemşehrisi..

Hüseyin Aygün…



Ne oldu?

Kılıçdaroğlu ona ağzını bile açmadı…

*



Mesela;

Atatürk’ün “Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk’ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek”

sözünün bütününü bıraktık, içinden tek bir kelimeyi hayatı boyunca gururla söyleyebildi mi Kemal Bey!..



Mesela;

Atatürk’ün gururla söylediği “Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır” sözünü, Kemal Bey’in ağzından hiç duydunuz mu?

Duyan varsa buyursun…



*



Soralım;

Bugün Atatürk yaşasaydı YCHP, FETÖ'cüler ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birçok konuda söylem birliği yapar mıydı?



Onlarla omuz omuza sözde adalet yürüyüşüne çıkar mıydı?



İyi bir CHP’li olan İstanbul eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal ne demişti o yürüyüş için; "Atatürk düşmanlarıyla birlikte yürümem. Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyet’le ve Atatürk'le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem."

*

Peki Atatürk yaşasaydı partisi CHP PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD için "terör örgütü değil siyasi parti" der miydi?

Söylenecek daha çok söz var!..

*



Öyle bir hal ki bu..



Söz konusu Tayyip Erdoğan düşmanlığı ise Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek için Türkiye düşmanlarına dost diye sarılan bir YCHP yönetimi var…

Erdoğan'ı sandıkta deviremeyen Kılıçdaroğlu'nun umudu bugün ABD, AB, İsrail ve onların işbirlikçisi FETÖ,PYD-PKK olmuş...

Ne yazık ki bugün YCHP’nin bir kesimi HDP’yi bir kesimi de FETÖ’yü savunur noktaya taşınmıştır…



Bugün HDP bile YCHP kadar YPG/PKK savunuculuğu yapmıyor.



Çok az Atatürk çizgisi taşıyan var ki onlarda etkisiz, yetkisiz bırakılmış parti yönetimi tarafından dışlanıyor…

*



FETÖ’nün en büyük özelliği ne?

“Sızmak…”



Çünkü o bir istihbarat örgütü…



HDPKK’nın en büyük özelliği ne?

“Kullanılmak…”



Çünkü emperyalizmin küçük bir maşa…



Yani emperyalizme savaş açmış Atatürk’ün CHP’si şimdi Atatürk’ün koltuğunda oturan Tayyip Erdoğan’ı devirmek isteyen emperyalizm ile elele!



Bunlar olmadan Kemal Beyin YCHP’sinin Türkiye siyaseti için bir gücü ve iddiası var mı?

Yok!..

Çünkü o çeyrek bir parti olma kaderini yaşamaya devam ederek kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ihanet ediyor…



Mustafa Kemal Atatürk her defasında “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” sözünü gururla söylerken, bu sözü bugün söylemekten özenle kaçınan kim?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından hiç duydunuz mu?

*



Bu YCHP yönetiminin, Atatürk’ün CHP’si ile uzaktan yakından alakası ve benzerliği yoktur...

Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğü bu noktada öne çıkıyor...



Bakın Atatürkçü araştırmacı yazar Sinan Meydan’ın CHP ve Atatürk dönemi ile ilgili anlattığı olay bunun belgesi gibi...



Yıl 1935…



CHP Genel Sekreteri Recep Peker, CHP ile ilgili bir vesikayı Atatürk’e imzalatmaya getirdiğinde, Atatürk vesikanın üzerine “PARTİM...”sözünü yazınca Recep Peker “PAŞAM NİÇİN CHP YAZMIYORSUNUZ”diye sorar…



Atatürk’ün cevabı bakın ne olur?

“NE BİLEYİM SONUNA KADAR CHP’NİN BENİM PARTİM OLARAK KALACAĞINI.”



Atatürk partisinin böylesine basiretsiz adamların eline geçeceğini işte o günlerden görmüştü…

Öyle bir görmüştü ki Kemal Beyde itiraf etmişti..



Bakın Kılıçdaroğlu 2014 yılında Habertürk’te katıldığı canlı yayında bunu nasıl doğrulamıştı!

Nasıl mı?

Soru: Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası ile bugünkü CHP aynı mıdır?

Kılıçdaroğlu: Hayır.

Soru: Farkınız ne?

Kılıçdaroğu: Dünya kadar fark var. Sosyal demokrasi yoktu şimdi sosyal demokrasi var. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Sosyalist enternasyonal üyesiyiz baktığınız zaman.

*

Bugün CHP Atatürk'ün partisi değil dediğimiz zaman kızıyorlar!..

Şimdi Kemal Bey millete Mustafa Kemal dersi veriyor...

Kemal Bey!...

Eğer Atatürk’ün yanından geçemeyecek olan biri varsa o birisi Tayyip Erdoğan değil sizsiniz...

Atatürk'ün üzerinden elinizi çekin!..

































