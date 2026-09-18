Ata Demirer'in yeni filmi "Pervaneler"in çekimleri 28 Eylül'de başlayacak

BKM'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstleneceği filmin oyuncuları, çekimler öncesinde gerçekleştirilen okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Prova sırasında oyuncuların buluşmasından renkli anlar da kameraya yansıdı.

Filmin oyuncu kadrosunda Ata Demirer'in yanı sıra Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday, Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir ve Ozan Bengi yer alıyor.

Demirer'in mizah anlayışı ve gözlem gücünü yeni bir hikayeyle beyaz perdeye taşıyacağı belirtilen film, gündelik hayattan karakterleri, sıcak mizahı ve samimi duyguları odağına alacak.

Filmin, 8 Ocak 2027'de sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.