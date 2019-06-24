Asıl kazanan Tayyip Erdoğan olacak!



Sonunda bitti…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini açık ara oy farkı ile Ekrem İmamoğlu kazandı.

Kendisini kutluyor, başarılar diliyorum..

Böylesine bir farkı kimse beklemiyordu kuşkusuz..

Bu milletin Ecevit gibi bir liderin partisi DSP’yi bir seçim öncesi yüzde 20 ile iktidar yapıp bir seçim sonrası yüzde 1’e indirip TBMM dışına iten bir millet olduğunu unutmamak gerekir..

AK Parti açısından söylenecek söz şudur..

Hayr ve şer Allah'tandır.

Neyin hayır neyin şer olduğunu en iyi Allah bilir.

İstanbul seçimlerinin sonuçlarına AK Parti açısından bu gözle bakmak gerekir…

Göreceğiz ki Tayyip Erdoğan belki İstanbul'a kaybetti ama çok daha önemli olan 2023 seçimleri öncesi "Erken uyarı sistemini" devreye sokarak asıl kazanan kendisi olacaktır…

Nasıl mı?

Artık tuz kokmuştur…

AK Partiyi içeriden saran ve satan,

Tevazu nedir bilmeyen,

Kibir budalası olmuş,

Zevk ve sefaya dalmış,

Zulüm eder olmuş,

Bencil,

Güç sarhoşu,

Rantçı,

Nimetin kıymetini bilmeyen,

Liderinin duruşuna ihanet eden,

Mahallesinden çıkıp yerleştiği rezidanslara çıkıp halka tepeden bakan,

Kene gibi partiye yapışmış embesil troller..

Çakar araba bağımlısı,

Halktan kopup nargilecileri mesken tutan,

Partinin kapısını “Aman koltuğumuzdan oluruz” diye halka kapatan, bir çay dahi ısmarlamayan, esnafın kapısını çalmayan, Kendisi taksi duraklarında oturup taksilerle çay içip simit yiyip dertleşirken o kapılardan içeri girmeyen

Kim varsa hepsini "YETER ARTIK" diyerek partiden temizleyecektir...

Tayyip Erdoğan'ın başka bir yolu yok...

Tabanın beklentisi yeni bir aşk ile kolları sıvaması buna bağlı...

İnanın bu kadrolarla bu kadar oyu iyi alıyor AK Parti!..

Bu davaya gerçekten gönül veren yüzlerce, binlerce Tayyip Erdoğan sevdalısı partiden soğutulurken her dönemin adamı olanlar yer kaptı!

Tayyip Erdoğan sevdalıları kendisinden partiyi A’dan Z’ye masaya yatırmasını ve radikal önlemler almasını bekliyor.

AK Parti’de Tayyip Erdoğan dışında hiç kimsenin vazgeçilmez olduğunu iyi bilen "Seni seviyoruz. Ama bu kadrolara artık inanmıyoruz Reis " diyen milyonlarca Erdoğan sevdalısı var.

O nedenle seçimsiz geçecek 4 yıl varken bunu fırsata çevirmek adına yani Partinin küllerinden yeniden doğması için Erdoğan'ın önünde büyük bir fırsat var...



***



Erdoğan bu gerçeği görmüyor mu?

Görüyor...

Ama bugüne kadar ötelediği aşikar...

Hatta bugünleri görürcesine teşkilatlarına bir toplantıda "UYARI" olarak anlattığı Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz Han’ın torunu Hülagu’nun Kadıhan ile hikayesi hafızalarda!..

Neydi bu hikaye...



Hülagu İlhanlı Devletinin kurucusu Mengü Kağan’ın da kardeşidir. 1255 de ağabeyi Mengü Han tarafından Ortadoğu’da henüz ele geçirilmemiş toprakların ele geçirilmesi için görevlendirilir.

Hülagu 1258 tarihinde Bağdat’a girerek Abbasi Halifesi Mutasım’ı keçeye sarıp Moğol atlarının ayakları altında ezdirerek öldürtür. Şehri yağmalar 400.000 kişiyi katleder. Cami, hastane, saray ne varsa hepsini yok eder.Zalimliğini anlatmak için Dicle’nin günlerce kan aktığı söylenir.

Hülagu bir gün, şehrin dışına kurduğu karargâhında, o beldenin en büyük âlimi ile görüşmek istediğini bildirir.

Bu haber, âlimler arasında korku ve endişeye sebep olur. Kimse Hülagu tarafından öldürülmek korkusuyla bu davete icabet etmek istemez. Bu haber zamanın genç âlimlerinden Kadıhan’a ulaşır.

Kadıhan, ufak tefek tıfıl bir gençtir. Daha sakalı bile çıkmamıştır.

Böylesi bir daveti kabul ettiğini söyleyerek Hülagu ile görüşmeye gidebileceğini, bunun için kendisine bir deve, bir keçi ve bir de horoz verilmesini ister.

Böyle bir fedainin ortaya çıkması ulema sınıfını rahatlatır.Çünkü bir kurban bulunmuştur. Hülagu’nun şerrinden korkan ulema sınıfı bu isteği hemen karşılar.

Kadıhan içeriye girer ve kendisini tanıtır. Kendisiyle görüşmek üzere geldiğini söyler. Hülagu, genci tepeden tırnağa süzer ve beklediği tipte birisi olmadığını görerek, “Bana göndermek için bula bula seni mi buldular. Gönderecek başka birini bulamadılar mı?” diye sorar.

Kadıhan gayet sakin bir şekilde; “görüşmek için iri yarı, boylu poslu birini istiyorsan, bir deve getirdim. Sakallı yaşlı birisi ile görüşmek istiyorsan, bir keçi getirdim. Eğer gür sesli birisiyle görüşmek istiyorsan horoz getirdim. Üçünü de çadırın önüne bıraktım. Onlarla görüşebilirsin!” der.



Hülagu karşısındakinin sıradan birisi olmadığını anlar ve “şöyle otur bakalım” diyerek ilk sorusunu yöneltir. “Söyle bakalım, beni buraya getiren sebep nedir?” diye sorar.

Kadıhan gayet sakin bir şekilde;“Seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Allah’ın bize verdiği nimetlerin kıymetin bilemedik. Esas gayemizi unutup makam, mevki mal mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Cenab-ı Hak da bize verdiği nimetleri almak üzere seni gönderdi”der.

Hülagu bu sefer ikinci sorusunu sorar. “Peki, beni buradan kim gönderebilir?”

Cevap çok manidardır.

“O da bize bağlı. Benliğimize dönüp ne kadar kısa zamanda toparlanıp, bize verilen nimetin kıymetini bilir, zevk ve sefadan, israftan, zulümden, birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın”



***

AK Parti içine düştüğü sıkıntıyı ve çözüm yolunu bundan iyi hiç bir şey anlatamaz.İşte Erdoğan AK Parti kadrolarına sanki bugünleri görüncesine o gün bu hikaye üzerinden ders veriyordu.

Diyeceğim şu ki!..

Değişim kaçınılmazdır...

Tuz kokmuştur

En kısa zamanda;

Bakanlar Kurulunda,

Bakanlık kadrolarında,

Genel Merkez yönetiminde,

Başta büyükşehirler olmak üzere bütün teşkilatlarda,

Külliye danışman kadrosunda,

Burunlarından kıl aldırmayan, kapıları halka kapalı üst düzey bürokratlarda...

Halka yeniden umut verecek büyük bir değişim kaçınılmaz bir gerçektir…

Demir tavında dövülür..

Bugün görülüyor ki hala açık ara birinci parti olan AK Parti yeniden yapılanma ile kendine çeki düzen verirse işte o zaman “en gür seda" yeniden AK Partinin sedası olacaktır.

Aksi halde; ANAP, DYP, DSP gibi partilerin hazin sonları unutulmamalı.

Mevlana der ki;

“Sıkıntı yok efendiler.

Dert insana yol gösterir.”

İşte o yolu Tayyip Erdoğan bulmak zorundadır..

Bulacaktırda...

Çünkü dün gitti...

Hayat devam ediyor...

Gelecek seçim şimdi başlıyor...

Yarın çok uzak değil...

Yine gelecek,

İşte hazır olmak için ders almak gerekecek...

Hiç tartışmasız Tayyip Erdoğan bu ülke için çok güzel işler yaptı..

Yine yapacak...

İktidar yine o...

Göreceksiniz İstanbul'u kaybederken 2023 Türkiye'sini asıl kazanan Tayyip Erdoğan olacak...

İnanıyorsanız üstünsünüz vesselam!..

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