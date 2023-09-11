Asıl "Baba-Oğul" Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel!

Çıkmışlar hala..

"Kemal Kılıçdaroğlu'mu, Özgür Özel mi?" diyorlar...

Gülüyorum...

Kardeşim...

Yok birbirinden farkları...

İkisininde siyasi ideolojisi aynı...

İkiside Dersim lobisinin adamı...

İkisininde HDPKK'ye bakış açısı aynı...

İkisininde yedikleri içtikleri aynı...

Yani sizin anlayacağınız...

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin hazırda bekleyen

"B PLANI" gerçeğidir...

Geçtiğimiz yıllarda rahmetli olmuş Parti Meclisinde yer almış eski milletvekili bir ağabeyim bana aynen şunu yazmıştı...(Kayıtlı)

"Kardeşim CHP'den Atatürkçüleri sinsice tekten uzaklaştırdılar. Özgür Özel'in Manisa Milletvekili olduğuna sen bakma.

Bunların nerden geldiğini araştır görürsün. Yani siyasi orjinleri Kemal Bey ile aynı. Birbirinden farkları yok.

Partiyi ellerine geçirdiler.

Kimseyi yanaştırmazlar.

Sadece Kemal Beyin gitmesi yetmez. Yönetiminin hepsi gitmelidir ki nedeni partinin kuşatılmışlığıdır."

İşte gerçek olan bu..

Bunu neden kimse konuşmaz...

Bakın...

Siz hiç Özgür Özel'e Kemal Beyden veya CHP yönetiminden " Özgür bey eğer adaysan grup başkanlığından istifa et" diye tepki geldiğini gördünüz mü?

Hayır...

Çok manidar değil mi?

Genel Başkan kendisine başkaldıran ve karşısında aday olduğunu söyleyen TBMM'deki Grup Başkanı ile kolkola yürüyor!..

Milletin aklı ile aday ediyorlar!..

Diyeceğim şu ki..

Kemal ve Özgür beyler birbirlerine büyük bir aşkla bağlılar...

Hani diyorlar ya "Kemal Bey ve Ekrem Bey baba-oğul gibi"

Hayır...

"Asıl baba-oğu Kemal Bey ve Özgür Bey'in kendisidir..."

Ha Kemal Kılıçdaroğlu..

Ha Özgür Özel...

Ekrem Beye "üvey evlat" desek!

Onu demek bile zor artık..

Yani Özgür Bey Kemal Bey giderse parti elden gitmesin diye Dersim lobisi tarafından yerine sahneye sürülmeye çalışılan genç versiyonudur!..

Siyasi orijinlerini bir araştırın nereden geldiler nereye hizmet ediyorlar apaçık belli...

Siz TBMM'de Kemal Beyin Grup başkanı olacaksınız...

Kemal Beye rakip oyduğunu açıklayacaksınız...

Ve hala o grup başkanlığı koltuğunuda oturacaksınız!



Bizde yedik!..

Oyunu çok iyi kurdular..

Kemal Bey ve Özgür Bey ilk hamlede başarılı oldular.

Ne yaptılar...

Özgür Özel'in "BEN ADAYIM" açıklaması Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan adaylığı yolunu tamamen kapatmaya yönelilikti..

Bunuda başardılar!..

Ekrem İmamoğlu'nun arsasında esen fırtınayı bitirdiler!..

Dikkat edin o gün bugün Ekrem Beyin planı aut oldu!..

Ekrem Bey yeniden İstanbul'a döndü...

Aslında arkasında esen güçlü bir rüzgar vardı..

Kendine güvenenleride auta attı...

Genel Başkanlık gitti...

Cumhurbaşkanlığı için...

2028'e kim öle kim kala!..

Çünkü İmamoğlu'da Özgür Özel oyununa gelerek kendisine destek vereceğini açıkladı...

İşte hedef buydu...

Ekrem bey bunu iş işten geçtikten sonra anlayacak...

Siyasi orijini Kemal Bey ile aynı olan Özgür Özel'in Genel Başkan olacağı bir CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun 2028'de Cumhurbaşkanlığına aday olması hayaldir hayal..

Bu CHP Ekrem İmamoğlu'na asla geçit vermez...

Çünkü İmamoğlu'nun sevilir ya da sevilmez ama milli duruşu olan bir Belediye Başkanı olduğunu söylemek zor değildir..

Ekrem Bey dua etsinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilsin..

Neden mi böyle diyorum...

Ceza alması için çok gizlice çalışan bir kadro var!

AK Parti'de değil ha!..

CHP'de...

Bunu kendiside biliyor...

Özetle..

CHP kuşatılmıştır...

Bugün direnen Kemal Bey değildir...

Kemal Beyin arkasındaki ideolojidir..

Çünkü CHP'yi ele geçiren mezhepsel ve ideolojik siyasi akıl partiyi kendi siyasi orjinlerinden başka hiç kimseye bırakmayacaktır...

O nedenle diyorum ki...

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu iradesinin "B" planıdır..

Bakın...

Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem, Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, Engin Özkoç, Bülent Tezcan gibi isimlerin yok birbirlerinden farkları...

Dedim ya...

Dersim lobisi...

CHP aklı bugün Ankara odaklı değil Dersim odaklı çalışıyor...

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik haddini aşan gaflet ve delalet içerisinde olduğu iftirasını karşı ne olmuştur?

CHP sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaparak kabul edilemez demiştir...

Yetmez...

Acaba Kemal Beyin tek sözü var mı?

Veya Özgür Özel'in...

Yok...

Sürekli Türk devleti, TSK aleyhine iftira atan HDPKK bağımlısı Sezgin Tanrıkulu'nu uzun yıllardır bu partide baştacı edenler kimler?

Cevabı Kemal Beyde!..

Zihniyet bu!..

TBMM'de Suriye tezkeresine HDP ile birlikte "HAYIR" oyu veren Kemal Bey ve arkadaşları değil miydi?

İşte son skandalı CHP adına Kıbrıs şehitlerimizin kemiklerini sızlattıkları paylaşımla görmedik mi?

Yani yerli ve milli CHP sizlere ömür!..