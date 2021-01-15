Aşı olmayanlar her türlü seyahatten men edilecek! Avrupa Birliği düzenlemeyi tartışıyor

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, "Avrupa Birliği aşı olmayanları her türlü seyahatten men edecek bir düzenlemeyi tartışıyor ama Almanya ve Fransa şimdilik yanaşmıyor" diye yazdı.

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Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, bugünkü yazısında aşılama sürecinin ardından Avrupa'da tartışılan yeni düzenlemelere değindi. 'Aşı ol(a)mayan cüzzamlı muamelesi mi görecek' başlıklı yazısında Karasu, "Avrupa Birliği’nde yavaş yavaş şu soru belirmeye başladı: Acaba aşısını yaptıranlar, normal hayata dönüşte daha mı özgür olmalı? Seyahatlere çıkıp, lokanta ve barlara, fitness stüdyolarına rahatça gidip gelmeli mi? Bağışıklık pasaportu, aşı karnesi ya da adı her neyse bir belgeyle normal hayata uyumlu olduğunu kanıtlayan bireyler, 'daha mı eşit olmalı'" ifadelerine yer verdi.

Karasu ayrıca, Avrupa ülkelerinin aşı belgesi ve seyahat kurallarıyla ilgili 27 üye ülkeyi kapsayan ortak bir çözüm bulmaya çalıştığını söyledi:

Aşı pasaportu için ilk girişim

Yunanistan aşı pasaportu için ilk girişimi yaptı. Başbakan Miçotakis, Komisyon Başkanı Von der Leyen’e mektup yazarak 'Aşısını yaptıranlar seyahat özgürlüğüne sahip olmalı. Böylece geri kalan vatandaşlar da aşıya teşvik edilmiş olur' dedi.

'Danimarka bağışıklık pasaportu üzerine çalışıyor'

Polonya erkenden davranarak aşı olanlara seyahatlerde karantina şartını kaldırdı. İspanya aşıyı reddeden vatandaşları fişleyecek ve tüm AB üyelerinin bu listeye erişimi olacak. Danimarka da bağışıklık pasaportu üzerine çalışma yürütüyor. Estonya, Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde elektronik pasaport geliştirdi.

AB harici İsviçre‘de ise sadece aşı olanların büyük toplanmalara katılmasına imkan tanıyan bir pandemi yasası çıkarılması yönünde tartışma sürüyor.

'AB dışında kalan aşısız alem cüzzamlı kolonilerine dönüşür'

Aşı zorunluluğu Avrupa ülkelerinde denenmemiş bir uygulama değil. Yakın zamanda Almanya ve İtalya’da kızamık salgını nedeniyle bu şart getirilmiş, iki ülkede de direnç oluşmuştu. Kızamık aşısı karşıtlığı küçük bir kesimde sınırlı kalıyordu. Ancak zorlayıcı tedbirlerin ters tepkiye neden olduğunu gösterdi. Korona krizinde direnç daha büyük, aşı karnesi gibi bir uygulamada kutuplaşma tehlikesi var. Kısa süre öncesine kadar Almanya’nın Etik Konseyi’nde görev alan uzman Dr. Claudia Wiesemann, demokrasilerin ikna gücüne inandığını belirterek şöyle diyor; Aşı olan geniş kitleler yeniden özgürlüğüne kavuşunca geri kalanları da etki alanına çeker. Radikal aşı düşmanlarına gelince, her demokrasi belirli ölçüde karşıt görüşe katlanmak zorundadır. Eleştirel tutum, toplumların ilerlemesini de sağlar.

Bu iyimser görüşlü uzmanın dediği gibi özgürlüğe yumuşak geçiş olursa, Avrupa Birliği aşı aleyhtarlığını sindirebilir. Aşı karnesini alan, normal hayata açılıp tatillere çıkabilir. AB dışında kalan aşısız alem de Ortaçağ Avrupası’ndaki gibi cüzzamlı kolonilerine dönüşür.