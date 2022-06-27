Asgari Ücret Bayramdan Sonra 5 bin 750 Lira

Geçtiğimiz hafta Ankara’daydım.

Siyaset kulislerini koklama fırsatım oldu.

Malum en sıcak gündem işçinin cebine girecek maaş…

Gözler asgari ücrette…

Yıllık enflasyonun çıkmış yüzde 70’in üzerine çıkmış.

Gıda enflasyonu yüzde yüzün üzerinde.

Beyaz eşya, kiralar, elektronik almış başını gitmiş.

Kira tahliye davaları uçmuş…

Elektronik eşya fiyatları uçunca eski laptoplar bile kıymete binmiş…

Bir kalıp peynir olmuş yüz Lira.

Net asgari ücretle kurban hissesine girmek bile zor…

Hal böyle olunca herkes maaş zammını asgari ücrete göre bekliyor.

Şimdi gözler Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi.

İşçinin gözü kulağı asgari ücrette.

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Önceki yazımda söylemiştim: Patron ile işçi asgari ücrete zam beklentisinde aynı safta.

Tersine dünya!

Patronlar da zam istiyor asgari ücrete…

MÜSİAD da TÜSİAD da TÜRKİŞ’de HAKİŞ de zam istiyor Temmuz’da.

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Hükümet de bu çağrıyı cevapsız bırakmayacak.

Ankara kulisleri asgari ücrete yüksek bir artışın dedikodusuyla kol geziyor.

Bakanlık koridorları hareketli…

Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini vurgulamış ve "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" demişti.

Şimdi talimat verildi.

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Ankara kulislerinden sıcak gelişmeyi aktarayım.

Asgari ücrete yüksek oranlı bir artış geliyor.

Enflasyon farkı üzerinde bir artış beklenmekte.

Peki, düzenleme nasıl olacak? Çalışma Genel Müdürlüğü yetkilileri halen çalışıyorlar çeşitli senaryoları.

Bakan bey, asgari ücrete yapılacak ara zam için ilgili kurumlar ve işçi/işveren sendikaları ile görüşmeye devam ediyor.

Oluşacak maliyetin tümüyle işverenlerin üzerine yükletilmemesi de çalışılan hususlar arasında. Maliyetin bir kısmını devlet karşılayacak.

Yapılacak zam ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi üzerinde çalışmalar var. İşverene verilecek prim desteği de görüşmeler arasında.

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Görüşmelerde ağırlık kazanmış 2 formül bulunmakta:

İlk senaryo asgari ücrete yapılacak ara zammın 6 aylık enflasyon kadar olması.

İlk beş aylık enflasyonun %35,64 olduğu düşünülünce son ayla birlikte artış oranı yüzde 40’a yaklaşacak.

Bu takdirde asgari ücretin net tutarı 5900 TL’yi bulabilir. Ancak bu senaryoda ince hesap işverenlere verilecek prim teşvikine göre yapılacak…

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Görüşülen diğer formül ise asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması…

Bu seçenekte asgari ücret üzerinden alınan SGK işçi ve işsizlik sigortası priminin devlet tarafından karşılanması planlanıyor.

Bir alternatif olarak da aynen 2016-2020 arasında uygulanan asgari ücret desteği gibi bir model üzerinde de çalışıyor.

Komisyonda görüşülecek bir konuyu da ara zam sonrası AGİ yerine getirilen vergi muafiyetinin yükseltilmesi olacak.

Bu iki senaryonun bir karması da uygulanabilecek alternatifler arasında. Asgari ücrete %15 zam yapılması, bunun üzerine de SGK işçi ve işsizlik sigortası priminin devlet tarafından karşılanması mümkün. Bu durumda net asgari ücretin 5 bin 754 Lira olması mümkün.

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Hangi senaryo olursa olsun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu müjdesini Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak.

Asgari ücret müjdesini vermiş olalım.

Komisyon toplanıp işveren ve işçi tarafının beklentilerini değerlendirecek.

İnce hesaplar yapılacak…

Asgari ücret Temmuz ayı maaşından itibaren uygulanacak.

İşçiler maaşını ay sonunda aldığı için Temmuz maaşı zamlı olacak.

Hayat pahalılığından yılmış çalışanlar bir nebze olsun nefes alabilecek.

Krizin faturası sadece alt kesimlerin boynunda bırakılmayacak.

Özetle: Asgari ücret bayram sonunda net 5750 TL.

Erdoğan’ın kafasındaki rakam bu.

İlk benden duymuş olun…

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