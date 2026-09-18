Arda Turan'ın avukatından Seçil Erzan'a şaşırtan mektup

Seçil Erzan hakkında verilen hapis cezasının istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılamada, mahkemeye sunulan bir mektup gündeme geldi. Erzan, 11 Eylül’de görülen duruşmada söz konusu yazışmayı mahkeme heyetine sundu.

Nefes’in haberine göre yazışma, Erzan’ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan aracılığıyla Arda Turan’ın avukatı Tufan Karataş’a bir mektup göndermesiyle başladı. Erzan’ın, Karataş’tan kendi avukatına destek olmasını istediği, bunun ardından Karataş’ın da Erzan’a cevap verdiği öne sürüldü.

Erzan, 11 Eylül’deki duruşmada daha önceden yazılmış bu mektubu mahkeme başkanına sundu. Avukat Tufan Karataş’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

BİLGİSİ DAHİLİNDE

“Sevgili Seçil, öncelikle bana Nazlı Nadide Karaaslan (Erzan’ın avukatı) vasıtasıyla göndermiş olduğun mektubu aldım. Birbirimizi şifahen hiç tanımasak da oluşan güven duygusunun güzel neticelerle bitmesini temenni ediyorum. Bu konuda her türlü imkânı öncelikle senin için, Nazlı’nın da bilgisi dahilinde olduğu üzere kullandığımızdan, kullanacağımızdan ve sen oradan çıkana kadar kullanmaya devam edeceğimizden hiç şüphen olmasın.”

ÇOK TARAF VAR

“Dosyada usulen ne yazık ki çok taraf olmasından kaynaklı birtakım usuli hususları aşmak durumundayız. Nazlı’ya ilettiğimiz birtakım hassasiyetlerin duruşmada ve dosyada senin lisanınla ifade edilmesi veya senin onayınla Nazlı tarafından dile getirilmesi çok önemli.”

“Bu hassasiyetlerin dile getirilmesi sana zerre kadar bir zararı olmayacağından emin olabilirsin. Buradan bu talepleri açık açık yazmam uygun olmayacağından Nazlı vasıtasıyla sana iletiyorum. Ayrıca yine Nazlı vasıtasıyla sözlü olarak senin yargı sürecin için çok önemli bir hususu sana iletiyorum. Her türlü talebini bekliyorum. Yarın, hepimizden Allah yardımcısı olsun. Niyetiniz halis ve temiz. Bunun da karşılığını en yakın zamanda alacağız, göreceğiz.”

GÖZ GÖZE GELME

“Lütfen yarın olabileceğin en sakin gününü yaşa. Kimseden çekineceğin ve korkacağın bir durum yok. Hiçbir manipülatif hareketten etkilenme, müsterih ol. Emin ol ki gereken her şey adım adım ve çok ince detaylarla hesaplanarak yapılıyor. Ve bunu gülerek buraya yazdığımı lütfen bil. Duruşmada benimle çok göz göze gelmemeye çalış. Aptal insanlara boş malzeme vermeyelim. Tekrar sevgiler..”