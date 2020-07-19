Arda Turan'ı öldürmek kime ne fayda!..

Ünlü İngiliz fizikçi John C. Collins der ki;



“Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz gereken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelmektedir.“



Bu sözü neden gündeme getirdim diyecek olursanız bakıyorum hata yapan insanlara karşı bazen çok acımasız ve önyargılı oluyoruz…



İşte Arda Turan gerçeğini yaşarken bu söz ile onu tanımlamak çok doğru olacaktır...



Hatalar yaptı…



Yanlışları oldu…

Haklı olarak eleştirildi...

Ama kimseye değil kendine ihanet etti!..

Ne yaptı ise kendine yaptı!..



John C. Collins’in sözü gibi;



Düşünmesi gerekirken hisleri ile hareket etti, hissetmesi gerekirken düşünerek yanlışlar yaptı..



Bedelini ağır ödedi...

İnanıyorum uykusuz geceler geçirdi ve geçiriyor...

Bazı insanlar dışa vurmaz içinde yaşar!..

O bunu mutlaka yaşıyordur...

Kolay değil zirveden düşmek!..

Peki tükendi mi Arda!..



Bir şansı daha hak etmiyor mu?

Hakediyor...

Bu ülke de veya Galatasaray camiasında herkes doğru da bir tek o mu yanlış!..

O şansın da çok sevdiği Galatasaray’a her türlü fedakarlığı yaparak dönmek istediğini açıkça belirtmesi ile verilmesinde ne sakınca var?

Nedir bu çocuğun günahı, "Hain mi ki?" hala kapılar açılmıyor?

Yapmayın Allah aşkına...

Kendi evladınız yerine koyun onu...

Kim hatalar yapmadı ki!..

Şöhretin ağır bedelini ödeyip sonra kendine gelmedi ki...

Bakın dünya futboluna...

Nerelerden hayata dönmüş yıldızlar!..

*

Arkasına bakıyoruz..



Giderken kulübüne 13 milyon kazandırmış...

Atletico Madrid gibi takımda yıldızlaşmış 130 maçta forma giyinmiş...

15 gol atmış, onlarca asist yapmış...

La Liga'da kendini kanıtlamış...



Ardından Barcelona gibi dünya devi onu transfer edince birileri büyük şaşkınlık yaşatmış..



“Orada ne işi var... Kadroya giremez...Oynayamaz “ derlerken dünya yıldızları ile aynı formayı paylaşmış...

40 maçta 8 gol atmış.



Messilerle, Neymarlarla, Xavi’lerle, İnieasta’larla, Puyollarla aynı 11’de forma giyinmiş..



Kim hayal ediyordu bunları…



En büyük şansızlığı Barcelona’da Teknik adam değişikliği olmuş ona güvenen Luis Enrique gidince bir anda işler sarpa sarmış…



Sonra hataları nedeni ile bedeller ödemiş…

Bunlar 20 sene önce yapılmamış...

Daha dün gibi...

Arda Turan içi geçmiş bir yetenek değil...

*

Ve bugün yaşı 33…



En olgun dönemi…



Deriz ya "Altın çamura düşse de altındır.Değerinden hiç bir şey kaybetmez " diye..

Arda'ya öyle bakıyorum...

Bugün kendini yetiştiren kulübüne bonservisi elinde tek kuruş ödenmeden şartsız olarak dönmek isteyen Arda Turan’a o kapı açılmalıdır…



Arda için “Faydalı olamaz “diyenler eğer bu işi Fatih Terim’den daha iyi biliyorsalar Arda’nın neler vereceği yönünde kalitesini Fatih Terim’den daha iyi analiz ediyorsalar çıksın söylesinler eyvallah!..



Bakın bugün futbol piyasasına çıkın…

Avrupa’dan Arda Turan kalitesinde, tecrübesinde, yeteneğinde ve yaşında bir futbolcuyu transfer etmeye kalkın ödeyeceğiniz para 10 milyon euro’dan aşağı olmaz…



Buyurun…

*



Ve Türkiye’ye bugüne kadar “İyi futbolcuydu” diye içi boş 35’e dayanmış futbolcular gelip hayal kırıklığı yaratırken ses çıkarmayanların hala Arda Turan’ın Galatasaray’a gelişine karşı olmalarındaki amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmekten başka ne olabilir ki!



Arda Turan’a gönül koyması gereken bir isim varsa ki o isim Fatih Terim olmasına rağmen o gönlünü açmışken Fatih Terim'e güvenen, inanan başkan da o kapıyı açmalı...

Hocanızı ve böyle bir değeri zorda bırakmanın anlamı var mı?

Ama Fatih Terim'e güvenmiyorsanız o başka mesele olur!..

Eğer Arda'nın Galatasaray'a gelmesine engel olacak bir ihaneti varsa o zaman çıkıp söyleyeceksiniz...

Günahtır!..

Bakın insanlar için hatalar yaşamın bir parçasıdır, önemli olan onlara nasıl cevap vereceğimizdir.



O nedenle Arda Turan’ın Galatasaray’a dönmesi halinde hatalarına vereceği cevap ona kapıyı açanlarını mutlu edecektir…

*



Hatalarından ders almış Arda Turan’ın bence en olgun futbolculuk döneminde kendine güvenenleri mahcup etmeyeceğine, takımına ve kulübüne büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum…

İddia ediyorum dünya kadar para kazanan Belhanda'ların takıma yaptığı katkının çok ama çok daha fazlasını Arda Turan yapar...

En azından başarısızlığı dert edinir!..



Fatih Terim devre arasında olduğu gibi şimdide Arda’yı istiyorsa ki

ısrarla istiyor Başkan Cengiz'in ısrarla hayır demeye devam edeceğini düşünmüyorum…

Her zaman Fatih Terim’in Teknik adamlığı kadar insanlığına, motivasyonuna inanan ve güvenen bir insanım.

Bakın Emre Belözoğlu bugün Fenerbahçe için neyse Arda Turan Galatasaray için neden o olmasın…



Dikkat edilsin Arda’nın Galatasaray’a dönmesini istemeyenlerin çoğunluğunun Galatasaray ile hiçbir gönül bağı yok.

Ve bunun Fatih Terim ile Başkan arasında köprülerin atılmasına vesile olmasını devre arasından bu yana bekliyorlar!..

Oyun bu...

*

Bakın Arda ile ne tanışmışlığım ne iki kelime etmişliğim var!..

Sadece bir gazeteci olarak uzun yıllardır takip ederim...

Haksızlık yapıldığını düşündüğüm için bu yazı...

Bu kadar işkence yeter yani...

Arda daha 33 yaşında...

Artık bir baba olarakta çok daha olgun...

Eğer Başkan Cengiz transfere onay verirse Arda Fatih Terim ile futbol yaşantısının finali muhteşem yapacaktır…

Çünkü o kalite, o tecrübe, o yetenek hala onda var…

Başkan Cengiz “Baba” şefkati ile Arda’yı bağrına basacaktır..

İddia ediyorum Galatasaray'ın en büyük transferi Arda olacaktır..

Güzel bir Çin ata sözü vardır...

"Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, biri de doğmamıştır."

Yoksa herkes kususuz da bir tek kusurlu Arda mı kaldı?

El insaf!..

Son bir söz..

Geçen bir dostum anlattı..

Başkan Cengiz hastalanıp ameliyat olduğunda kendisini ziyaret edip geçmiş olsun dilekleri ile elini öpmeye gitmek istemesine rağmen başka yere çekilir diye gidemeyen duygu adamı da Arda...



