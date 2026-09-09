Arda Güler'i 80 bin kişi ayakta alkışladı

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk haftasında oynanan Real Madrid - Inter maçı öncesi Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı.

Santiage Bernabeu'yu dolduran 80 bin kişi milli futbolcumuzu ayakta alkışladı.

UEFA bu ödülü, Şampiyonlar Ligi Genç Oyuncusu ödülünün yerine geçmek ve bir sezon boyunca olağanüstü ilerleme gösteren oyuncuları takdir etmek amacıyla yeni getirmişti.

Arda ödülünü Portekiz futbolunun ve Real Madrid'in efsane ismi Luis Figo’nun elinden aldı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Real Madrid formasıyla Devler Ligi'nde 14 maç oynadı. Bunların 13'ü ilk 11'de saha çıkan yıldız isim 2 gol attı (her ikisi de Bayern'e karşı çeyrek finalin ikinci maçında) ve 3 asist üretti. Arda ayrıca, grup aşamasında Juventus'a karşı alınan galibiyette MVP seçildi.