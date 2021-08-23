Aracını durduran polise, 'şerefsiz' diyen Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Milletimizden özür diliyorum

MERSİN Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bir ihbar üzerine aracını durduran polislerle tartışmış ve onlara hakaret etmişti. Gül Yılmaz, bugün "Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" dedi.

Aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" dedi.

Kayıtların alınması da yayınlanması da usulsüz!

Olay anını gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında katıldığı yayında anlatan ve "Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum" diyen Yılmaz, "Kayıtların alınma şekli usulsüz, yapılan işlem baştan aşağı usulsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usulsüz" ifadelerini kullandı.

Polislerin sürgün edilmesini siz mi istediniz?

Yılmaz, Özdemir'in "Olaydan sonra açığa alındılar, polisleri siz mi sürdürdünüz?" sorusuna ise "Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim" şeklinde cevap verdi.

Vatandaşın da polise kimlik sorma hakkı var

Zeynep Gül Yılmaz, Özdemir'in "Danışmanınız polislerden kimlik soruyor, bu normal mi sizce?" sorusuna ise "Vatandaşın da polise kimlik sorma hakkı vardır. Orada karşılaştığımız muamele normal olmadığı için hem şikâyet hakkımızı kullanmak adına hem de karşımızdakinin polis memuru olduğunu bilmemiz açısından çok normal" yanıtını verdi.