Angela Merkel'den AfD zaferine "Kalbim kanıyor" yorumu

Almanya'da 2005-2021 yıllarında başbakanlık görevini yürüten eski CDU Genel Başkanı Angela Merkel, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif'in (AfD) Saksonya-Anhalt'taki seçim başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KALBİM KAN AĞLIYOR, BU BİR DÖNÜM NOKTASI"

Merkel, Köln'de düzenlenen bir fuarda yaptığı konuşmada, AfD'nin eyaletteki yükselişinin kendisini derinden sarstığını belirterek, "Bu gerçekten şok edici." ifadesini kullandı.

CDU'nun Saksonya-Anhalt'taki seçim performansına da değinen Merkel, partisinin eyalette ağır bir yenilgi alarak oylarının yaklaşık yarısını kaybetmesine vurgu yaparak, "Bir CDU üyesi olarak kalbim kan ağlıyor. Bu, Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde yaşadığımız gerçek bir dönüm noktası." dedi.