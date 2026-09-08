Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’ne 3. kez Planetree Altın Sertifikası

Dünya genelinde yüzlerce sağlık kuruluşuyla insan odaklı bakımın geliştirilmesi için çalışan ve hastalar ile ailelerinin tedaviye aktif katılımını esas alan uluslararası kâr amacı gütmeyen Planetree International, Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’ni kapsamlı bir akreditasyon denetiminden geçirdi.

Bu kapsamda hastalar, hasta yakınları ve çalışanlarla görüşmeler yapılırken; hasta deneyimi, çalışan katılımı, hasta ve ailelerin bakım ortamındaki rolü ile hizmet kalitesine ilişkin göstergeler değerlendirildi.

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, bu alanlardaki uygulamaları ve yetkinlikleriyle Planetree’nin insan odaklı bakım standartlarını en üst seviyede karşılamayı sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

“Hastalarımızı, ailelerini ve çalışanlarımızı bu yolculuğun ortak paydaşları olarak görüyoruz”

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Genel Müdürü Timur Atsüren, “Planetree Sertifikası, bakımın tamamında insan odaklılık alanındaki mükemmelliği tanıyan tek ödül olma özelliği taşıyor. Hastaların ve ailelerinin sağlık hizmetine aktif katılımını esas alan sertifikasyonda; hasta deneyimi, çalışan katılımı, ailelerin tedaviye dahil edilmesi ve bakım ortamı gibi başlıklar titizlikle değerlendiriliyor. Hem hastalarımızın hem de ailelerinin konforunu ve esenliğini yüksek kaliteli klinik bakım anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak gören bir kurum olarak Altın Sertifika’yı 3. kez almamız bizim için çok kıymetli” dedi. İnsan odaklı bakım felsefesinde çalışanların rolüne de dikkat çeken Atsüren, “Yaklaşımımızın temeli, yalnızca hastalarımıza değil, tüm faaliyetlerimizin odağında yer alan çalışanlarımıza da dayanıyor. Bizler için hastalarımız ve aileleri kadar, çalışma arkadaşlarımızın da kendilerini değerli hissetmeleri, sağlıkları, güvenlikleri ve esenlikleri en büyük önceliktir. Hastalarımızı, ailelerini ve çalışanlarımızı bu yolculuğun ayrılmaz birer paydaşı olarak görüyoruz. Bu kıymetli sonuç; tüm ekiplerimizin hastalarımız ve aileleriyle yarattığı güçlü sinerjinin ve insanı merkeze alan yaklaşımımızın uluslararası alanda bir kez daha takdir topladığının en net göstergesidir” diyerek sözlerini tamamladı.