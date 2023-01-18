Amerikan Çocukları!..



Terör örgütü PKK ile mücadeledeki başarı için tek kelime sözünüz yok!

Amma velakin terör örgütü PKK’nın “TSK kimyasal silah kullanıyor” yalanını dillendiren TTB Başkanı Fincancı’yı pamuklara saran siz!

Kimsiniz siz!..

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Terör örgütü PKK’nın siyasi lideri, terör hükümlüsü Demirtaş’a tek kelime sözünüz yok!

Birde üzerine o Selahattin Demirtaş’ı PKK’dan daha çok sahiplenen pamuklara sarıp cezaevinden çıkarmak için gün sayanlar siz!

Kimsiniz siz!

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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının kırmızı çizgilerine saldıranlara tek kelime sözünüz yok!

Üzerine Türk kimliğini Anayasadan çıkarmak için mesajlar veren, partinizde bayrağı kaldıran, özerklik isteyenlerle el ele veren siz!

Kimsiniz siz!..

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Dünyanın hayranlık duyduğu İHA, SİHA, AKINCI için tek kelime destek sözünüz yok!

Üzerine İHA ve SİHA’ların kahramanlarına (Baykar) iftira atan ve sorgulayacağını açıklayanlara tek kelime tepki göstermeyen siz!

Kimsiniz siz!

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Ayasofyanın ibadete açılmasından...

Karadeniz’de doğal gaz keşfinden...

Nükleer Santral yapılmasından…

Yerli otomobil (TOGG) üretiminden…

KKTC'de Kapalı Maraş’ın açılmasından…

Tahıl koridoru açılıp dünyanın takdirinin kazanılmasından…

Komutanların devletin başkomutanını (Cumhurbaşkanı) alkışlamasından..

Rahatsızlık duyan siz!..

Kimsiniz siz!..

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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, "AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız, yoksa bizi yok edecekler." diyerek size destek vermesinden Duran Kalkan'ın "AKP ve MHP'ye verilen her OY PKK'ya sıkılan kurşundur" Cemil Bayık'ın " CHP ve İP iktidar olmalı" sözlerinden...

HDP'nin Ali Babacan'ın Anayasadan Türk kimliğini çıkarılmasınıda içeren Kürt Sorunu bildirisine destek vererek "Manifestoyu imzalayın, bizim için sorun kalmaz ." çağrısından...

Türkiye düşmanı Michael Rubin’in BAYKAR’ı hedef yapmasından hemen sonra ortağınız Ali Babacan’ın adeta destek vermesinden...

Rahatsızlık duymayan siz!..

SİHA-İHA ne demek;

Daha az evladımızı şehit vermedir…

Muharebe konseptini değiştirmedir…

Azerbaycan’da destandır…

Libya’da Mavi vatana tutunmadır…

Terörist avcısıdır…

Yerli ve milli olmadır…

Bağımsız dış politikadır…

Çok mu zorunuza gidiyor!

Asıl dokunmak istediğiniz bunlar mı?

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Ne arıyoruz Suriye’de, ne geziyoruz Irak’ta, ne işimiz var Libya’da, neyin peşindeyiz Akdeniz ve Ege’de diyerek Türk’e düşman dili kullanmasından...

Kimsiniz siz!..

PKK'nın siyasi lideri Demirtaş için kahvaltı masası kuran..

FETÖCÜLER için dönüş bileti hazırlığı yapan

Ajan Kavala'yı sahiplenen…

Yunan’a iki çift sözü olmayan..

Putin’in Erdoğan ile mükemmel diyalog kurmasından…

Zelenski’nin Erdoğan övgüsünden…

Aliyev-Erdoğan dostluğundan da...

Rahatsızlık duyan siz…

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Sahi…

Kimsiniz siz!..

Kimin çocuklarısınız!

Bakan Soylu'nun dediği gibi;

Amerika’nın çocukları mı?

Eski ABD Ulusal güvenlik danışmanı John Bolton "Erdoğan'a karşı koyulmazsa işler daha da kötüye gidecek" diyor ya!..

Korkunun ecele faydası yok ki...

Tayyip Erdoğan'ı devirmek için gizli veya açık ittifak yapan;

ABD'si, AB'si, İngilizi, Yunanı...

HDPKK'sı, FETÖ'sü, YPG'si...

CHP'si, İP'i, SP'si, DEVA'sı, GP'si..



Yine yenileceksiniz...



