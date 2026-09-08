Altın fiyatları yükselişe geçti! ABD'de açıklanacak kritik veri her şeyi değiştirebilir

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 860 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 874 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 233 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 726 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU

Doların görece zayıflaması ve tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesiyle altının onsu yüzde 0,2 değer kazancıyla 4 bin 414 dolardan alıcı buluyor.

Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi trafiğinin sağlanmasına yönelik anlaşmada sona yaklaşıldığına ilişkin açıklamalar gündemde yer tutarken, bölgede geçmiş dönemlerde olduğu gibi iyimser havanın kısa sürede değişebileceği ihtimali, yatırımcıların nihai bir anlaşmaya kadar temkinli hareket etmesine neden oluyor.

ENFLASYON RİSKLERİ... Analistler, enerji maliyetlerinin gerilememesi nedeniyle enflasyon risklerinin varlığını koruduğunu belirterek, bu çerçevede küresel merkez bankalarının şahin tutumunun devam edebileceğini söyledi.

KRİTİK VERİ BEKLENİYOR

ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin öneminin arttığını kaydeden analistler, verinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin beklentilerde oynaklık yaşanabileceğini dile getirdi.