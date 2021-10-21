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Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararıyla fırladı saat 14.00'da gram altın 542 TL'ye vurdu

Altın fiyatları Merkez Bankası faiz kararıyla fırladı saat 14.00'da gram altın 542 TL'ye vurdu

Altın fiyatları Merkez Bankası'nın son dakika faiz kararıyla hızlı bir tırmanış gösterdi. Saat 14.00'da açıklanan kararla birlikte gram altın 542 liraya fırladı.

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Merkez Bankası piyasaların beklentisinin çok ötesinde bir faiz indirimine gitti. Piyasalar 50 baz puan faiz indirimi bekliyordu. Merkez Bankası ise faizi 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Bu kararla birlikte piyasalar eşi görülmemiş bir çalkantıya tutuldu. Dolar kuru ile birlikte altın fiyatları da çok hızlı bir yükselişe geçti. 

Merkez Bankası'nın saat 14.00'da açıkladığı karardan 10 dakika sonra gram altının fiyatı 542 lirayı gördü. Altın fiyatları Merkez Bankası kararı öncesinde 530 TL civarındaydı. 

Merkez Bankası'nın beklentinin çok üzerinde yaptığı faiz kararı sonrasında serbest piyasada çeyrek altın 866 liraya, cumhuriyet altını 3.465 liraya, yarım altın 1727 liraya yükseldi. İşte saat 14.20 itibariyle son altın fiyatları:

altın fiyatları son dakika

Merkez Bankası faiz kararı

Piyasaların beklediği gibi Merkez Bankası faizleri düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı toplantıdan 200 puanlık faiz indirimi kararı çıktı. Politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Piyasa 50 baz puan indirim bekliyordu. Merkez Bankası'nın indirimi piyasaların beklentisinin hayli üstünde oldu. 

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