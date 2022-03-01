Altı kuklası, Manda altılısı!..



Türkiye’de muhalefetin Türkiye diye bir derdi yok!

Bu muhalefetin iktidar olabilmek için küresel güçlere her türlü tavizi vermek ve istediklerini yapmak gibi bir derdi var!



ABD’nin Irak’ı işgal edip, yüz binlerce insanın canına kıymasının ardından oluşturduğu etnik ve mezhep dayalı yönetim düzenin bir başka versiyonunu, Türkiye için ortaya koymak istemesinin değirmenine su taşımak gibi bir derdi var!



Bakın Irak yönetiminin mezhep ve etnik kökene dayalı kimlik şekillenmesine bunu net görürsünüz!



Rüyanızda görseniz “Mümkün değil…Hayrola ” diyeceğiniz birbirine benzemez 6 imin Erdoğan’ı devirmek için bir araya gelmiş!..



Düşünün 28 Şubat darbesinin mimarı CHP Erbakan hocayı anma programının baş aktörü olmuş!..

Sağında Temel Bey solunda Babacan ve Davutoğlu..



Ne demişti Meral hanım “Biz Proje ittifakıyız”

Aynen öyle!..

Biden projesi!..



ABD’nin asıl hedefi, Türk Devletinin Tayyip Erdoğan liderliğinde kazandığı “TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE” gerçeğinin altına dinamit koymaktır…



15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi başaramamanın verdiği intikam hırsı gözlerini bürüyen ABD; silahla, kumpasla, tuzakla elde edemediğini şimdi Türkiye’deki muhalif siyaseti dizayn ederek başarmak istiyor…



O nedenle 6 artı bir modelini benimseyip uygulamaya koydular ki Türkiye’deki muhalefetin ABD’nin piyonu olduğu artık tescillenmiştir de…



Muhalefetin fütursuzca Erdoğan düşmanlığı yapmasının nedeni ABD'nin açık desteğidir!



Yani sizin anlayacağız 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile sandığa gidecek…

*



Gelelim 6 artı 1 muhalefetinin, dün açıkladığı 48 sayfalık sonuç bildirgesine...



Tam bir ABD- AB siparişi!..

Eee boşuna o büyükelçilerle gizli toplantılar yapmadılar ya!



Sonuç bildirgesini MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr Ruhi Ersoy çok güzel özetlemiş…



Diyor ki;

“Bu arkadaşlar Türkiye’nin hangi coğrafyada olduğundan, tecrübe dolu tarihinden ve son yıllarda kaç defa uçurumun kenarından döndüğünden habersizler mi acaba?”



Peki bu uyarısı ile ne anlatıyor..

“Mesela, sonuç bildirisinde ifade edilen; ‘Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile uyumlu kararlar alınmasını ve bu mahkemeler tarafından verilen kararların derhal uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız’ derken kast edilen nedir?



Yine; ‘Hâkimlerin terfilerinde, verdikleri kararların Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumunu temel ölçütlerden biri olarak kabul edeceğiz’ derken amaçlanan nedir? Burada norm, AHİM'in dayatmaları mıdır, yoksa adaletin tecellisi midir?



Bağımsız Türk mahkemelerinin ve yargıçlarının kararları Türk Milleti adınadır. Önceliği Türk Devleti ve Türk Milletidir. Son zamanlarda AHİM'in terör örgütleri ile iltisaklı kişiler ve kurumlar üzerinden Türkiye'ye dayatma çabalarını nasıl görmezden gelebiliyorlar?



Bu zihniyetin bir adım sonrası yoksa Avrupa Birliği yerel yönetimler özerklik şartına Türkiye’nin koyduğu şerhi kaldırmak ve Adem’i merkeziyetçi yaklaşımla yerel yönetimlerin özerkliğini tartışmaya mı açmak?”

Şüpheniz mi var Sayın Ersoy!..

Beyaz Saray sözcüleri başka ne isteyebilir ki?



Kendilerini ele vermediler mi…



Ukrayna-Rusya savaşı başlar başlamaz bir anda “İktidar olursak Suriye'den çekileceğiz, S-400'leri geri vereceğiz. Nükleer santrali millileştireceğiz (Rusya ortaklığından kurtaracağız)” şeklindeki açıklamaların arka planı işte budur!..

Joe Biden yazıyor…

Ankara Büyükelçisine ulaştırıyor…

Büyükelçiler Meral Hanım ve Kemal Bey’e tebliğ ediyor…

Bu kadar net!

*



Bu konuda üstadımız Nihat Genç’in sosyal medya hesabından arka arkaya paylaştığı yorumlar da çok ama çok önemliydi..

Altına imzamı atıyorum..



Diyor ki;

NATO'nun ‘ALTI KUKLASI’, ‘MANDA ALTILISI’, bugün 48 sayfalık siyasi bir metin yayınlayıp toprak bütünlüğümüz ve kuruluş ilkelerimiz ve Cumhuriyet'i ‘DAR KALIPLI GEÇMİŞ’ olarak niteleyip 'REDDETTİKLERİNİ ' açıkladılar…

Ve yepyeni bir siyasal sistem kuracaklarını deklare ettiler!



İşte Türkiye'yi paramparça yapıverecek o ifadeleri:



‘...Herkesin kendi kimliğiyle ve kendisi olarak eşit şekilde toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katıldığı bir sistem inşa edilecek…’



Yani NATO'nun altı kuklası etnik-mezhep bölücü bu projeye açıkça imzalarını atıverdi!



Yani Cumhuriyetimiz ve anayasasının giriş maddelerine ve toprak bütünlüğüne bağlılık tek satır yok…

Zaten açıkça inkâr ve reddediyorlar…



Laz, Alevi, Boşnak, Sünni vs. nasıl olacaksa kendi kimliğiyle 'siyasal alanda' eşit olabilecek yeni bir sistemmiş?



İşiniz gücünüz kalmamış 'cumhuriyet'i hedef alıyor Cumhuriyet'i yıkmayı deklare ediyorsunuz…



Meseleniz Tayyip Erdoğan ile ise garantimiz ve egemenlik haklarımız olan Cumhuriyet'ten toprak bütünlüğünden ve anayasanın girişinden ne istiyorsunuz?



Büyük Türk Milleti!



NATO'nun ve onun kuklası FETÖ’cü ve PKK'lı bölücü bu projeye asla geçit vermeyeceğiz!



Türkiye'yi bir daha 'etnik' ve 'mezhep'çi 'kimlik' siyasetlerine asla ve asla kurban ve yem etmeyeceğiz!



NATO'nun altı kuklası tarafından imzalanan bu 'SEVR' projesi kimin eseri, kimin katkı ve destekleriyle şekillendi?



Cevap verin, Sözcü ve Cumhuriyet, Tele 1, Halk TV ve sayın pek kahraman Atatürkçüler: Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar, zevatları ve şürekası ve zavallılar!

*



Her bir kelimesi çok anlamlı…

Projenin kilit vaadi;

“...Herkesin kendi kimliğiyle ve kendisi olarak eşit şekilde toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katıldığı bir sistem inşa edilecek…”



İşte Türkiye’nin sözde güçlendirilmiş parlamenter sistem safsatası ile götürülmek istenen özerkliktir!



Evet, sevgili dostlar!

ABD’nin Türkiye’ye biçtiği modeli üstlenen bir muhalefet gerçeği karşımızda…

Türkiye’yi ABD’nin ideallerine ulaştıracak bir ittifak karşımızda…

Bunlar Türkiye’yi federatif yapıya sürükler…

Sonra da bölünmeye!..

Soru şu..

ABD’nin “Bağımsız Türkiye istemiyorum” dayatmasının elçiliğine soyunanlar gaflet, dalalet ve ihanet içerisinde olduklarının farkında mı?

Sormak bile ne yazık ki abes!