Almanya'dayım.. 3 milyon gurbetçi oyu kime gider?

KÖLN/ALMANYA

Türkiye artık 14 Mayıs için geri sayıma başladı…

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi dersek hiç de abartmış olmayız…

Adeta kırılma noktası!

Özellikle muhalefet göz ardı ediyor ama bu seçimlere yurt dışındaki Türkler, yani gurbetçi vatandaşlarımız damgasını vuracak..

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için yurt dışında oy verme heyecanı 27 Nisan’da başlayacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyondan fazla seçmen var..

Bu seçmenlerimiz gümrük kapılarında, bulundukları ülkelerdeki başkonsolosluklarda veya oy kullanma merkezlerinde 9 Mayıs’a kadar oy verebilecek.

4 gündür Almanya’dayım…

Almanya çok önemli..

Çünkü 1,5 milyona yakın seçmen var. Türklerin en yoğun olduğu bölge ise Kuzey Ren Vestfalya (Köln, Düseldorf, Dortmund, Bochum, Essen ve Paderborn)

1,5 milyona yakın seçmenin bulunduğu Almanya’da oy verme işlemi, 13 başkonsolosluk bölgesinde olacak..



Yurt dışındaki diğer sandıklarda da olduğu gibi, Almanya’da kullanılan oylar, seçim sürecinin sona ermesinin hemen sonrasında ve oy sayımı yapılmadan, mühürlü çuvallarla THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya gönderilecek.

Tüm oy torbaları, burada Türkiye genelindeki oy kullanma işlemi sona erene kadar muhafaza edilecek ve 14 Mayıs’ta (Cumhurbaşkanlığının ikinci tura kalması durumunda ise 28 Mayıs’ta) Türkiye’de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.

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Şöyle yakın tarih seçimlerine bir bakalım ne olmuş !..

Almanya’daki Türklerin çoğunluğu geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ( AK Parti) destek vermiş…

Çok enteresan bir durum var ki bu da Tayyip Erdoğan farkı olsa gerek…

Geçmişte Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) ve Türk–Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) gibi kurumlar tarafından yapılan araştırmaların sonucuna göre, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının önemli bir kısmı, Almanya seçimlerinde ağırlıklı olarak sosyal demokrat ve sol partileri tercih etmelerine rağmen, Türkiye seçimlerinde oylarını Tayyip Erdoğan’dan yani AK Parti’den yana kullanıyor..

AK Parti’nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde Almanya’da aldığı oy oranı yüzde 59,7 olmuştu.

HDP’nin 15,9 oyla iktidar partisini izlediği sonuçlara göre, CHP yüzde 14,7 ile üçüncü sırada yer bulabilmişti.

2018 seçimlerinde ise AK Parti yüzde 55,7 alırken, CHP yüzde 15,6, HDP de yüzde 14,8’le en çok oy alan 3 parti olmuştu.

2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64,8 oy alırken, Muharrem İnce yüzde 21,9, Selahattin Demirtaş ise yüzde 10 oranında destek bulabildi.

Açık ara fark bu!..

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Peki Almanya^dan TBMM için aday var mı?

14 Mayıs seçimleri için partilerin hazırladığı listelere Almanya'dan da isimler girdi. En çok aday AK Parti listelerinde yer aldı.

Halihazırda İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu Başkanı olan Zafer Sırakaya, yeniden İstanbul 2. Bölge 7. sıradan aday gösterildi. Sırakaya milletvekili seçilmeden önce AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UİD) başkanlığını yapmıştı. AK Parti Almanya temsilcisi Meryem Göka, Konya'ya 4. sıra adayı oldu.

Daha önce Milli Görüş Almanya (IGMG) Genel Sekreteri olan Oğuz Üçüncü, AK Parti İstanbul 3. Bölge 7. sıra adayı gösterildi.

Uzun yıllar IGMG Genel Başkanlığı’nı yürüten Ali Yüksel, Yeniden Refah Partisi'nden Konya'da liste başı adayı olarak göze çarptı. Almanya’da bulunduğu sürede Milli Görüş çizgisinde yer alan DEVA Partisi Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İstanbul 3. Bölge 6. sıra adayı oldu.

Almanya Aleviler Birliği Federasyonu’nun (AABF) eski başkanı Turgut Öker, HDP’nn İstanbul 1. Bölge 4. sıra adayı olarak gösterildi. MHP ise, Cemal Çetin'i yeniden İstanbul 2. Bölge’de 2. sıradan aday gösterdi.

Çok ilginç bir durum var ki o da CHP başta olmak üzere diğer partiler Almanya’dan aday göstermedi!

Yani CHP ve İP'in umrunda olmamış gurbetçiler!..

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Peki 14 Mayıs’ta ne olacak?

Gurbetçilerimizle konuşuyor, sohbet ediyor görüşlerini dinliyorum…

Edindiğim izlenim şu ki...

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da ezici bir oy üstünlüğü sağlayacağını her zamankinden daha yüksek oy oranı yakalayacak...

Yüzde 75 ve üzeri oy alırsa kimse şaşırmasın. Çünkü sağ seçmen bloğundaki gurbetçilerde inanılmaz bir Tayyip Erdoğan sevgisi, ilgisi ve desteği var...

İki blok var..

Bir tarafta Tayyip Erdoğan/ Devlet Bahçeli (Türk Milliyetçileri)

Diğer tarafta HDP/Kemal Kılıçdaroğlu (CHP değil)

Yani;

Tayyip Erdoğan karşısında HDPKK-FETÖ yanlılarının desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu var!

CHP hiç yok gibi…

İYİ Parti ise yok zaten!..

Yani muhalefeti Almanya’da HDP temsil ediyor!

O HDP kitlesinin de Türkiye Cumhuriyeti Devletine bakış açısını artık biliyoruz!

Gurbetçilerin ortak görüşü şu ki;

“İlk kez bir Türk lider Türkiye’mizi yurt dışında böylesine güçlü temsil ediyor, ses getiriyor, başımızın dik olmasını sağlıyor. Almanya ilk kez bir Türk lider için ‘acaba ne diyecek?’ diye merak ediyor.”

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Sonuç ne mi olur?

Açık ara fark olur!

Tayyip Erdoğan'ı zafere taşıyacak gizli güç gurbetçiler olur..

Almanya'daki 1.5 milyon seçmen dışında diğer ülkelerdede bir o kadar daha seçmen var ki 3 milyon seçmen çok önemli bir rakam...

Gurbetçiler Tayyip Erdoğan’a çok güveniyor!

Ve de seviyor..

Bu sevginin nedeni siyasi parti sevgisi değil tamamen Recep Tayyip Erdoğan sevgisi olduğunu söyleyelim...

Türkiye'deki manzaranın daha da ötesi..

Bir de üzerine Türk Milliyetçilerinin desteğini koyduğunuz zaman gurbetçilerin oyları açık ara Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti/MHP’den yana olur!

Almanya’daki ilk izlenimim bu…

Gurbetçilerin Tayyip Erdoğan sevdası bambaşka!

Gurbetçilerin Türkiye’yi Türkiye’deki seçmenden çok daha iyi takip ettiklerini, daha duyarlı olduklarını, daha objektif düşündüklerini ve yapılanları siyaseten değil vicdanen daha iyi gördüklerini rahatça söyleyebilirim...

Sonuç tahmini mi;

Yüzde 75-80 Tayyip Erdoğan…

Yüzde 15-20 Kemal Kılıçdaroğlu…

Diyeceğim şu ki gurbette daha önce Yüzde 64.8 oy almış Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimde yeni bir rekora imza atacak oy yüzdesi yakalar...

Yani;

Gurbetçiler Türkiye Yüzyılını başlatmaya hazır!..