Almanya Irak'ta görev yapan askerlerini tahliye etti

ABD-İsrail-İran savaşı sürerklen Irak saldırıların hedefi olan ülkeler arasında yer aldı. Almanya, Orta Doğu’daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Irak’taki askerlerinin tahliye edildiğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Irak'taki misyonunun konuşlanmasında değişiklik kararı verdiğine işaret edilerek, bu bağlamda Alman askerlerinin ülkelerine döndüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman askerlerinin ülkeye dönmesinden dolayı rahatladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geri dönüş, ordumuzun önemli katkısıyla ve başarıyla gerçekleştirildi. Çok riskli koşullar altında A400M askeri nakliye uçaklarıyla Bağdat’tan personel ve malzeme tahliye ettik. Bunların arasında elbette diğer ortak ülkelerin personeli ve malzemeleri de vardı."

Alman askerleri NATO'nun Irak Misyonu (NMI) kapsamında Irak güvenlik güçlerine danışmanlık ve eğitim desteği veriyordu.

NATO, Irak’taki misyonuna ilişkin konuşlanmasını değiştirerek ülkedeki tüm personelini Avrupa’ya tahliye etme kararı almıştı.

 

