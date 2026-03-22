Geri sayım sürüyor: 500 bin sosyal konutta sıra İstanbul’a geldi

‘Yüzyılın Konut Projesi’ olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar 79 il için 403 bin konutun kuraları çekildi.

Bayramdan sonra İstanbul’da 100 bin, Çorum’da 2 bin 867 konutun daha hak sahipleri belirlenerek kura çekim süreci tamamlanacak. Bayramdan sonra İstanbul için kura çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.

Sona gelen kura süreciyle birlikte ödeme yöntemleri, kontenjanlar, İstanbul’daki kiralık konutlar gibi detayları derledik…

Koronavirüs pandemisi ardından ekonomilerde ortaya çıkan farklı sorunlar ve enflasyonist ortam, konut fiyatları ile kiraların hızla yükselmesine temel oluştururken, ardından Kahramanmaraş merkezli depremler ise bu süreci derinleştirmeye başladı. Hükümet tarafından konut sorununu barınma krizine dönüşmesinin engellenmesi ve konutu olmayanların ev sahibi olarak piyasada fiyatların dengelenmesi amacıyla tarihin en büyük sosyal konut hamlesi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’un kura çekimlerinin Ramazan Bayramı’nın ardından yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum, “500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız” dedi.



403 bin hak sahibi



29 Aralık 2025- 9 Mart 2026 tarihleri arasında 79 ilde toplam 403 bin 632 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu. Ramazan Bayramı’ndan sonra İstanbul’da 100 bin, Çorum’da 2 bin 867 konutun daha hak sahipleri belirlenerek Türkiye genelinde kura çekimleri tamamlanmış olacak. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay’da 13 bin 289, Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Malatya’da 9 bin 609, Adıyaman’da 6 bin 620, Gaziantep’te 13 bin 890, Şanlıurfa’da 13 bin 690, Diyarbakır’da 12 bin 165, Adana’da 12 bin 400, Elazığ’da 3 bin 825, Osmaniye’de 2 bin 990, Kilis’te 1170 sosyal konut inşa edilecek. Konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.

% 10 peşinat 240 ay vade



Kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak. İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak. Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuklu aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler oluşturdu.



‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak. Bu proje kapsamında mahalle konaklarının içinde olacak şekilde 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek.