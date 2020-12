Almanya HDP'yi kapatır mı?..

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki kararı, abesle iştigal olmuştur…



HDP’nin kapatılmasının istenmesi ve partinin bazı milletvekillerinin Anayasaya karşı işledikleri suçlar nedeniyle ceza almaları karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ‘anti demokratik uygulamalar yapıyor’ denilerek suçlanması noktasında söylenecek çok söz var…



Biz cevabımızı Batı’nın en demokratik ülkesi denilen Almanya’nın Anayasasından verelim…



Elimde “Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland” yani Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası var.





Siyasi partiler ve milletvekilleri ile ilgili maddeleri sizlere sunmak istiyorum…



İyi okuyun…

*



Madde 21 (Siyasi Partiler)



1- Siyasi Partiler, halkın siyasi iradesinin oluşumuna katılırlar. Kurulmaları serbesttir. İç düzenlerinin demokratik ilkelere uygun olması şarttır. Maddi kaynakları ve harcamaları ile mal varlıkları hakkında kamu önünde hesap vermek zorundadırlar.



2-Amaçlarına ve taraftarlarının tutumuna göre, özgür ve demokratik temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldırmak veya Almanya Federal Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasi partiler, Anayasa’ya aykırıdırlar. Anayasaya aykırılık hakkında Federal Anayasa Mahkemesi karar verir.





*



Madde 46 (Milletvekili dokunulmazlığı)



2- Bir milletvekili suçüstü halinde veya ertesi gün tutuklanmış olmadıkça, cezayı gerektiren bir eylemden dolayı ancak Federal Meclisin izniyle hesap vermeye çağrılabilir veya tutuklanabilir.



3-Bunun dışında, bir milletvekilinin kişisel özgürlüğünün her türlü sınırlandırılması veya 18. Maddeye göre aleyhinde bir işlem yapılabilmesi içinde Federal Meclisin izni aranır.



4-Bir milletvekili hakkındaki her türlü ceza davası, 18. maddeye göre aleyhinde yapılan her çeşit işlem ve her tutuklama ve kişisel özgürlüğünün sınırlandırılması önlemi, Federal Meclisin istemesi üzerine ertelenir.



Peki 3.maddede atıf yapılan 18. madde ne diyor.

(Özgür demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla kötüye kullanan kimsenin temel hakları kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir)



İşte "Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland " ın (Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası) “Siyasi Partiler ve Milletvekilleri ile ilgili maddesi” gerek parti kapatma gerekse de milletvekili dokunulmazlıkları için kelime kelime bunu yazıyor!



Var mı anlamayan!



Yani Türkiye’ye karşı sürekli “Batı’da parti kapatma yok, milletvekili dokunulmazlığı sınırsız” diyerek algı operasyonu yapıp suçlama getirenlerin önüne, Batı’nın en önemli ülkesi Almanya’nın Anayasasını koymak gerekir…



*



Ne deniyor Almanya’da siyasi partiler için;



Özgür ve demokratik temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldırmak veya Almanya Federal Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasi partiler, Anayasa’ya aykırıdırlar.



Peki bizde HDP ne yapıyor?

PKK’nın siyasi kanadı olarak çalışmıyor mu?

Çalışıyor…

PKK’ye terör örgütü diyebiliyor mu?

Diyemiyor…

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye sokan davranışlarda bulunmuyor mu?

Bulunuyor!

O takdirde;

Tıpkı Almanya’da olduğu gibi bu parti Anayasa’ya aykırı değil mi?



Peki ne deniyor Almanya’da Milletvekilleri için…

Milletvekilliklerini özgür demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla kötüye kullananların temel hakları kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir.

*



Peki HDP Milletvekilleri ne yapıyor?



Özgür ve demokratik temel tüzene karşı unvanlarını kötüye kullanmıyorlar mı?



Kullanıyorlar...

Akibetleri Anasaya' da yazıyor!

Temel hakları kaybettirilir!

İşte bu kadar net!



O nedenle AİHM’nin Selahattin Demirtaş ile ilgili “serbest bırakın” şeklinde aldığı karar, Selahattin Demirtaş’ın işlediği suçlara ve hakkında açılan davalara bakıldığı zaman yok hükmündedir…



İşte Almanya Anayasası!..



İşte bu kadar net!



Türkiye Cumhuriyeti Muz Cumhuriyeti değildir!…

Dünyanın hiç bir ülkesinde sınırsız özgürlük yoktur!..

Hele, devletlere karşı işlenen ihanet ve terör suçlarına karşı asla sınıfız özgürlük olamaz!..

Bu HDP bu kafa ile Almanya'da siyasi parti olsa üç gün sonra kapısına kilit vurulur. Bu Demirtaş bu kafa ile Almanya'da siyasetçi olsa sonu Anayasalarında yazdığı gibi malum olur!..

İşte ABD ve Batı sadece Türkiye'nin terörle mücadelesini hasımhane tavır ile "İstisna" tutar!..

Demirtaş dayatması da işte budur!..

En acısı bu dayatmada bizim muhaliflerinde aktif rol oynamasıdır!..

Nedim Şener tepkisini anlamlı bir paylaşımla dile getirirken milletinde duygularına vesile olmuş

Demiş ki ;

”Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu diyor ki “Demirtaş’ın suçu ne?” Arkadaş hiç mi duymadınız 53 vatandaşımız şehit olurken, 11 aylık Bedirhan bebek annesiyle havaya uçurulurken, Yasin Börü parçalanırken yükselen o çığlıkları?”

Yalan mı?

*

Ve son söz...

İşte o Alman Anayasasının "Staatsstrukturprinzipien; Widerstandsrecht "(Devletin ana ilkeleri ve direnme hakkı) olarak adlandırılan 20.maddesinin 4.bendinde denir ki;

" Anayasa düzenini ortadan kaldırmak herkese karşı, başka bir çözümün bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hakkına sahiptir"

Alman devletinin Alman milletine yüklediği sorumluluğa bakın..

Okudunuz değil mi?

İşte 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türk Milleti bunu yapmıştır...

İşte bu madde artık Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında kayıt altına alınmalıdır...