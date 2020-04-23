Allah’ın cömert ihsanı ile Nisan’ın yirmi üçüncü Cuma günü!

Bugün, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümü...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı...

Türk milletinin bayramanı yürekten kutluyor TBMM’nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum…

Gelelim yazıma...

Bugün...

Mustafa Kemal Atatürk'e karşı kasıtlı ve bilinçli olarak din üzerinden algı operasyonları çekip hakaret edenlere....

Ve...

Mustafa Kemal'in din konusundaki hassasiyeti dile getirildiği zaman rahatsız olan onu kendi siyasi emelleri için kullanan zihniyetlere...

"Yeter artık" diyecek tarihsel belgelerle bir yazı kaleme almak istedim..



Sözü de bu konuda sözü ülkemizin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden biri olan üstat Murat Bardakcı’ nın araştırmasına bırakarak…



Çünkü çok ama çok önemli bir kaynağı elde ederek 23 Nisan 2016 tarihinde Habertürk gazetesinde kaleme aldığı yazıyı izni ile gündeme taşımak istedim..



Çünkü "Yeter artık" diyerek bu yazının artık Atatürk düşmanlığı yapanlar üzerinde milli bir mesele olduğunu düşünüyorum.



İçki üzerinden bu ülkenin kuruluşunun mimarına çamur atarken kendileri her türlü gayri ahlaki iş yapmayı marifet sayanlara ithaf olunacak bir araştırma yazısı...

O nedenle bu anlamlı günde bu yazıyı paylaşmak istedim...

Bakalım nasıl Mustafa Kemal Atatürk din düşmanıymış!..



Bakalım Mustafa Kemal TBMM’nin açılışı öncesi ne yapmış, nasıl talimatlar vermiş

Belki birilerinin yüzleri kızarır belki…



Sözü üstat Murat Bardakçı’ nın yazısına bırakalım..

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"Meclis’in 23 Nisan 1920’deki açılış merasiminin ne şekilde yapıldığı konusunda bugüne kadar çeşit çeşit iddialar ortaya atıldı.



Bir kesim törenin sadece resmî nutuklardan ibaret kaldığını ileri sürerken, bir başka kesim de Meclis’in namazlarla, dualarla, hatimlerle ve kurbanlarla açıldığını, yani törenin tamamen dinî bir hava içerisinde düzenlendiğini söylediler.



Ama, törenlerin şekli konusunda Mustafa Kemal Paşa’ya ait olan ve Nutuk’un eski harflerle ilk baskısında matbaa harfleriyle ve sadece maddeleri yeralan emrin orijinalinin görüntüsü bugüne kadar yayınlanmadı.



Bugün , Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis’in açılışından iki gün önce, 21 Nisan 1920’de Anadolu’daki bütün askerî birlikler ile sivil idarecilere gönderdiği ve açılıştan önce yapılması gereken dinî merasimlerin ne şekilde icra edileceğini ayrıntıları ile yazdığı emrinin aslı ile tam metnini yayınlıyorum.

Çağdaş Türkiye’nin kuruluş belgelerinden olan ve Mustafa Kemal Paşa’nın 20. Kolordu Kurmay Başkanlığı Birinci Şubesi vasıtası ile ve 607 numara ile gönderdiği emrin orijinali, kısa adı ATASE olan askerî arşivde, yani Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüd Daire Başkanlığı’nda muhafaza ediliyor.

İşte Mustafa Kemal Paşa’nın, Anadolu’nun hemen her tarafındaki askerî ve mülkî erkâna gönderdiği emrin orijinal dili ile olan tam metni…

Paşa’nın yapılması gereken merasimler hakkında belgede yeralan talimatlarını, aşağıda günümüzün Türkçesi ile ve maddeler halinde sıralıyorum:

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1. Allah’ın cömert ihsanı ile Nisan’ın yirmi üçüncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır..

2. Vatanın istiklâli, hilâfet ve saltanatın kurtarılması gibi en mühim ve hayatî görevleri ifâ edecek olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü Cuma’ya tesadüf ettirmekle o günün mübarek olmasından istifade için açılıştan önce bütün milletvekilleri ile Hacı Bayram Velî Câmi-i Şerîfi’nde Cuma namazı kılınarak Kur’an’ın nurlarından ve salâttan feyzalınacaktır.

Namazdan sonra sakal-ı şerif ve sancak-ı şerif taşınarak daireye gidilecektir. İçeriye girilmeden önce bir dua okunacak ve kurbanlar kesilecektir. Tören sırasında camiden Meclis’e kadar Kolordu Kumandanlığı tarafından askerî birliklere özel tertibat aldırılacaktır.

3. O günün kudsiyetini sonsuza kadar ulaştırmak maksadıyla bugünden itibaren vilâyet merkezinde Vali Beyefendi Hazretleri’nin düzenlemesi ile hatim indirtilip Buhârî-i Şerîf okutulacak, hatmin geri kalan kısmı Cuma namazından sonra Meclis’in önünde tamamlanacaktır.



4. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden başlayarak Buhârîler okunup hatimler indirilecek, Cuma günü ezandan önce minarelerde salâvâtlar getirilecek, hutbede halifemiz padişahımız efendimizin (Sultan Vahideddin’in) ismi zikredilirken padişahın ve teb’anın biran önce kurtulup saadete ermesi duası da ilâveten okunacaktır.

Cuma namazının kılınmasından sonra hatim tamamlanarak hilâfet ve saltanat ile vatanın her tarafının kurtulması maksadıyla yapılan millî çalışmaların önemi ve kutsallığı, milletin her ferdinin vekillerinden meydana gelen Büyük Millet Meclisi’nin yapacağı vatanî vazifeyi ifa mecburiyeti hakkında öğütler verilecektir.

Daha sonra halîfe ve pâdişâhımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasimin tamamlanıp camilerden çıkılmasından sonra Osmanlı topraklarının her tarafından hükümet makamına gelinerek Meclis’in açılmasından dolayı resmî tebrikler sunulacaktır.

Yine her tarafta Cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerîf okunacaktır.

5. İşbu tebliğin hemen yayınlanıp gönderilmesi için bütün vasıtalara başvurulacak ve hızlı bir şekilde en ücra köylere, en küçük askerî kıt’alara ve memleketin bütün kuruluşlarına ve müesseselerine yollanması sağlanacaktır. Ayrıca büyük levhalar hâlinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp bedava olarak dağıtılacaktır.

6. Cenâb-ı Hak’ka tam bir muvaffakiyet için niyaz edip yalvarıyoruz.

Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal. ”

Kaynak; Murat Bardakcı/Habertürk/ 23.04.2016)

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Evet sevgili okurlar işte Mustafa Kemal Paşa’nın, Anadolu’nun hemen her tarafındaki askerî ve mülkî erkâna gönderdiği emrin orijinal dili ile olan tam metni bu…

Şimdi bu Mustafa Kemal Atatürk’e haksız yere çirkince “Dinsiz” yaftası yapıştırmaya çalışanlar ne sanıyor ?

Onlar dedikçe Mustafa Kemal'i sevenler sevmekten mi vazgeçecek?

Numune bulamazlar...

Peki bunlar kime hizmet ediyorlar?

Mustafa Kemal'i kendi siyasi emelleri için kullananan YCHP'ye!..

Peki...

Mustafa Kemal'i kendi siyasi emelleri için kullanıp din konusundaki hassas duygularını ( Murat Bardakcı'nın anlattığı gibi) gündeme getirmekten korkan YCHP kime hizmet ediyor?

Onlarda Mustafa Kemal karşıtlığı yapanlara!.

Diyeceğim şu ki;

Artık Mustafa Kemal'in düşün yakasından!..

Bu ülkenin değerlerini kutuplaştırma aracı yapanlar, siyasete malzeme edenler bu ülkeye ihanet ediyor...

1071 Türk milletinin dünya sahnesine çıkışı için milattır…

1923 Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşudur…

Alparslan’da…

Osman Gazi’de…

Ertuğrul Gazi’de…

Kanuni ‘de…

Yavuz’da…

Fatih’te…

Mustafa Kemal Atatürk'te...

Bu milletin kendisidir…

Her birini hayırla yad etmek, şükran, minnet borcumuz olduğunu söylemek görevimizdir…

Allah hepsinden razı olsun...

*

Bugün de hayır dualarımız ülkemizin bayrağını zirvede dalgalandırmaya çalışarak bütün dünyaya örnek olarak tarih yazan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve onun liderliğinde devletimizi yöneten kadrolar için...

Allah devletimizi ve milletimizi baki etsin...

Türk milletinin seni , beni yok, 1071'den bugüne "BİZ BİRİZ, BÜTÜNÜZ"

*

Ve..

Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı...

Hoşgeldin YA ŞEHRİ RAMAZAN..

Bu gece sahura kalkacağız...

Kuşkusuz korona virüs salgını nedeni ile bu ramazan biraz camilerimizde teravi namazı kılamamak nedeni ile buruk geçecek...

Her şerde bir hayır vardır..

Hz.Mevlana der ki;

"Sen vahdet denizinden ayrı düşmüş bir damla gibisin.

Sen aslına nasıl ulaşacaksın?

İşte oruç, sel gibi, yağmur gibi seni alır, denize ulaştırır...

Sen, orucu, şaşılacak acayip meziyetleri bulunan bir şey olarak bil!

Oruç, insana can bağışlar.

Gönül lütfeder.

Sen, şaşılacak bir şey görmek istersen, oruca şaş!

Sen, göklere çıkmak, Mi’rac etmek sevdasındaysan, şunu bil ki, oruç, senin önüne getirilmiş bir Arap atıdır. "

Hayırlı Ramazanlar sevgili dostlar...

Allah yar ve yardımcımız olsun..











