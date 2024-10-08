Allahım sen beni dostlarımdan koru..

Her zaman dile getirdim...

'AK Partinin rakibi AKP'dir. AK Parti'ye en büyük zararı AKP kimlikli yöneticileri, bürokratları, belediye başkanları, teşkilat mensupları veriyor..'

Buyurun..

İşte en önemli ispatı Rize'de yaşanmıştır...

Burger King açılışına katılan AK Partili Belediye Başkanlarının günlerdir malzeme olarak verdiği tahribatı şimdi ortadan kim kaldıracak?

Sen milleti boykota çağır!..

Senin adamların gitsin boykota çağırdığın markanın açılışını törenle yapsın!..

Ne güzel değil mi?

Üzerinede açılışı protesto eden öğretim görevlisi saldırıya uğrayarak hastanelik olsun...

Sahip çıkanıda olmasın!..

Yediği dayak yanına kar kalsın!..

Güler misin, ağlar mısın!..

Vahki vah..

Böylesine bir skandala imza atıp birde üzerine savunma olarak 'Ben açılışa katıldım yemek yemedim, Yeseydim İsrail'e destek olacaktım' diyerek çok daha komik duruma düşenlere AK Parti gerekli yaptırımı uygulamak zorunda...

Zorunda ki tahribatı ortadan kaldırsın...

Millet duyarlılığı görsün..

Yoksa bu tahribatlar her gün önünüze gelir!

Şunu açık ve net olarak dile getirmek isterim ki...

Bugün AK Partinin sorunu muhalefet değil kendi

iç yapısıdır...

Millete tepeden bakan, ulaşılmaz olan, hatta aralarında bakanların bile talimatlarını uygulamayan ne hikmetse koltukları baki bürokratlarıdır...

Partinin nerelerden nerelere geldiğini bilmeyen, maziye vefasız davranan az olsun benim olsun havasındaki il ve ilçe teşkilatlarıdır...

Kendilerini hakim güç görerek tabanın değil kendi bildiklerini yaparak başarısızlığa imza atan yöneticileridir...

Tayyip Erdoğan Beledeyeciliğini unutan, üretmeyen tüketen belediye başkanlarıdır...

Allah aşkına kamu bürokrasisinde bakanlıklara bağlı bazı Genel Müdürlüklerin çalıştıkları şirketlerle ilişkiler bağında neler yaptığını bağımsız müfettişlerle araştıran var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'mı araştırsın!..

Acı ama gerçek..

Partiyi tüketmek için var güçleri ile çalışıyorlar...

İhanet edenler yok mu?

Araştırsınlar...

Neler var!..

Yarın neci olur ne olmaz hesabı ile film çevirenleri araştırsınlar..

CHP'li Belediye Başkanları ile aynı pastadan dilim koparanları araştırsınlar!..

(Kuşkusuz görevlerini layıkı ile yapan çok güzel yürekli bürokratlar, il ilçe başkanları, yöneticiler var. Onları tenzih ediyorum)

Şu bir gerçek ki...

Nereye yetişsin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan...

Yazıktır günahtır bu insana!..

Gece gündüz partiyi yeniden çıkışa geçirmek için büyük bir mücadele verirken görülüyor ki önündeki en geçerli söz şudur..



'Allahım sen beni dostlarımdan koru düşmanlarımla ben baş ederim'

Sön sözümü söyleyeyim...

Recep Tayyip Erdoğan olmazsa AK Parti diye parti olmaz...

Bu millet bütün krediyi onun ismine veriyor..

Nokta..