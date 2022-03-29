Allah aşkına Tayyip Erdoğan ne yaptı bu ülkeye!..

Ne demiş, Cennet mekân Sultan Abdülhamid Han…

“Bu millet iyidir, lâkin bir kusuru var, çabuk unutur…”

Hani deriz ya…

“Kırk yıl sırtında taşı bir gün indir senden kötüsü olmaz” diye…

Bugün ortaya konmaya çalışılan manzara bu!..

Millet sürekli yalan şebekesine dönüşmüş muhalefet tarafından tahrik edilirken ekonomik baronlar başta 5 M'ler tam destek veriyor!..

Türk milleti bu kez Abdülhamid'in sözü gerçeği ile karşı karşıya kalmamalı…

Gayri milli muhalefetin hezeyanlarına, oyununa gelmemeli!..

Eksikler, hatalar yok mu?

Var tabi!..

Fakat kim ne derse desin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 19 yılda bu milletin makûs talihini yenen ve bugün dünyada adından övgü ile söz edilen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçeği var…

Bir zamanlar "Hayal" denilenleri bir, bir gerçeğe dönüştüren bir dünya lideri gerçeğini içimizdeki nankörler bilmese de bütün dünya iyi biliyor…

Hiç utanmadan ve sıkılmadan ne diyor nankörler!



“Ne yaptıki bu ülkeye Tayyip Erdoğan”

Be gafiller ne yapmadı ki!..

O yaparken yorulmadı ama ben yazarken yoruldum...

Siz okurken yorulacaksınız…

Bırakın 3 dakika parti kimliğinizi bir kenara bir kez elinizi vicdanınıza koyarak okuyun yeter!..

*



HADİ BİSMİLLAH!



Marmaray YAP…

Avrasya Tüneli’ni YAP…

Hızlı trenler YAP…

Üniversiteler YAP…

Stadyumlar YAP...

Olimpik yüzme havuzları YAP…

Millet bahçeleri YAP…

Yeni tiyatro sahneleri YAP…

Metrolar YAP…

Tüneller YAP…

Otoyollar YAP…

Barajlar YAP…

Nükleer santral YAP…

Çıkıp ne yaptı bu ülkeye Tayyip Erdoğan desinler!..

*



BİTMEDİ…



Modern bölünmüş yollar YAP…

Modern adliye sarayları YAP…

Milli silahlar YAP…

Milli tank YAP…

Milli helikopter YAP…

Sismik Araştırma Gemisi YAP…

Boğazın altına tüp geçit YAP…

Dev şehir hastaneleri YAP…

81 ile ücretsiz Kanser Tarama Merkezi YAP...

Tersaneler YAP…

Hiç utanmadan "Ne yaptı Tayyip Erdoğan" desinler!..

*

BİTMEDİ …



Geri dönüşüm tesisleri YAP…

Dar gelirliye 1 milyon konut YAP…

Başörtüsünü serbest BIRAK…

Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını ve Kuran-ı Kerim'i seçmeli ders YAP…

Uzaya uydu FIRLAT…

Ambulans sayısını ARTIR…

Hastane sayısını ARTIR…

MR cihazı sayısını ARTIR…

Tomografi cihazı sayısını ARTIR…

Diyaliz cihazı sayısını ARTIR…

Ne yaptı bu ülkeye Tayyip Erdoğan öyle mi?

*



BİTMEDİ…



Yeşil Alan miktarını ARTIR…

Orman yüzölçümünü ARTIR…

Milli Park sayısını ARTIR…

Turist sayısını ARTIR…

Öğrenci sayısını ARTIR...

Öğrenci burslarını kat kat ARTIR…

Doğal gazlı il sayısını ARTIR…

İçme suyu ulaşan insan sayısını ARTIR…

Okuma yazma oranını ARTIR…

Okullaşma oranını ARTIR…

Tarımsal üretimi ARTIR…

Çiftçiye destekleri ARTIR…

Sosyal yardımları ARTIR…

Şehit ve gazilere desteği ARTIR…

Çıkıp hiç Allahtan korkmadan "Ne yaptı Tayyip Erdoğan" desinler!..

*



BİTMEDİ…



Eğitim ve sağlık harcamalarını ARTIR…

Memur ve asgari ücretlinin maaşını ARTIR…

Türkiye’nin ilk ‘Tohum Gen Bankası’nı AÇ…

Türkiye’nin ilk ‘Milli Botanik Bahçesi’ni AÇ…

IMF’ye borcu YOK ET…

Hava kirliliğini YOK ET…

Çöp sorununu YOK ET…

Katsayı zulmünü YOK ET…

Öğrenciye ders kitabını ücretsiz DAĞIT…

Öğrenciye tablet DAĞIT…

Okullara bilgisayar DAĞIT…

Okullara akıllı tahta DAĞIT…

Üniversite harçlarını KALDIR…

Hiç sıkılmadan "Ne yaptı Tayyip Erdoğan" desinler!..

*



BİTMEDİ…



Binlerce tarihi eserimizi yurda GETİR…

Binlerce tarihi yapıyı RESTORE ET…

Orhun abidelerine giden 48 km asfalt yol YAP…

Dünyanın 3. Deniz Dolgulu Havalimanını Yap ( Ordu-Giresun Havalimanı, Rize -Artvin Havalimanı)

Yerli otomobil YAP…

GELİYOR TOGG…



SONRA BİRİLERİ ÇIKSIN SİZ NE YAPTINIZ DESİN...

ALLAH KORKUSU YOKSA DERLER!..

*

DAHA BİTMEDİ…



Türk Teşkilatı Birliğini KUR...

Dijital parayı devreye SOK…

Ve yeni dünya düzenini kurmaya hazır olduğunu GÖSTER…

Türkiye'yi jeopolitik merkez haline GETİR…

Tüm dünya liderlerini ayağına GETİR…

(Bir düşünün 1 Mart-23 Mart arasında 20 dünya lideri kapısını çalmış.)

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için dünyaya örnek OL

Çıkıp yüzsüzce "Ne yaptı Tayyip Erdoğan" desinler!..

*

Ve...

En önemlisi tüm bunları yaparken 19 yılda üzerine yapılmayan saldırı, üzerine kurulmayan tuzak kalmasın!..

Gezi olayları,

17-25 yargı darbesi,

MİT tırları kumpası,

PKK’nın hendek ayaklanması,

ABD’nin ekonomi saldırısı,

15 Temmuz hain darbe girişimi…



Bu olaylarla Türk ekonomisine verdirilen büyük zararlara rağmen bütün bunlar yapan cesur yürek liderin adı Recep Tayyip Erdoğan!..

*

Ama öyle arsızlar ki!..

Utanmadan “Bizim ödediğimiz vergilerle yaptı” diyenlerde var!

Erdoğan’dan önce vergi ödenmiyor muydu bu ülkede?

O zamanlar bunlar niye yapılmadı?

Başlarken dedim ya…



Ne demişti Cennet mekân Sultan Abdülhamid Han…

“Bu millet iyidir, lâkin bir kusuru var, çabuk unutur.”

Diyeceğim şu ki...

Evet ülkemizin bugün ekonomik sorunlar var. Fakat bunuda aşmaya çalışan ve aşacak olduğuna inandığım bir lider gerçeği var...

Ve karşısında ülkesinin başarısı ile mutlu olmayan, dünyanın hayran olduğu İHA'ları, SİHA'ları, 18 Mart Çanakkale Köprüsü gibi muhteşem projeleri kötüleyen yani ülkesinin başarısızlığı üzerine mutluluk inşa etmeye çalışan ABD projesi bir muhalefet var!..

Bakın bugün başta ABD olmak üzere küresel güçlerin Tayyip Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemesinin nedeni Türkiye'nini üzerine yeniden deli gömleğini (bağımlı) giydirmek değilde nedir!..

*

SONUÇ İTİBARI İLE..

BİTMEDİ!..

Türkiye’nin bütün altyapısı artık hazır…

ŞİMDİ SIRA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK VE TÜRK MİLLETİNİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK...

İşte 2023'e bu hedefle koşacak Türkiye!..

Bütün mesele Sultan Abdülhamid'in o ders gibi sözünün 2023'de geçerliliğini kaybetmesi yani ters yüz olması!..

ALLAH bu millete kalp gözü açıklığı ve feraset ihsan eylesin inşallah!