Ali Koç istifa etsin mi?



Ali Koç “İstifa” etmeli mi?

Gündemdeki soru bu!..

Ve Fenerbahçe camiası içinden ve dışından bu yönde tepki sesleri yükseliyor!..

Bence köpürtülüyor!..

Şimdi soralım…

Bütün Fenerbahçeliler için Ali Koç’un başkan olması için “Hayal” değil miydi?

O hayal gerçekleşmedi mi?

Gerçekleşti…

Evet 5 yıl oldu şampiyon olunamadı!..

Vurun abalıya öyle mi?

Vicdan…

Bir kere şunu söyleyelim..

Fenerbahçe Spor kulübü olarak Ali Koç başkanlığında futbol dışında bütün branşlarda son derece başarılı sonuçlara imza attı, şampiyonluklar elde etti.

Bu noktada en başarılı kulüp..

Bu bir…

İki..

Eğer bir spor kulübü başkanına saldırmak istiyorsan taraftarı çok olan futbol üzerinden saldırırsın…

Bu bir



Peki…

Bir kulüp başkanının öncelikli görevi nedir?

Kulübünü ekonomik olarak sırtlayıp sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak değil mi?

Kulübünün saha sonuçlarında başarılı olabilmesi için her türlü imkanı sağlamak değil mi?

Kulübünün başarılı olabilmesi için tartışılmayacak bir Teknik kadro inşa etmesi değil mi?

Kulübü için göreve getirdiği Teknik kadronun transferde isteği oyuncuları almak değil mi?

Kulübünün sporcularına ekonomik olarak yaptığı taahhütleri yerine getirmek değil mi?

Kulübünü her yerde her şartta en iyi şekilde temsil ederek ağırlığını koymak değil mi?



Peki…

Fenerbahçe Başkanı bunların hangisini yerine getirmedi…

Kulübü borç bataklığı içinde sırtlamadı mı?

Sırtladı…

Kulübü ekonomik refaha çıkarmadı mı?

Çıkardı…

Futbolculara borcu olmayan kulüp yapısı oluşturmadı mı?

Oluşturdu…

Başarı için dünyanın sayılı bir Teknik adamını göreve getirmedi mi?

Getirdi…

Başarı için o Teknik adamın her istediği transferi yapmadı mı?

Yaptı...



Allah aşkına Ali Koç Fenerbahçe Futbol takımının başarılı olması için yapmadığı ne kaldı?

Elinizi vicdanınıza koyun ve cevap verin…



Ligin ilk yarısında Dünya kupasına kadar mükemmel işlere imza atan oynadığı futbol ile herkesi hayran bırakan bir futbol takımı sonrasında nasıl böyle başarısız olur? sorusunun cevabı çok önemli..,



Coşkulu, tuttuğunu koparan bir takım yerini nasıl ruhsuz bir takıma dönüştürdü sorusunun cevabı çok önemli…



Bu sorulara muhatap olacak kişi sadece Fenerbahçe Başkanı değildir…



Diyeceksiniz ki Ali Koç’un hatası yok mu?

Var tabi ki!..

Kulüpler Birliği başkanı olmayacaktı…

Çünkü o bildiğimiz kendi duruşunu kulüpler birliği başkanlığı kilitledi…

Şeytani yaklaşımları göremedi…

Diyeceklerini direk diyemedi!..

Bence büyük bir operasyona maruz kalırken bunu fark etmedi…

Sezon başında dile getirdiği endişeler sonradan sessiz ve derinden ortaya çıkarken tren kaçmaya başladı!



Bu ülkede futbol ile alakası dahi olmayan öyle gizli bir yapı var ki bu yapının “Ali Koç başarısız olsun ve gitsin “ diye özel gayret gösterdiği bilinmez mi?

Şimdi “ İstifa “ diye gaza bastırdılar!..

Yok diyebilir misiniz!

Masalar da, toplantılar da endişelerini dile getirirken yüzüne gülerek “Haklısın Ali Başkan” diyenlerin arkalarını döndüklerinde kendisine hangi filmleri çevirdiklerini göremedi…

Çok beyefendi kaldı!..

Kusura bakmasın ama iyi niyeti çok kullanıldı!..

O nedenle bu saatten sonra Ali Koç gerçek kimliğine bürünmeli…

Kulüpler Birliği Başkanlığını kesinlikle bırakmalı diye düşünüyorum.

Ali Koç Fenerbahçe dışında kimsenin kalkanı olamaz!..



Yani çok soru işaretleri var!..

Takım adeta çökmüş!

Çünkü son haftalardaki Fenerbahçe futbol takımı bu değil!..

Ne ruh kalmış..

Ne hırs…

Şu Galatasaray maçındaki ruhsuz takım için ne denmeli bilemiyorum…

Ali Koç’un o bildik içinde fırtınalar koparan hırsının yüzde biri takımda kalmamış…

Neden?

Bir şeyler olduğu kesin…

Yani Ali Koç’un Fenerbahçe si bu değil..

En can alıcı noktalar işte bunlar…

Ali Koç yalnız kaldı…

Ne yazık ki yönetimi de göremedi…

Ve gördüğüm edindiğim izlenim Fenerbahçe Yönetim Kurulu Ali Koç gibi sahip oldukları güçlü karizmatik bir başkanın yüküne omuz atamadılar…

Çünkü çok pasif kaldılar!..

Diyeceğim şu ki…

Ali Koç istifa etsin diyenler şu soruya cevap versin..



“Ali Koç Fenerbahçe’nin başarılı olabilmesi için ne yapmadı!”

Buyursunlar!..

Jesus’ lu bir takımın 10 kişi kalmış 10 kişi bir Beşiktaş’a kendi evinde yeniliyorsa, kendi evinde İstanbulspor’u deplasmanda Giresun sporu yenemeyip kendini tüketmesi Ali Koç’un eseri değil ki!..

Ne yapacak başkan…

Eseri derseniz kendinizi inkar edersiniz…

Bakın…

Tabi ki Ali Koç Fenerbahçe’den gider, ama Fenerbahçe bir daha Ali Koç gibi bir büyük değeri başkan olarak bulamaz…

“Bulur “ diyenler varsa!..

Zaten kendisi de diyor “Varsa adayınız çıkarın, kongre yapalım”