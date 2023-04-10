Ali Koç gitsin mi, kalsın mı?



Nankör ve vefasız olmak sanırım günümüzün en önemli moda türü haline geldi!..

Bunu her alanda görüyoruz!..

Siyasetten spora, iş dünyasından güvenliğine kadar…

Sonra da “Keşke” demeyi de alışkanlık ediniyoruz…

Bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili “İstifa etsin” diyenleri konu almak istedim…

Çünkü karşımda kocaman bir vefasızlıktan öte nankörlük boyutu var…

Sen;

Kulübüne ekonomik olarak en zor şartlarda başkan ol, bir gün dahi paranın lafını dedirtme…

Sen;

“Nasıl kabul etti?” denilen dünyanın en saygın Teknik Direktörlerinden birini ikna edip takımın başına getir…



Sen;

O Teknik Direktörün transferde bütün isteklerini yerine getir…

Yani kimi istemişse al…

Sen;

Başarılı olunması için maddi ve manevi bütün imkanlar hem Teknik Direktörünün hem de futbolcularının önüne koy!

Bütün yükü tek başına sırtına al..

Sen;

Sezonun ilk haftalarında oynadığı futbol ile herkesin övgü ile bahsettiği bir takımı taraftara seyrettirirken övgü dolu sözler al…

Sen;

Kulübün için hiç bir fedakarlıktan kaçınma…

Sen;

Futbolcularının alacakları günü gününe öde…

Sen;

Bütün yükü tek başına sırtla..

Sen;

Fedakarlık ise her türlüsünü yap…

Sen;

Mesai ise tam mesai ver..

Sen;

bir başkan olarak başarı için gereken her türlü imkanı sağla,..

Sonra da sahada istenilen sonuçlar alınmayınca “İstifa et” öyle mi..



Peki Ali Koç neyi yapmadı;

Yanlış taktik mi verdi?

Yanlış 11’mi sahaya çıkardı?..

Yanlış oyuncu değişiklikleri mi yaptı?

Futbolcularını mağdur mu etti?

Teknik Direktörünün işine mi karıştı?

Transfer mi yapmadı?

Yok üzülüyorlar mış..

Ali Koç kadar üzülen kim var?

O şeref tribününden sonuç ne solursa olsun en son çıkan bir başkan profili de çizmedi mi?

O şeref tribünde maç sonrası üzüldüğü fotoğraflara bir bakın ve kendinizi onun yerine koyun…

Bu ülkenin en önemli herkesin gözünün üzerinde olduğu bir işadamı olarak dışarıda kalıp Fenerbahçe için her zaman aranan isim olmak varken bu kadar sıkıntıyı çekmesinin, dertsiz başına dert almasının nedeni ne?

Reklama mı ihtiyacı var?

Hayır..

Şöhret olmaya mı?

Hayır…

İş adamlığını büyütmeye mi?

Hayır..

Almaya mı geldi?

Hayır…

Aksine hep veriyor..

Bir açıklasın bugüne kadar kulübüne neler verdiğini herkes bilse!

Ve hiç kompleksi olmayan bir taraftar gibi içten davranan ve alçak gönlülü olmayı çok iyi bilen bir Ali Koç gerçeği...

Öyle yüksek dağları ben yarattım edası asla!..

Gördüm...

İzledim..

Konuştum...

Çok özel bir insan...

Peki neden bu sıkıntıları çekiyor?

Hem gönlünü hem parasını hem mesaisini seve seve veren kendini Fenerbahçeye feda edecek kadar sahiplenmiş bir Ali Koç gerçeği yok mu?

Kulüpler Birliği Başkanı olmayı mı ihtiyacı vardı?

Hayır..

Ali Koç gibi Türk iş dünyasının "Marka" isminin Kulüpler Birliği Başkanlığı yapması kendi adına bir başarı değil Türk futbolu adına bir başarıdır...

Öyle ki bunca işinin arasında tam mesaide veriyor...

Hayaldi gerçek oldu denilen bir başkana sahip olanlar nankörlüğü ve vefasızlığı bırakmalı başkanlarına sahip çıkmalı, çıkarken “Yapmadığı hangi fedakarlık kaldı?” sorusunu kendi vicdanlarına sormalılar!..

Fenerbahçe’de her aklı selim insan için Ali Koç’un kredisi bitmez!..

Çünkü başka Ali Koç yok!..

Bakın bir bültende okudum tribünlerden yükselen "istifa" çağrılarının ardından kulüpteki muhalif isimlerin kongre üyeleri arasında bağımsız bir araştırma şirketine anket yaptırmış!..

Çok önemli gördüm..

Muhalifler yaptırmış!..

Ama öyle sonuçlarla karşılamışlar ki güvendikleri dağlara karlar yağmış desek yeridir. Ankette sorular ve cevapları çok ilginç..

Kongre üyeleri Ali Koç'a güveniyor...

Değerlendirmeleri bakın ne olmuş’.



1-Ali Koç istifa etmeli mi?

-Yüzde 61 Hayır

- Yüzde 27 Evet

- Yüzde 12 Çekimser



2-Yeniden seçim olsa Ali Koç'a oy verir misiniz?

-Yüzde 73 Evet.

-Yüzde 10 Hayır

- Yüzde 17 Çekimser



3-Ali Koç başarılı mı?

-Yüzde 48 Evet

- Yüzde 43 Hayır

- Yüzde 9 Çekimser



4-Neden yeniden Ali Koç'a oy verirsiniz?

Yüzde 89.6

(Ondan daha iyi bir aday çıkmaz)

Yüzde 51.9

( İyi bir başkan profili çiziyor)



Böylesine sancılı dönemde hem de muhaliflerin üyeler arasında yapılan anket sonuçları vicdanların sesi olmuş…

“Yeniden seçim olsa Ali Koç’a oy verir misiniz! “ sorusuna karşı Yüzde 73’in “ Evet” cevabı istifa seslendirmesi yapanlara karşı anlamlı bir cevap bulmuş…

Diyeceğim şu ki;

Şampiyon olur ya da olmaz, sahada başarılı olur yada olmaz onu göreceğiz ama bu ülkenin 1 numaralı işadamı olarak kendi prestijini dahi risk eden Ali Koç gibi bir başkan Fenerbahçe için maddi ve manevi bir sigortadır…

Her Fenerbahçelinin cebindeki limitsiz kredi kartı gibidir!..

Ardından film atanların, tribünlerde istifa diyenlerin amacının üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu artık biliyoruz…

Fenerbahçe’de bir Ali Koç giderse bir Ali Koç bir daha gelmez!..

Biline!..





