Akşener’le kıyaslamak Devlet Bey’e hakarettir!

Hani kusuru örten şey ortadan kalkınca bütün çirkinlikler, ayıplar olduğu gibi ortaya çıkınca deriz ya,

"Takke düştü kel göründü" diye..

Türkiye muhalefet açısından bu sözün gerçekliliğini yaşıyor!..

CHP ile İYİ Parti birbiri ile yarışıyor!..

Her gün yeni bir skandal!..

Son vaka malum Lütfü Türkkan'ın utanmazlığı ve savunulmasında ortaya çıkan çirkin söylemler!..

Allah herkese kalbine göre veriyor mu desek!..

Türk milliyetçileri bir kez daha görmüştür ki MHP ile İYİ Parti, Devlet Bahçeli ile Meral Akşener hem duruş hem milli ve manevi değerlere bakış olarak asla birbirlerine rakip gösterilemeyecek kadar farklıdır!..

O nedenle;

Meclis kürsüsünden “Şehidin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir ve düşman dilidir” diye haykıran Devlet Bahçeli ile utanmaz Lütfü'yü koruyan Meral Akşener’i bundan sonra da birbirine rakip gibi göstermek Devlet Beye yapılacak en büyük saygısızlık hatta hakaret olacaktır!..

Çünkü Türk Milliyetçileri için siyasi rakip olmak oy meselesi değil duruş meselesidir ki bugüne kadar bu böyle olmuştur!..

O nedenle siyasi parti mezarlığında fani olarak yatanların karşısında MHP her zaman baki olarak varlığını sürdürmüştür...



Lütfü Türkkan utancına böylesine sahip çıkanlar, hele hele Akşener’in dünkü grup toplantısında akıllara durgunluk verecek şekilde Türkkan’a sahip çıkarken kullandığı “Porno... Yavşak” gibi kelimeleri, Nedim Şener’in deyimi ile lağımı patlatmış koku yayılmıştır!



Öyle bir patlamıştır ki bir zamanlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez… Şehidim emanetin şerefimizdir” diyerek şehit ailelerine sarılıp siyaset yapanların bugün geldiği nokta ibret vesikası olmuştur...

Öyle bir ibret vesikası olmuştur ki;

“Türk milliyetçilerini iktidara getirmek istiyoruz” diye yola çıkan fakat ülkücülere tarih boyunca “Katil” diyen CHP ile kol kola girenleri...



Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi küstürmemek, Demirtaşı cezaevinden çıkarmak için her türlü çalımı atanları…



Sonunda da bir şehidin kardeşinin bacısına ağır şekilde küfür eden yardımcısını koruyup kollayanları...

İbretle izler oldu Türk Milliyeti...



Bir tarafta makam ve mevki için bukalemun gibi bir siyasi anlayışla yol almak isteyenle, diğer tarafta karşılıksız amasız fakatsız dosdoğru şekilde kendini Türk devletine ve Türk milletine adayan bir bilge adamı izler oldu Türk Milleti!..

Dedim ya!..

Meral Akşener’le kıyaslamak Devlet Bey’e yapılacak haksızlıktır, saygısızlıktır ve hakarettir!..

Aslında maskelerin düşmesi açısından hayırlara vesile oldu Lütfü Türkkan'ın utanmazlığının savunulması!..

Bu millet farkı bir kez daha görmüştür...

Atsız (Bozdoğan ile Sarı Yılan hikayesinde) der ki;

"Sürünerek çıkmak yükselmek demek değildir. Sen yukarılara çıksan da yine alçaksın. Ben aşağı düşerken bile yükseğim. Sen yılan gibi yükseldin. Ben doğan gibi düşüyorum."

Bugünler için çok şey anlatır bu söz!..

Kim doğan, kim yılan?

*



Devlet Bahçeli;

Vatanın bekasıdır...



Devlet Bahçeli;

Bayrağın kendisidir…



Devlet Bahçeli;

Türk milletinin kendisidir…



Devlet Bahçeli;

Terör örgütlerinin belalısıdır…



Devlet Bahçeli;

Birileri gibi sözde değil özde “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye haykırandır…



Devlet Bahçeli;

Şehitlerin emanetine sahip çıkmayı kendine görev sayandır…



Devlet Bahçeli;

Türk dünyasına aşktır…



Devlet Bahçeli;

Türkmen Beyi’dir…



Devlet Bahçeli;

Emperyalizme karşı yüzde yüz yerli ve milli duruştur…



Devlet Bahçeli;

“Önce vatanım sonra partim” diyendir…



Devlet Bahçeli;

Devletinden hiçbir zaman alan değil devletine her daim verendir…



Devlet Bahçeli;

Ülkücülüğün tarifidir…



Devlet Bahçeli;

Türk milliyetçiliğidir…



Devlet Bahçeli;

Bozkurttur…



Devlet Bahçeli;

Türklüktür…



Devlet Bahçeli;

Vatanı ve milleti bölmek isteyenlerle mücadeledir…



Devlet Bahçeli;

Bu vatan topraklarında Türk olarak kalabilme yangını olabilendir…



Devlet Bahçeli;

Türk devletine, Türk milletine ve şehitlerinin aziz hatıralarına sımsıkı bağlı bir parti yapısı inşa edendir...



Devlet Bahçeli;

Koltuk ve makam için değil vatan için siyaset yapandır…



Devlet Bahçeli;

Hiçbir bölücü ile yan yana gelmemektir…

Devlet Bahçeli;

Parti ilkelerini çiğneyenleri, parti disiplinine uymayanları kapıya koymak, lütfü gibi utanmazları kapıya yanaştırmamaktır..

*



Devlet Bahçeli;



Türk varlığıdır…



Cudi’de şehit düşen Ali üsteğmendir…



Ali üsteğmenlerin emanet olarak ardında bıraktığı evlatlarıdır…



O şehit evlatları için yaptıklarının anlatılmasını istemeyecek kadar adam gibi adamdır Devlet Bahçeli…



Devlet Bahçeli;

Şehit babasının başını omzuna koyduğu, adı üzerinde devlettir…



Devlet Bahçeli;

Ülküdaşlarına “Ne kaya kaleler ne demir kapılar ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle dövüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma!” diye öğüt veren liderdir…

*



Devlet Bahçeli Türk milliyetçileri için bir “YEMİNDİR…”



Öyle bir yemindir ki;



“Varlığına, birliğine ve yücelerin en yücesi olduğuna inandığımız, ol deyince olduran ve gönüllerimizi iman nuruyla dolduran:



Allah'a, vatana, millete, bayrağa, Kur'an'a ve silaha yemin olsun!



Şehitlerim, gazilerim emin olsun!



Komünizme, Kapitalizme, Faşizme, Siyonizm’e ve her türlü Emperyalizme karşı mücadelemiz,



Son nefes,



Son nefer,



Son damla kana kadardır!



Mücadelemiz MİLLİYETÇİ TÜRKİYE'ye, TURAN' a kadardır!



Mücadelemizde hiç bir engel tanımayacağız!



Yılmayacağız!



Yıkılmayacağız!



Başaracağız!



ALLAH TÜRK’Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN” diye haykıran bilge liderdir…



Diyeceğim şuki;

Türk milliyetçilerinin kalesi MHP’dir…

Devlet Bahçeli bir liderden, MHP bir siyasi partiden çok daha fazlasıdır…

Devlet Bahçeli'nin MHP'si her daim durduğu yerdedir!

Devlet Bahçeli;

Makam ve Mevki için Milli Devlet Politikalarındaki kırmızı çizgisi dünde bugünde değişmeyen tek liderdir...