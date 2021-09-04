Akşener Mansur Yavaş'ı sildi mi!..



Türk siyasetinde muhalefet tarafından her gün yeni bir skandala, yeni bir gafa imza atılıyor…

Sokakta…

Açılışta…

Törende…

Her yerde her gün yeni bir tartışma, yeni bir olay, yeni bir gaf konusu var!



Son günlerin gündem maddesi yine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu…



30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında kürsüde yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir anda Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesi, oy vermeyenleri de Bizanslı yerine koyması “PES” dedirtti…

Biraz araştırdım, ardında önemli bir Mansur Yavaş hikayesi çıktı!..

Akşener'in bu gafının kaynağı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Beymiş!



Bu işlerin içinde ne işler varmış meğer ne işler!..



Sen neymişsin Mansur Bey!..



Anlatalım hikâyeyi…



Geçen hafta Fatih Altaylı’nın Teke Tek programında tek kelime ile bütün prestijini sıfırlayan Mansur Yavaş, gördüm ki Meral Akşener’i fena halde kızdırmış!



O kızgınlık Akşener'e bir anda ‘Ekrem Fatih Sultan Mehmet’i icat ettirmiş!



Nasıl mı?



Hani “Kafasında 40 tilki gezer, kuyruğu birbirine değmez” diye bir söz var ya Mansur Yavaş’ı böyle tarif etmek gerek diye düşünüyorum...



Oyun içinde oyun mu oynuyor acaba dememek mümkün değil!



Anladığım kadarı ile Mansur Bey film çeviriyor!



Senarist de yönetmen de kendisi!



Geleceğe yönelik kendi ikbali adına 4 alternatif üzerine çalıştığı yakın çevresince konuşuluyor…



Hani bir ara demişti ya “HDP’yi ziyaret konusunda ajans karar verecek” diye…



Allah var o ajanslarla iyi çalışıyor!



"Mansur Yavaş, Meral Akşener ne alaka" diyecekler vardır…

***

Mansur Yavaş’ın senaristliğini yaptığı hikâyeyi, başlıkları ile anlatalım…



1Cumhurbaşkanı adaylığı hesabı…

Tabii ki olursa…

Ankara’yı yüzüne gözüne bulaştıran bir belediye başkanına Türkiye emanet edilir mi?



Ama Cumhurbaşkanı adayı olarak seslendirilerek gündemde kalmayı çok sevdiğini yakın çevresi öyle güzel söylüyor ki, bu durum sipariş anketlerde ortaya çıkıyor!

Peki Cumhurbaşkanı adayı olamazsa ne olacak?



2-MHP Genel Başkanlığı hesabı…

"Yok daha neler " demeyin…

Şaka değil gerçek…

Bu oyunun da sessizce kurgulandığı konuşuluyor...



Geçtiğimiz günlerde Mansur Beyin en yakın adamlarından birinin Devlet Bey’e yakın bir isimle konuşurken “Devlet Bey yaşlandı artık. Devlet Bey’den sonrası için Mansur Bey MHP Genel Başkanlığına çok yakışmaz mı?” dediği iddiaları kulislere yansımış durumda…

Kimler mi?

Bir kenarda yazıyor!..



Bir düşünün HDP oyları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceksin, Türk ordusunun şerefli komutanı Engin Alan MHP’ye katıldı diye partiden ayrılacaksın, bir de üzerine MHP’ye Genel Başkan olabilir miyim hesabı yapacaksın!



Hesap adamıdır Mansur Bey!

Ülkücüyken CHP’li olur…

CHP adayı olarak ülkücü oylarından almak için her yolu dener!..

Üzerinede HDP oyları ile seçilir…



Peki Mansur Beyin MHP’de olmazsa hedefi biter mi?

Dedim ya hesap adamı…

***



İşte buradan yazımızın asıl konusuna geçelim..

Yani Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetme gafına Mansur Yavaş’ın nasıl imza attığına gelelim…



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i zayıflatıp o koltuk için hesap yaptığı da dillerde…

Bakın belli etmeseler de Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında sessizce soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyor...

Neden mi?

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi amfi salonunu hangi partiye, hangi lidere tahsis etti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a…

Yani Akşener’in siyasi hasmına!

Neden?

Mansur Bey bilmiyor mu bunu!

Peki Akşener yedi mi bunu!

Hayır…

İşte film orada koptu…

Bakın geçtiğimiz günlerde Mamak’ta kentsel dönüşüm temel atma töreni vardı?



Kimler vardı törende…

Meral Hanım ve Kemal Bey…

Meral Hanım törende konuşma teklifini geri çevirip konuşmadı.

Neden?

Her yerde konuşan Akşener, Ankara’da böyle bir törende neden konuşmayı tercih etmedi!

O konuşmayınca Kemal Bey de uzak durdu. Eline zorla mikrofon verilince bir, iki dakika konuştu!

O anları izleyince Mansur Yavaş’ın gardının nasıl düştüğünü, suratının nasıl dağıldığını, kimyasının nasıl bozulduğunu görürsünüz…



Meral Akşener, Mansur Yavaş’a kafayı takmış!

Bence üzerini çizmiş olabilir!..

Çünkü üzerine oyun oynadığını biliyor…

Ümit Özdağ için belediye kapılarını açmasını kafaya takmışa benziyor ki bu olay çok su kaldırır!



Yani Akşener'in “Ekrem Sultan” gafının temelini Mansur Başkan attı!



Akşener Ankara’daki temel atma töreninin ardından gittiği İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetme gafını yapmasının nedeni Yavaş’a olan kızgınlığını çıkarma hırsı olsa gerek!



Yani Meral Hanım o konuşmasıyla Mansur Yavaş’a diyor ki “Mansur mu, Ekrem mi?” sorusu arasında kalırsam vereceğim cevap “Yanındayım. Rahat ol Ekrem”

Yani kendisi aday gösterilmezse Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini işaret ederek Mansur Yavaş'a " Sen hayal etme " dedi.



"Sen Ümit Özdağ’a salonu ver yardımcı ol, beni zayıflatma projesi uygula, bunu yer miyim ben" diyede haykırdı diye düşünüyorum...

***



Mansur Yavaş’ın tabiki planı bitmez...

Son çaresi 2024’te CHP'den yeniden aday olmak!..

Peki nasıl olacak!

Burada da CHP’de film attığı söyleniyor!..

Ne der bimiyorum ama CHP'de arkasında Kemal Beyden başka kimse yok gibi. Çünkü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olmayı benimserken, CHP’li vekilleri tabiri caizse adam yerine koymaz bir tavır içerisinde yol aldığı konuşuluyor..

CHP'li yöneticilere, vekillere karşı “Onlar benim adaylığıma karşı çıktılar. Ben onların yanına bunu bırakır mıyım?” dediği yönünde duyumlar geliyor..



Yani Yavaş'ın CHP’de birilerinden sessizce intikam aldığı iddia ediliyor ki bu iddia yabana atılacak cinsten değil...

Acaba bugüne kadar kaç CHP milletvekili onu ziyaret etti?



Yani Kemal Bey’le iyi olmayı yeterli görüyor.

“CHP kazanmak için bana muhtaç” havasında…



Bakın Mansur Başkan bugüne kadar 7 bin kişiyi işe almış!

Kim bunlar?

Hedefleri doğrultusunda tamamen kendisiyle birlikte hareket edecek, seçimlerde “Emir kulu” olarak kullanacağı isimler…



Yani Ankara’da Mansur Yavaş filmi böyle!...

Öyle bir filmki bu Ekrem Beyi sözde Fatih Sultan Mehmet yaptı maşallah!

O filmin yansımaları Millet İttifakı’nda sessiz krizlere yol açıyor dersem yeridir ki Meral Akşener olayı da bu krizin bir parçasıdır…

Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru Millet İttifakı’nın kriz olarak çok sesli koroya dönüşeceğinden emin olun!



Kemal Kılıçdaroğlucular…



Ekrem İmamoğlucular…



Mansur Yavaşçılar…



Meral Akşenerciler…



Hepsi bir tarafından çekecek!



Tabii ki Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olmak üzere bakanlıklar isteyen, Demirtaş’a, Figen Yüksekdağ’a özgürlük isteyen, “Öcalan’a tecrit sona erdirilecek” diye ses vermeye başlayan HDP’ liler…



Ve üst akılları BİDEN…



Hepsi bu!..

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hiç şansı olmayan isim hiç tartışmasız artık Mansur Yavaş'tır ki Fatih Altaylı'nın canlı yayınında proje ararken düştüğü zor durum bunun başlangıcı olmuştu zaten!..

Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a oradan Ekrem İmamoğlu'na uzanan hikaye işte böyle!..

Anlaşılıyor ki Millet İttifakı daha çok hikaye yazacak!..

Not; bu filmi Pazar günü Beyaz TV'de Dinamit Proğramında saat 16.45'de canlı yayında ayrıntılı yorumlayacağız!..Bekleriz...



