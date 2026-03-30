BIST 12.677
DOLAR 44,47
EURO 51,18
ALTIN 6.482,05
YEREL

Aksaray'da sevgilisi oğlu tarafından bıçaklanan anne hastanede polise tokat attı

Aksaray'da evde annesini bir erkekle birlikte yakalayan genç çılgına döndü. 20 yaşındaki C.M. annesinin yanındaki adamı çıkan tartışmada bıçaklayarak ağır yaraladı. Anne ve oğlu kendilerini gözaltına alan polise hastanede zor anlar yaşattı. Anne tepki gösterdiği polislerden birine tokat attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede annesini bir erkekle birlikte yakalayan 20 yaşındaki C.M. çılgına döndü. C.M. annesinin yanındaki erkeği çıkan tartışmada karın bölgesinden 2 kez bıçakladı.

Evladın öfkesi bir türlü geçmedi

Kanlar içerisinde kalan G.I. ağır yaralanırken komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartmana saklanan saldırgan bir süre sona tekrar ortaya çıkarak, sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilmek üzere olan ağır yaralı adamı tekrar bıçaklamaya çalıştı. Polis memurları, elinde bıçak bulunan C.M.'ye biber gazı sıkarak müdahale ederken sağlık ekipleri, yaralı G.I. ile anneyi ambulansa bindirerek kapıyı kapattı. Öfkesi bir türlü geçmeyen saldırgan ambulansın kapısını açmaya çalıştı başarılı olamayınca da kendisine müdahale eden polis ekiplerine bıçakla saldırmak istedi. Bir süre yaşanan arbede sırasında koşarak olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, olay yerine yaklaşık 150 metre uzakta polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Bıçaklanan sevgilinin hayati tehlikesi sürüyor

Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Anne polise tokat attı!

Yaralı G.I. ile birlikte hastaneye giden anne A.D. ve oğlu C.M. kendilerini gözaltına alan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Anne tepki gösterdiği polislerden birine tokat attı. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği anne ve oğlu, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mecidiyeköy metro istasyonunu su bastı! Vatandaşın zor anları kameralara yansıdı
Mecidiyeköy metro istasyonunu su bastı! Vatandaşın zor anları kameralara yansıdı
Sinan Burhan'dan bomba iddia! Süper Lig'deki bazı takımlar küme düşürülebilir
Sinan Burhan'dan bomba iddia! Süper Lig'deki bazı takımlar küme düşürülebilir
Medipol uzmanından sık idrara çıkanlara uyarı: Normal değil!
Medipol uzmanından sık idrara çıkanlara uyarı: Normal değil!
İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı
İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı
Özlem Gürses adı taciz iddiasıyla anılan CHP'li Hasbi Dede’yi AK Partili gibi gösterdi
Özlem Gürses adı taciz iddiasıyla anılan CHP'li Hasbi Dede’yi AK Partili gibi gösterdi
Murat Kurum’dan dünyaya çağrı: Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün
Murat Kurum’dan dünyaya çağrı: Daha adil bir dünya sıfır atık ile mümkün
Nazilli’de sel felaketi: Mahsur kalan sürücü 4 saatte kurtardı
Nazilli’de sel felaketi: Mahsur kalan sürücü 4 saatte kurtardı
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi
Medipol uzmanı uyardı: Yanlış yatak ve yastık omurga yapısını bozuyor!
Medipol uzmanı uyardı: Yanlış yatak ve yastık omurga yapısını bozuyor!
Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 gözaltı
Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyonda 23 gözaltı
Zirve Medipol'de! Zanaattan sanata uzanan ince yol: Nosecraft 3. yılında yine ilham verdi
Zirve Medipol'de! Zanaattan sanata uzanan ince yol: Nosecraft 3. yılında yine ilham verdi
CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada
CHP’li Marmaris Belediyesi'ne rüşvet baskını kamerada