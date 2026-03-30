Aksaray'da sevgilisi oğlu tarafından bıçaklanan anne hastanede polise tokat attı

Aksaray'da evde annesini bir erkekle birlikte yakalayan genç çılgına döndü. 20 yaşındaki C.M. annesinin yanındaki adamı çıkan tartışmada bıçaklayarak ağır yaraladı. Anne ve oğlu kendilerini gözaltına alan polise hastanede zor anlar yaşattı. Anne tepki gösterdiği polislerden birine tokat attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Aksaray Hacılar Harmanı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede annesini bir erkekle birlikte yakalayan 20 yaşındaki C.M. çılgına döndü. C.M. annesinin yanındaki erkeği çıkan tartışmada karın bölgesinden 2 kez bıçakladı.

Evladın öfkesi bir türlü geçmedi

Kanlar içerisinde kalan G.I. ağır yaralanırken komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartmana saklanan saldırgan bir süre sona tekrar ortaya çıkarak, sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilmek üzere olan ağır yaralı adamı tekrar bıçaklamaya çalıştı. Polis memurları, elinde bıçak bulunan C.M.'ye biber gazı sıkarak müdahale ederken sağlık ekipleri, yaralı G.I. ile anneyi ambulansa bindirerek kapıyı kapattı. Öfkesi bir türlü geçmeyen saldırgan ambulansın kapısını açmaya çalıştı başarılı olamayınca da kendisine müdahale eden polis ekiplerine bıçakla saldırmak istedi. Bir süre yaşanan arbede sırasında koşarak olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, olay yerine yaklaşık 150 metre uzakta polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Bıçaklanan sevgilinin hayati tehlikesi sürüyor

Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anne polise tokat attı!

Yaralı G.I. ile birlikte hastaneye giden anne A.D. ve oğlu C.M. kendilerini gözaltına alan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Anne tepki gösterdiği polislerden birine tokat attı. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği anne ve oğlu, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.