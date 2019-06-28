AK Parti’ye karşı AK Parti kurmak!..

AK Parti kurulurken Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, ülkeye hizmet anlayışlarını hangi sözün üzerine kurmuştu.



“Hakka hizmet halka hizmettir.”



Recep Tayyip Erdoğan…

Abdullah Gül..

Bülent Arınç…

Ali Babacan...

Beşir Atalay…

Cemil Çiçek…

Binali Yıldırım…

Nurettin Canikli…

Sonradan davaya katılan

Ahmet Davutoğlu…

Ve birçok isim..



Necip Fazıl’ın;

“Üzülme…

Bu davanın sahibi Hak’tır.

Hak olan davada zafer muhakkaktır”sözü ile bu davaya sarılmışlardı…



Öyle de oldu…

Bir büyük tarih yazıldı…

Türkiye Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir dönüşüme imza attı…

Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların sesi olundu…

Mutlu, huzurlu bir Türkiye inşa edildi... Hayal denilen bütün projeler gerçeğe dönüştürüldü... Hayal denilen özgürlükler kazanımı sağlandı... Girdiği bütün seçimleri uzak ara kazanan AK Parti gerçeği yaşandı...



Fakat haset, fitne ve fesat devreye girdi…

Kardeşlerin arasına nifak tohumları ekildi…

O haklı, bu haklı demeye artık gerek yok ki…

Hadisi Şerif ne diyor;

“Hased, Müslüman’ın hayırlı amellerini yok eden çok çirkin bir ahlâktır.”

Hayırlı ameller yok edilmeye başlandı…

O kutsal dava üzerindeki haset evlatlarını yemeye, birbirine düşürmeye başladı...

"Yükü kardeşlik olanın beli bükülür ama gönlü bükülmez" sözü kardeşler tarafından unutuldu..

Bir hüzün çökmeye başladı bu davanın üzerine...

İşte bugün yaşanan manzara...



Kardeşlerin yol ayrımı, nerede ise birbirine düşman olurcasına tavırları, birbirlerini bölüp parçalayacakları görülmesine rağmen rakip olma yoluna gitmeleri karşı cepheyi öylesine mutlu etmeye başladı ki, tavandan değil ama tabandan

“Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma, onlara mağlup etme!

Bizi bağışla!” sesleri yükselmeye başladı…

Ne diyordu;

Erdoğanlar…

Güller, Yıldırımlar, Babacanlar,Davutoğlular!..

“Herkesle kardeş olunmaz, kardeş dedin mi senden önce koşacak, sen düşerken tutacak, ne olursa olsun seni hiç yalnız bırakmayacak. Kardeşlik öyle bir sırdır ki her gönül kaldırmaz. Öyle güzeldir ki vicdanı olmayan anlamaz. Biz böyle kardeşleriz.”

AK Parti kaybederken yeni parti kurmaya hazırlanan eski dostlar mı kazanacak?

Asla...

Bu dava elinizden kayıp gidiyor…

Birlikte büyüttüğünüz, yücelttiğiniz bu dava bertaraf ediliyor…

Ne diyor yazar;



“Kalk!

Dava adamı gece yetişir. Gecenin ruhbanı olmazsanız, gündüzün fursanı/atlısı olamazsınız. Gecelerinizi ihya edemezseniz, gündüzlerinizi inşa edemezsiniz.

O halde ey muhatap;

Kalkın!

Kalk ki kaldırabilesin, kalk ki taşıyabilesin, halk ki risalet davasını, yani dağın taşın taşımaktan imtina ettiği bu ağır yükü omuzlayabilesin ve altında ezilmeyebilesin.

Kalkın ve yere sağlam basın.”





Dava adamı kimdir?

Sayın Gül...

Sayın Babacan...

Sayın Davutoğlu...

Dava adamı gerektiğinde inandığı idealler uğrunda ömrünü tüketebilen kişidir. O, kolay zamanda ahkâm kesenlerden değil, zor zamanda hizmet edenlerden olmalıdır.



Unutmayın siz sadece siz değilsiniz…

Mazlumlarsınız…

Kimsesizlersiniz…

İslam’ın izzetini göstermek hususunda en ufak zaaf göstermemelisiniz…

Yoksa tarih sizi affetmez…

Bu dava için birlikte kurup büyüttüğünüz AK Parti’ye karşı o davanın içinden gelenler olarak bir parti kurmak hepiniz için sonun başlangıcı ve karşı ideolojiyi zirveye taşımaktan başka ne olabilir ki!..

Bu dava yüzde 50’leri aşan bir davadır…

Gelip yüzde 50’lik davayı bölüp parçalayıp yüzde 15'lerin üzerine oturarak kendinize iktidar yolumu açacaksınız!..

Oldu olacağınız en fazla CHP'nin stepnesi İYİ parti gibi olur!..

AK Parti bölünürse, Tayyip Erdoğan iktidardan düşerse size mi bu iktidarı vereceklerini düşünüyorsunuz!

Bilmiyorlar mı?

Ha Tayyip Erdoğan ha Abdullah Gül, ha Ahmet Davutoğlu, ha Ali Babacan…

Oyuna gelmeyin…

Erbakan hocanın tabutunun altına hep birlikte omuz koymadınız mı?

Yarın Allah uzun ömürler versin birbirinizin tabutunun altına girmeyecek misiniz?

Dava adamlığı yüce bir ideal uğruna şahsi ve nefsi düşünce ve davranışlardan vazgeçme irade ve kararlığı değil mi?

Birbirinizin düşmanı iseniz o başka!

Şimdi fedakarlık zamanı…

Diyeceğim şu ki bu kutsal davanın büyük bir buluşmaya ihtiyacı var…

Eğer bu kutsal davanın yarın bir ANAP, bir DYP, bir DSP durumuna düşmesini istenmiyorsa taban tarafından beklenen o büyük buluşmanın çağrısını bu davanın lideri olarak Tayyip Erdoğan yapacaktır..



Yaşananlar yaşandı…

Hatalar, eksikler yapıldı gitti…

Ama kardeşlik hukuku bitti mi?



Şimdi yeniden tam zamanı…

Milyonların yeniden umutsuzluğa kapılmasının önüne geçin…

Artık meydanlarda söylemeyi dahi unuttuğunuz “BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA” şarkısını hatırlayıp 2023 öncesi hep birlikte yeniden söyleyin…

Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antep'e, Erzurum'dan İzmir'e, İstanbul'dan Ankara'ya, Mardin'den Konya'ya bunu bekliyor...

Bakın o zaman bu ülkede neler olmuyor…

Sayın Cumhurbaşkanı...

"Bu davada küslük olmaz" diyen bu davanın tartışılmaz lideri sizsiniz..

Bu davanın bu büyük buluşmaya ihtiyacı var…

Siz çağrınızı yapın…

Gelen gelir gelmeyen gelmez millet görür...

Bu davanın ilelebet sürmesinin herkesten ve her şeyden önemli olduğunu gösterin…

Ne diyordu bu davanın efsane lideri Necmettin Erbakan…

“Bir işi başarmak için önce o işin delisi olmak lazım.”

Şimdi delilik zamanı Sayın Cumhurbaşkanım…



AK Parti’yi yeniden zaferlere taşıyacak olan, 2002 yılında iktidara talip olurken ortaya koyduğu bütün Türkiye'yi kucaklayıcı söylemleri yeniden hatırlatın...

AK Partinin büyük bir buluşmaya ihtiyacı var...

Bunu yapacak irade bu davayı zirveye taşıyan kimsesizlerin kimsesi yaparak dünya mazlumlarının umudu haline getiren bu davanın tartışılmaz lideri Recep Tayyip Erdoğan'da var...

"Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı burada bitmemeli...

Biterse ortada sadece Tayyip Erdoğan değil Abdullah Gül'de, Ali Babacan'da, Ahmet Davutoğlu'da kalmaz...

Özal gitti ANAP'mı kaldı?

Demirel gitti DYP'mi kaldı?

Neden?

İç kavgalarla gelen yıkım!..

AK Parti'nin kaderide böyle mi olsun!..











