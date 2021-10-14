AK Partililer bunları anlatamaz!

Vicdanlı insan vefalıdır…

Vicdanlı insan, nankörlük ve ihanet bilmez…

Vicdanlı insan bazen kızar bazen kırılır ama kendisine hizmet edenleri başının üzerinde taşır…

Vicdanlı insan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesini nerelerden nerelere getirdiğini çok iyi bilir…

Bilirken de 19 yılda üzerine oynanan tüm hain oyunları görerek hak teslimini yapar!..

Vicdanlı insanın Tayyip Erdoğan’ın üzerinde hayır

duası vardır!..

O duanın gücü olmazsa Erdoğan bıçak sırtında bunca badireyi kazasız belasız atlatabilir miydi?

Bakın…

Sosyal medyada Karadenizli bir vatandaşı izledim…

Belki birçoğunuz izlememişsinizdir…

Çünkü AK Parti teşkilatları ve vekilleri, düğün, dernek, açılış paylaşımı yapmaktan zamanları kalmadığı için paylaşmadıkları için görmemişlerdir(!)

Ders veriyor aslında…

*

“Recep Tayyip Erdoğan’ın ne yaptığını söyleyeyim size” diye başlıyor...

Ve devam ediyor…

Yerli savaş helikopteri yaptı mı?

Yaptı…

Tank yaptı, savaş gemisi yaptı…

Göktürk uydusu yaptı…

Yerli denizaltı gemileri yaptı…

Milli piyade tüfeği yaptı…

Dünyayı şaşırtan insansız hava araçları (İHA-SİHA) yaptı…

81 ile üniversite yaptı mı?

Yaptı…

554 tane hastane yaptı…

Hem de öyle bir yaptı ki bu hastanelere gidiyorsun kendi evinden daha temiz, tek yataklı oda, televizyonu var, buzdolabı var, banyosu tuvaleti hepsi içinde...

Daha mı sayayım;

IMF’yi kapıya koydu mu?

Koydu…

Paradan altı sıfırı attı mı?

Attı…

Onbinlerce kilometre duble yol yaptı mı?

Yaptı…

150 adet tünel, o da yapıldı…

169 bin 200 derslik yapıldı…

232 adet baraj yapıldı…

Dünyanın 3 büyük havaalanından biri yapıldı mı?

Yapıldı…

Denizin üzerinde havaalanları yapıldı mı?

Yapıldı…

Hızlı tren…

Marmaray…

Tüp geçit…

Nükleer santraller, yerli hava savunma sistemleri yapıldı mı?

Yapıldı…

Daha devam eden çok şeyler var kardeşim.

Karnın ağrıyor ‘Alo 112’ diyorsun ambulans veya helikopter dağın başına gelip seni alıp hastaneye tedaviye götürüyor…

Nereden nereye değil mi?

Hastane kapılarında sabahın karanlığında beklediğimiz günleri unutanlar var mı?



Bugün dünya Türkiye’deki sağlık hizmetlerine bakıp imreniyor, nereden nasıl yapıyorlar bunu diye şaşkınlar!

Daha çok sayılacak şeyler var.

65 yaşını doldurdun mu otobüse bedava biniyorsun.

Emekli misin, yılda 1000 liradan iki ikramiye verdi mi?

Verdi…

Kimsesiz yoksullara ayda 500 lira veriyor mu? Veriyor…

İşsizlik parası ödeniyor mu?

Ödeniyor…

Allah aşkına bu ülkede maaş almayan kim var?

Ovit Tüneli 11 bin kilometre…

Kop Dağı tünelinde ışıklandırma sistemleri yapılıyor…

Zigana Dağı Tüneli bitmek üzere...”

*

İşte vicdanlı vatandaş anlatmış bunları!..

Uzatın mikrofonu sokağa takım tutar gibi parti tutmayan vicdanlı vatandaşlara sorun bakın nasıl anlatıyor!

Ama Ak Partililer anlatmaz(!)

Sorun da bu ya!..

Hep yazdım…

“Tayyip Erdoğan’ın rakibi AK Parti’dir “diye…

Dünya'da yaptığı hizmetleri, ülkesini getirdiği noktayı anlatmakta AK Parti teşkilatları ve vekilleri kadar özürlüsü yoktur!..

Vatandaşımızın kaldığı yerden biz devam edelim;



Yerli otomobil yapıyor mu?

Yapıyor…

Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüsü yapıldı mı?

Yapıldı?

Dünya harikası 1915 Çanakkale Köprüsü yapılıyor mu?

Bitmek üzere…

Karadeniz'de Doğal gaz arayıp buldu mu?

Buldu…



Bitmedi…



PKK’yı bitirdi mi?

Bitirdi…

FETÖ ile mücadele ediyor mu?

Aslanlar gibi…

ABD’ye boyun eğiyor mu?

Eğmiyor…

KKTC’den taviz veriyor mu?

Vermiyor!

Azerbaycan ile kardeş mi ?

Sözde değil özde tek millet iki devletiz…

“Dünya 5’ten büyüktür” diye NATO ve BM kürsüsünden o 5 devletinin liderlerinin gözlerinin içine baka baka haykıran bir başka lider var mı?

Yok!..

Unuttuklarımızı da siz ekleyin…

"İbadete açmaya güçleri yetmez" denilen Ayasofya'yı kim ibadete açtı!

Tayyip Erdoğan!..

Yerli Savunma Sanayi üretimi yüzde 20'lerden 70'leri geçti!..

Hayaldi değil mi?

*

Türkiye düşmanları bugün Türkiye’yi öyle bir takip ediyor ki şaşkınlar!..

Bakın daha dün Fransız medyasının dünyaca ünlü gazetesi Le figaro ne yazmış..

"Dünyada dış siyaseti en iyi okuyan, takip eden ülke Türkiye'dir"

Bunu Fransız söylüyor...

Geçen hafta Avusturya Başbakanı Kunz ne demişti,

"AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya aittir ve bir Avrupa perspektifine ihtiyaç duymaktadır."

Bir düşünün Türkiye karşıtı bir Başbakan Türkiye'yi "Süper Güç" olarak tarif ediyor!.

Bizim muhalefet hala " Siyasi suikastlar olacak" yalanı ile Türkiye'de kaos ortamı peşinde koşuyorii

Yani dış dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geldiği nokta övülürken , ne yazık ki bizim ülkemizde yalan ve dolanlarla ayaklar altına alınmak isteniyor!..

Acı ama gerçek bu!..

Bunun için mi oy vermeyecekler var Tayyip Erdoğan’a…

Olsun vermesinler!..



Kim ne derse desin sevapları günahlarından katbekat fazla olan bütün dünyanın konuştuğu kendi coğrafyasında "Türkiye ye rağmen karar aldırmayan" bir dünya lideri gerçeğinin adıdır Tayyip Erdoğan…

Kuşkusuz bugün ülkenin ekonomik olarak bazı sorunları var…

Global baktığımız zaman özellikle pandemi nedeniyle dünyada ekonomik sorunu olmayan ülke yok gibi…

Tayyip Erdoğan milletin cebine mutlaka hitap edecektir…

Çünkü milletin sofrasını ondan daha iyi kim bilebilir ki?

Kırılanlar, küsenler de yarın sandıkta yine vefasını ortaya koyacaktır…

Çünkü apaçık ortada ki bu ülkede başka bir Tayyip Erdoğan yok…

Başka bir Devlet Bahçeli yok…

Bu millet nankör değildir…

Vefalıdır…

Vicdanlıdır!

İhanet edenleri iyi bilir!..

İşbirlikçilerinin dersini verir!..

Belki sevdiğine kırılır ama yiğidinin hakkını verir…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da, amasız fakatsız Devlet adamlığı dersi veren Devlet Bahçeli'ninde boynunu asla yere eğmez!