AK Parti kendi ruhuna yabancılaşmamalı!

AK Parti'nin yerel seçimler öncesi en büyük şansının muhalefetin içine düştüğü kuyuda birbirini yemekle meşgul oluşudur...

Eğer AK Parti bu zamanı "DEĞİŞİM" olarak çok iyi değerlendirebilirse, teşkilatları ile kendine dönebilirse avantajlı konuma geçebilir...

Aksi halde 2019 seçimleri unutulmasın!..

İşte böylesine bir dönemde AK Parti başlayacak olan kongre süreçleri öncesi yapacağı tercihler çok ama çok önemlidir...

Dünden ders almaya ihtiyaç vardır...

Çünkü yakın geçmişte gerek teşkilat gerekse yerel yönetimlerde yapılan bazı tercihlerin bir türlü yerli yerine oturmadığı ve beklentiye karşılık veremediğini gördük...

Gerçekler ortada...

Hayal kırıklığı yaratanlar ortada...

O nedenle 14-28 Mayıs seçim sonuçlarını gerçekçi bir şekilde sorgulamak gerek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında zaman zaman teşkilatlara yönelik yaptığı açıklamalarla bunu sorguladığını biliyoruz...

Mesela...

İstanbul'u, Ankara'sı, Antalya'sı, Mersin'i, Adana'sı, Bursa'sı, Trabzon'u..

Daha bir çok ili ile...

AK Parti bütün teşkilatlarını ve yerel yönetimlerini masaya yatırmalı...

Hangi şehirde neden, niçin oylar düştü?

Hangi Büyükşehir, il ve ilçe Belediye Başkanı alınan sonuçlaraa olumlu olumsuz etki yaptı?

Hangi teşkilat beklenenin altında bir performans ortaya koydu?

İşte bu soruların cevabı gerçekçi analizlerle verilmeli...

Son dönemlerde teşkilatlara yönelik verilen bazı kararların, yapılan bazı tercihlerin karşılığı alınamamıştır ki bu sonuçlara yansımıştır...

Örnek...



Bunca emeğe, bunca yatırıma, bunca vaade ve böylesine başarısız bir CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanına rağmen İstanbul'da AK Parti nasıl istediği oy oranını yakalayamaz, nasıl 2002 oylarının gerisine düşer? sorusu mutlaka cevap bulmalıdır...

İl ve ilçeleri ile...

İlçe Belediye Başkanları ile...

Keza Ankara'da neden yine CHP'nin gerisine düşülmüştür?

Sonuçlar apaçık ortada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunca büyük emeğinin karşılığı bu mu? sorusunu kendi kendilerine sorduklarını düşünüyorum?

Çünkü Erdoğan soruyor!..

Neden?

Mesela...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısında illeri değerlendirirken Trabzon'lu Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Uraloğlu' na "Abdulkadir Bey Trabzon'da oylar neden düştü?" sorusunu neden sormuştur...

Bunlar birer örnek....

Diyeceğim şu ki...

AK Parti yerel seçimler öncesi başta büyükşehirler ve ilçeleri olmak üzere teşkilatlarını eksisi ve artısı ile yeniden revize edip yenilemek zorundadır...

AK Parti'yi bilmeyenlerle bu yollar yürünmez...

Bütün yük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine kalır ki yerel seçimlerde teşkilatların ve belirlenecek Belediye Başkan adaylarının ne kadar önemli olduğunu. görmek gerek...

Artık "Benim adamım" göreve gelsin anlayışı ile değil AK Parti'nin dününü bugünü bilen, genlerinden gelen insanlar göreve gelmeli...

Öyle il ,ilçe başkanları, teşkilat üyeleri var ki geçmişte görev yapan il başkanlarını, yöneticilerini tanımıyor...

Selam vermiyor?

Öyle bir dertleride yok zaten!..

Bakanları ağırlama uğurlama ve fotoğraf çektirme başkanları olmuşlar!..

Binmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırtına hava ile başkanlık yaparlarken bürokrasiyede ayar vermeye çalışıyor...

Keza Belediye Başkanları...

Bir çoğu bilmiyor AK Partiyi!..

Kendi başlarına buyruk beyler!..

Konforlarından taviz vermiyorlar...

Sahada dostlar alışverişte görsün diye...

Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadelenin neresindeler?

Yoklar!..

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantıgı hakim!..

Bakın sosyal medya hesaplarına görürsünüz...

Nerede Belediyelerde o halk günleri düzenleyip vatandaşı dertlerini dinleyip sorunların çözümü için çalışan Belediye Başkanları?

Nerede o partisinin kapısını her daim açık tutan, nöbetçi yönetici bırakıp, gerektiğinde nöbetçi vekil bırakıp vatandaşını dinleyen teşkilatlar?

Partisine yıllarca hizmet etmiş değerlerine tanımayan "Bu da kim?" demeyen, vatandaşı ile buluşan kadrolara ihtiyacı var...

Diyeceğim şu ki...

Muhalefetin içine düştüğü krize bakıp kimse yerel seçimler için rehavete kapılmasın!

Eğer...

AK Parti yerel seçimler öncesi kendi teşkilatlarında başarısız olanları kenara çekip şehrinde herkesin tanıdığı, bildiği, partinin kendisi olan isimleri teşkilatları ile buluşturursa 2019'da kaybettiği Belediyeleri yeniden kazanma şansını yakalayabilir...

Böylesine bir muhalefet karşısında bulunmaz bir şans yakalanmış!

Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkan adaylarını herkesten önce açıklayıp sahaya sürmeli...

Biliyor ki kendisi dışında AK Parti'de hiç kimse vazgeçilmez değil ve alınan oyların kerametide başkasında değil, kendisinde!..

Diyeceğim şu ki...

AK Parti gerek teşkilatlar gerek yerel yönetim tercihlerinde kendini vadeden ruhuna yaptığı yabancılaşıyor!..

İşte bunun önüne geçmek için tam zamanı!...