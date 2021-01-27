AK Parti'de kimler siyaset yapar!..

En son söyleyeceğimi baştan söyleyerek yazıma başlamak istiyorum!..



AK Parti 18 yılda bu ülke için yaptıklarını bu millete ne zaman anlatacak?



Yaptıklarını anlatma noktasında bu kadar yetersiz kalıp CHP’ye cevap vermekle yarışan bir parti yapısı görmedim desem haksız mı sayılırım!..



Aksine de kendi ayağına kurşun sıkan bir yapı ile karşılaşıyoruz…



Öyle ki;



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakibi bugünkü muhalefet partileri toplamı değil kendi partisi içerisinde üremeye başlayan “ayrılıkçı virüs” desem yanlış olmaz!..



2023 seçimleri öncesi muhalefet cephesinin genişlemeye , her türlü gayri milli adımı attığı süreçte AK Parti içerisinde yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan “Bizdendir, değildir “virüsüne karşı erken uyarı sistemi devreye girmezse bu virüs bütün hücreleri kapsayacak!..



Öyle bir virüs ki kendi bakanına dahi ayar çekmeye çalışan teşkilat üyelerine şahit ettiriyor ki bunun adı ihanettir!



Görünen o ki bunların zihniyeti ile Allah uzun ömürler versin Tayyip Erdoğan sonrası AK Parti hiç kimseye yar olmaz!..



Yakın tarih örnekleri ortada birilerinin de beklentisi zaten bu!



Yok efendim;



Milli Görüş geleneğinden gelmeyenler muş?



Yok efendim;



Partinin kuruluşunda olmayanlarmış!



Yok…



Trene sonradan binenlermiş!



Yok...

Partinin kuruluşunda biz vardık bunlar da kim oluyormuş!..



VS…



Yani AK Parti’de Milli Görüş geleneğinden gelmeyipte öne çıkanları hazmedeme kültürünün(!) geliştirilmeye çalışılması çok tehlikeli ve kırıcı!..



Muhalefetle savaş halinde olan bir iktidar partisi gerçeği ortada iken bunları yazmak çok üzücü olsa gerek!..



Acı ama gerçek!..



Hadi diyelim ki hazmedemedikleri “Bizden değiller “dedikleri insanlar “Buyurun size kalsın “ diyerek istifa edip kenara çekilsin!



Peki ne olacak!..



Kim kazanacak, kim kaybedecek?



Herkes kaybedecek!



Yapmayın Allah aşkına!..



Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütün yol arkadaşları bütün siyasi varlıklarını kendisine borçlu olduklarını bilerek kendisine büyük bir sadakat ile bağlı mücadele ediyor!..



Kimse abesle iştigal ederek durumdan kendine vazife çıkarmaya kalkmasın!..



Yoksa sorarlar!..



Madem öyle AK Partinin kuruluşunda birlikte olduğunuz, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan olma onurunu yaşattığınız sizin siyasi geleneğinizden gelen o sözde dava adamlarınız bugün nerede?

Sayalım mı tek tek isimlerini?



Nerede Abdullah Gül?

Nerede Ahmet Davutoğlu?

Nerede Abdüllatif Şener

Nerede Ali Babacan ve diğerleri!

Kimler üvey kimler öz !..

Kimler ihanet ediyor, kimler sadakat ile duruyor!..



Tayyip Erdoğan’ın yürüyüşüne destek vermek için partiye sonradan katılıp millette karşılığı olanları bir türlü kabullenmiyorsunuz ama trenden atlayıp Erdoğan’a ihanet eden eski dava arkadaşlarınız için bugün hala tek olumsuz söz söyleyemiyorsunuz!..

En çarpıcı olanı Tayyip Erdoğan'ı devirmek isteyen CHP ile kolkola giren sizden denilen Milli Görüşçülüğü sözde kalmış Temel Karamollaoğlu'na dahil sözünüz yok!.

Hatta bugün içten içe MHP ile Cumhur ittifakı yapmak bile darlatıyor sizi!



Görülüyor!..

Bir çoğunuz kaçak görüşerek yarın hesabı yapıyor?

Tabi ki parti tabanı bunları görüyor!..



AK Parti Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük eseridir!

Millet 2001’de “Yürü, biz arkandan yürüyeceğiz” dedi…



Çıkış o çıkış!..

Milletle yürüyor!..



Milliyetçisi,

Milli Görüşçüsü,

Demokratı,

Muhafazakarı…

Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Boşnakı..

Hepsi ile birlikte yürüyor..

AK Partinin 18 yıldır tek başına iktidar koltuğunda oturmasının, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede her iki kişiden birinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilmesinin nedeni işte budur!..





Hem de Cumhuriyet tarihini içeriden dışarıdan en çok saldırıya maruz kalan lideri olmasına rağmen dimdik ayakta ..



O nedenle AK Parti’de onun adamları bunun adamları olmaz sadece ve sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşları olur!..



Eğer AK Partiye sonradan gelenlerden rahatsız olanlar varsa o zaman gidip yüzde 1,5 oyluk Saadet Partisinde siyaset yapacaklar!..



Çıkarılan gömlekler orada!

Orada "Milli Görüş kültürü" de kalmadı ki!..



Buyurun!..

AK Partide ucuz hesaplar yapanlar kendilerine gelmeli...



Bu kafaları ile AK Partinin sonunu hazırladıklarının yarın bugünleri mumla arayacaklarının farkında değiller...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkeyi yöneten her bir arkadaşına sahip çıkmalılar, CHP’nin algı operasyonlarına karşı cevap vermekten öte Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için yaptıklarını anlatsınlar!..

Ama nerede!..



Yoklar ki!..



Şu muhteşem Kuzey Anadolu Marmara Otoyolunun kazanımlarını hiç millete anlattınız mı? (Bir yıl içinde devlete kazandırmaya başlayacak)



Görmediniz ki anlatacaksınız!..



Şu İstanbul-İzmir Oto yolunun bu millete neleri kazandırdığını artık devletin geçiş sayısı için katkı vermediğini aksine kazandığını anlatmak hiç aklınıza gelmez mi?



Yok…



Keza 3.Köprü!..



Şu İstanbul Havaalanının kazanımlarını Atatürk Havaalanı yolundaki çilenin, yoğunluğun çalışma hayatına, ekonomiye katkısını hiç anlattınız mı?



Yok..



Türkiye’ de yapılan muhteşem Şehir hastanelerinin pandemi sürecinde millete ve ülkeye katkısını peki anlatıyor musunuz?



Yok..



Nasılsa Tayyip Erdoğan ve bakan arkadaşları anlatıyor ya!..



ABD, İspanya, İtalya, İngiltere ve dünya ülkelerinin hastanelerindeki içler acısı manzarayı hiç millete anlatıp Türkiye’nin pandemi sürecindeki başarısından söz etmek hiç aklınıza gelmiyor mu?



Yok…



Haklısınız işiniz çok!..

Tak kravatı, giyin takım elbiseyi bas havayı!..



Batı’daki huzur evlerinde üst üste yığılmış cesetlere bakıpta Türkiye’nin yaşlılarına nasıl sahip çıktığını anlatmak hiç aklınıza geldi mi?



Yok..



Anlattınız mı Avrupa’da tırların soğuk hava depolarının morglara dönüştürülmesini…



Yok…



Bu ülkenin terör ile mücadele elde ettiği büyük başarıyı başınız dik alnınız açık hiç anlattmayı düşündünüz mü?



Yok!..

Aksine annesine küfür edildiği için isyan eden bakanlarına ayar çeken teşkilat mensuplarını gördük!..

Daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah şekilde "Firavun" diyen Kılıçdaroğlu için tepki fırtınası esmeliydi!..

Nerede?

Herkesin sosyal medya hesabı ortada!..

Ah AK Parti ah!..

Tayyip Erdoğan'dan yarın nasıl helallik alacaksınız!..



Peki...

Anlatmayı düşünüyor musunuz Elazığ’ıda bir yıl gibi kısa zamanda yapılan Cumhuriyet tarihinin e büyük deprem dönüşüm konutlarını!..



Dersiniz ki Reis anlattı ya!..

Oldu bitti!..

İyi seyredin..

CHP esnafın sorunları üzerinden sürekli vuruyor siz seyrediyor sunuz!..



Doğru sorun var!..



Ama sadece Türkiye’mi?



Hayır!..

Pandemi nedeni ile dünya ülkelerinin her birinin ekonomik sorunları dağ gibi olmuş, işsizlik artmış!.

Her ülkede esnaf zorda!..

Bunu dahi söylemekten aciz kalıp CHP’nin tatlı su balığı kurnazlığını yiyorsunuz!..

Vah ki vah!..

Anlatın!..



Her şeye rağmen gücünün üzerinde katkı sağlayan bir Türkiye var!..



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 yılda her alanda yatırımlardan demokratik özgürlüklere, dış politikadaki etkinliğe kadar bu ülkede söz verip te yapmadığı hiçbir yatırımın olmadığını…



Anlatın…



İHA’ları, SİHA’ları, Akıncıları, Tankları..

Milli Savunma Sanayiini…



Anlatın…



Karadeniz’ de doğalgaz keşfini…



Söyleyin…

Yerli Otomobil geliyor…



Anlatın 18 yılda Türkiyenin nerelerden nerelere geldiğini!..



Anlatın kardeşim…



Fitne fesat işlerini bırakında sahaya inip anlatında millet bilsin Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları neler yaptığını!



AK Parti’de bunları yapanlar ve anlatanlar siyaset yapar beyler!..



Gerisi artık gölge etmesin!..

Şu fotoğrafa her Tayyip Erdoğan sevdalısı çok iyi baksın!..

İşte Recep Tayyip Erdoğan o koca yürekli ellerini açmış ananın kendisidir..

O analara karşı sorumlusunuz!..

Güzel bir söz vardır...

“Ya ümitsizsiniz, ya da ümit sizsiniz...

Ümit Tayyip Erdoğan'dır!..





























