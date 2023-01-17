Erdoğan kaç milletvekili değiştirir!.



Artık seçim için geri sayım başladı…

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi geliyor…

Belli oldu ki dünyanın gözü de bu seçimde olacak…

Hepsinin korkusu “Ya Erdoğan tekrar kazanırsa” üzerine kurulu…

Ama korkunun ecele faydası yok…

Gizli veya açıktan herkes sahaya iniyor…

Her türlü oyun var!..

Erdoğan'ın yenilmesini dört gözle bekleyen bir ABD, bir İngiliz bir Batı var!..

Düşünün PKK ve FETÖ bile açıktan Erdoğan’ı devirmek adına muhalefetin değirmenine su taşımak için akıl hocalığı yapıyor…

Biliyorlar ki bu kez de Tayyip Erdoğan kazanırsa hiçbir umutları kalmayacak, bitecekler…

Son şansları olduğunu biliyorlar!.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi partisinde, hükümetinde ve bürokraside bütün ipleri eline almış durumda...

Aldığım bilgi çok iyi bir teşkilatçı olması özelliği ile gece yarısından sonra "Nasıl bir AK Parti Milletvekili kadrosu" sorusu ışığında il, il değerlendirmeler yapmaya başladığı...

Herkes bilir ki Erdoğan için Türkiye'nin her bir köşesinde gizli fikir alışverişi içerisinde olduğu kimselerin bimediği "Akil dostlarının" varlığı çok önemlidir..

Diyeceğim şu ki milletin huzuruna çok özel ve farklı bir milletvekili kadrosu ile çıkmak için hazırlık yapıyor..

Kadroda büyük bir değişim geliyor. Aldığım bilgi mevcut milletvekili kadrosunda 3’te 2 oranında bir değişiklik olacak...

Yani yepyeni bir kadro hazırlığı var ki Tayyip Erdoğan’ı seven milyonlar zaten kendisinden bunu bekliyor...

Tabanda milletvekili kadrosundan bir memnuniyetsizlik olduğu aşikar..

Şu anki milletvekili kadrosunda 100 ismin 3 dönem kuralına takıldığını, seçimlerde aday gösterilmeyeceğini, yani 3 dönem kuralının esnetilmesinin söz konusu olmayacağını söyleyelim..

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En önemlisi “2023 seçimlerini kazanmadan 2024 seçimlerinin hiçbir önemi yok” parolasıyla halkta karşılığı olan bütün isimlerin sahaya sürüleceğini söyleyelim...

Hizmetleri ile kendini sevdiren il ve ilçe belediye başkanlarının istifa ettirilerek milletvekili adayı gösterilebilecekleri konuşuluyor ki bence son derece doğru olacaktır..

Sen 2023'ü kaybettiğin an AK Partinin yaşayabileceği erozyon karşısında 2024 seçimlerinde iddialı olma şansın sıfırlanır!..

O nedenle 2024'de zafere veya yenilgiye gidecek yol 2023'den geçer!..

Mesela; İstanbul'dan Tevfik Göksu (Esenler) , Hilmi Türkmen(Üsküdar) , İsmet Yıldırım (Ümraniye) Mesela Ankara'dan Murat Köse (Mamak) gibi isimler neden milletvekili adayı olmasın ki!..

Çünkü istifa edip milletvekili adayı olacak başkanın koltuğuna meclis çoğunluğu AK Parti’de olduğu için yine AK Partili Belediye Başkanı seçilerek dolduracak..

Hatta bazı Valilerin de, Kaymakamlarında adının geçtiği konuşuluyor…

Teşkilatlarda (il başkanları) istifa süreci başlamış..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilatlara, gençlik ve kadın kollarına aday adaylığı için kontenjan getirdiği bu sayının 30' şer kişi olduğu dile getiriliyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat aday isimlerini belirlemek için çok gizli çalışmalar yürüttüğünü, Genel Merkezin bilgisi dışında çok gizli anketler yaptırdığı hatta yanında çok özel ekip çalıştırdığını söyleyelim…

Dedim ya!..

Erdoğan bu kez "İtimat kontrole mani değildir" anlayışı ile bütün ipleri eline alacak. Çünkü yerel seçimlerde yanlış yönlendirildiğini düşündüğü konuşuluyor...

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Seçim tarihi mi?

Şubat ayında açıklanır…

30 Nisan’da sandık kurulur?

Ve 3 sandık kurulur…

Nasıl mı?

1-Cumhurbaşkanlığı…

2-Milletvekilliği…

Ve..

3-Anayasa değişikliği için referandum sandığı…

TBMM’de başörtüsü için Anayasa değişikliğine muhalefet hayır derse ki diyor o zaman bu değişikliğin Cumhurbaşkanı tarafından halk oylamasına ( referanduma) gitmesinin yolu açılacak...

Çünkü TBMM^de kabulü için üye sayısının üçte iki çoğunluğu gerekiyor...

Mevcut tabloda Cumhur ittifakının TBMM'de 336 oyu Anaya değişikliği için yeterli olmuyor ki 400 oy gerekiyor.

O nedenle Cumhurbaşkanı Anayasa değişkiliği teklifini halk oylamasına (referanduma) götürebilme yetkisine sahip...

Ve TBMM'de kabul görmediği andan sonra en geç 90 gün içinde olması gerekecek..

O nedenle 30 Nisan’da 3 sandığa hazır olun derim…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı için çok farklı, çok ses getirecek ve halkta karşılığı olan yıpranmamış dinamik bir kadro hazırlığına başladı...

Biliyor ki 2023 kazanılmadan 2024'ün hesabı olmaz. 2023 kaybedildiği an 2024'ün önemi kalmaz!..

21 yılın finali bu!..

21 yıllık bütün kazanımların taçlandırılacağı bir seçim bu!..