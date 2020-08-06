AK Parti Tayyip Erdoğan'a karşı mı?..

Tayyip Erdoğan’ı sevenler…

Dost acı söyler…

Bu hal iyi hal değil…

Şöyle takip ediyorum…

Bilerek veya bilmeyerek;

Davranışlarınız…

Hesaplaşmalarınız…

Söylemleriniz…

Fitneleriniz…

Duyarsızlıklarınız…

Bencillikleriniz…

Kişisel ihtiraslarınız…

Bana necilikleriniz…

Sen ben kavgalarınız…

İle…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a muhalefetin veremediği zararı, sizlerin verdiğinizin farkında mısınız!..

Tayyip Erdoğan'ı sevenler Tayyip Erdoğan'a karşı mı?

Resmen birilerinin değirmenine su taşıyorsunuz...

Teşkilatlar bir alem olmuş…

Bürokratlar kendilerine hizmet etmeye başlamış...

Yerel yönetimler umursamaz hale gelmiş…

Genel merkezin sesi soluğu kesilmiş…

18 yıllık siyasi varlıklarını Erdoğan’a borçlu olanlar yarın ne olur olmaz diye sadakatı bırakmış sinsice B planı hazırlar olmuş…

Mücadele ve sadakat ruhu yerini çıkar ve menfaate bırakmış...

Vekillerin çoğu ortadan kaybolmuş...

Kim ne konuştuğunu lafının nereye gideceğini bilmez olmuş...

Bilerek veya bilmeyerek 'sessiz ihanet' gibi!..

Öyle bir ihanet ki bu gelecek hesabı yapıp Babacan ,Gül, Davutoğlu gibi Erdoğan’ı arkadan hançerleyenler Erdoğan$ı eleştirirken onlara karşı bugüne kadar tek kelime söz edemeyenler ne yazık ki partide koltuklarda oturur olmuş...

Sosyal medyada ilginç parti içi salvolar üretilirken adeta AK Parti içinde iki üç AK Parti varmış gibi kendi kendini ile mücadele eden bir parti görüntüsü görüntüsü verilir olmuş...

Bir düşünün…

İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması üzerinde hemfikir olmaları gerekirken, yaptıkları tartışmalarla birbirini karalayan bir partililer gerçeği karşımıza çıkar olmuş...

Osmanlı- Cumhuriyet kavgasını körüklemek isteyenlerin oyununa gelerek sağduyu sahibi seçmenleri adeta partiden soğutma uğraşı verilir olmuş..

Birtakım sözde Tayyip Erdoğan sever sosyal medya hesaplarının tezgahına gelerek, Mustafa Kemal Atatürk’ü sevip saygı duyarlarken Tayyip Erdoğan’a oy veren seçmeni ‘Yeter artık’ diyerek küstürenler izlenir olmuş…

Ayasofya’nın ibadete açılması karşısında büyük mutluluk yaşanması gerekirken, bunu tarihsel hesaplaşmaya götürenleri görmeye ne denmeli..

Kısaca özellikle son süreçte AK Parti’de kendi kendine muhalefet yapan bir yapı oluşumu gerçeğini görmek çok ama çok düşündürüyor…

Bu bir oyun mu?

İçeri atılan bir nifak tohumu mu?

AK Parti içeriden mi çökertilmek isteniyor?

Bakın şimdiden öyle bir algı operasyonu var ki ' Milletvekili seçiminde oyumuzu AK Parti'ye vermeyiz ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'a veririz' diyenlerin sesleri yükseltilmeye başlanmış!..

Yükselmeye değil...

Yükseltilmeye!..

Şöyle bakıyorum…

İstanbul Sözleşmesi üzerinden tartışmayı kimler yapıyor?

AK Partililer muhalefete karşı değil AK Partililere karşı!..

Acı ama gerçek...

Bakın sosyal medyayı görürsünüz...

Yani Nasrettin hoca misali bindiği dalı kesen bir AK Partililerin artık egemen olmaya çalıştığı bir yapıyı izliyoruz!..

Tayyip Erdoğan'ın yoluna parti içinden ve dışından ortaya koydukları tavır, söylem ve çıkışlarla göz göre göre mayın döşeyen bir yapıyı izliyoruz..

Tayyip Erdoğan 2023 hesabı yaparken AK Parti'de rol alan belli bir kesimin ısrarla her olayda 1923, 1934 'lere takık kalması kutuplaşmayı derinleştirmek istemesi çok garip!..

Oyuna geliniyor…

FETÖ taktiği bir kripto gibi bir yapının özellikle son 3-5 ayda bu kutuplaşmayı tetiklediğini söylersek ağır mı olur?

Söyledim ya…

2023 finaline hazırlanan Erdoğan’ın önündeki en büyük engel ne yazık ki AK Parti yönetimlerinde olsun veya olması partinin etrafında kümelenmeye çalışan sesleri çok çıkan kitledir...

O kitlenin her biri (Teşkilatlar da, medyada, seçmen yapısında ) kişisel ihtirasları ile Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine zarar verdiklerinin farkında değiller mi?

Açık ve net söylemek isterim ki;

Tayyip Erdoğan’ın bugünkü ortamda tek rakibi AK Parti’dir…

Tayyip Erdoğan’ı bugünkü muhalefet yapısı asla yıkamaz!

Amma velakin kendi partisi yıkar!..

Sesleri çok çıkan küçük bir kitle adeta AK Partinin bütününü temsil ediyorlarmış gibi racon kesiyor...

Voltaire der ki;

“Ben düşmanlarımla başa çıkabilirim. Tanrım beni dostlarımın şerrinden korusun.”

Reis’i ne yazık ki bu noktaya itiliyor..

Bu gidişat iyi değil…

Bugün geçmişle hesaplaşma adına ortaya koydukları duruşla Tayyip Erdoğan’a destek olduklarını sananlar aslında Tayyip Erdoğan’a en büyük zararı verdiklerinin farkında değiller...

Ne sanıyorlar...

Bu çatı çöktüğü an altından kim sağ çıkacak?

Özal dönemindeki ANAP'lılar ne oldu?

Ya Demirel dönemindeki DYP'liler...

O günkü siyaset yapanların her biri çöken çatının altında kaybolup gittiler...

O nedenle AK Parti'de siyaset yapanlar yarın bugünleri aramadan kendilerine gelmek zorunda...

AK Parti geçmişle hesaplaşan değil geleceğe koşan bir partidir...

Bu partinin lideri Tayyip Erdoğan'dır...

Tayyip Erdoğan’a 1071’den bu yana Türk tarihinin her evresine, her liderine büyük sevgi ve saygı duyan milyonlarca insan oy veriyor!..

O insanları küstürmeyin…

Anlatacağınız bir öykü varsa o öykü 2002’den 2023’e uzanan tarihi yolculuktur…

O tarihi yolculuk;

18 yılda yapılan;

Muhteşem hizmetlerdir,

Hayal denilen o büyük projeleri gerçeğe dönüştürülmesidir,

Dünyada artık sözü dinlenen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçeğidir...

Yerli Silah Sanayi Üretimini dünyanın hayranlıkla baktığı yüzde 20'lerden yüzde 75' lere çıkarmaktır.. .

İHA'lar,

SİHA'lar,

Akıncılar,

Tanklar,

Helikopterler,

Deniz altıları,

Hızlı Trenler,

Nükleer Santral,

Sondaj Gemileri,

Muhteşem Şehir Hastaneleri,

Daha fazlası...

Hayaldi gerçek oldu...

Her birine yüzde yüz yerli ve milli üretim olarak 'Made İn Turkey' yazıyor artık...

Muhteşem yollar,köprüler,hava alanları, hastaneler...

Boğazın altından geçen tüp geçitler (Marmaray- AVrasya)

18 yılda 100 yıla sığacak projelere imza atılmış...

Ekonomide tarihi bir kurtuluş savaşı başarı ile verilir olmuş..

O nedenle;

2023 öncesi bu ülkenin enerjisini boşa harcamayın…

18 yılı heba etmeyin...

Yoksa bugünleri çok ama çok ararsınız...

Değer bilin...

Yoksa görülen şu ki AK Parti'de azınlıt gibi görünseler de sesleri çok çıkan ve toplumu olumsuz yönde etkileyen kitle muhalefete can suyu oluyor!..

Unuttukları gerçek var ki;

AK Parti Türkiye Partisidir...

Tayyip Erdoğan Türkiye'nin lideridir...

Birileri hala bu gerçeği anlamamakta ısrar ederek ortaya koydukları tavırlarla,söylemlerle çok sevdikleri Tayyip Erdoğan'a bilerek veya bilmeyerek ihanet ediyor!..

Yapmayın gidişat iyi değil!..

Dost acı söyler...

Yazık etmeyin 18 yıllık emeklere...

Kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin 'Recep Tayyip Erdoğan yoksa AK Parti olmaz' kardeşim!...

Değer bilin...

Kişisel hesaplarınızı liderinize sadakat duygunuzun önüne asla koymayın...