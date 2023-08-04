AK Parti Erdoğan'a layık oluyor mu?

AK Parti'de eğri oturup doğru konuşmak zamanı...

Görünen köy kılavuz istemiyor..

Çünkü AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletteki karşılığı derin bir kırılma noktasına doğru gidiyor...

Milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu güvende bir gram şaşmaz iken Erdoğan'ın partisine karşı aynı güveni duymama eğilimi içine girmesi çok ilginç ve herkesin şapkasını önüne koyması gerektiğini anlatıyor...

Son seçimler bunu bir kez daha gösterdi...

Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında parti içi konuşmalarında bu sorunu dile getirdi sitem ettiğini biliyoruz..

Peki neden?

AK Parti bazı yöneticiler var ki..

Hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletteki karşılığına güvenerek yine yerel seçimler öncesi 'Kimi aday gösterirsek kazanırız ' gibi bir anlayış içerisinde!..

Ders alınmıyor...

Çünkü kişisel olarak kendi istediklerini yapmak için bu yolu bu zihniyetle kendilerine açıyorlar...

Nasılsa kazanırız..

Bırakın bu işleri artık!..

Hep diyoruz ya...

CHP Genel Başkanları, yöneticileri oy kazanmak için ' CHP Atatürk'ün partisi' diyerek her daim Mustafa Kemal Atatürk ismini kullanıp siyasi rant peşinde koşuyor...

Ama Mustafa Kemal'in yaptıklarını yapmaya ,fikirlerini uygulamaya gelince yoklar!..

Ne yazık ki...

Bugün AK Parti'de Tayyip Erdoğan ismi üzerinden böyle bir alışkanlık yaşanmaya başladı..

Öyle ki...

'AK Parti Tayyip Erdoğan'ın partisi. Bu millet oyu Erdoğan'a veriyor. Kimi aday gösterirsek seçimleri o kazanır 'şeklinde kendi istediklerini aday göstermek öne çıkarmaya çalışan siyasi rantçılar olduğunu söylersek haksızlık etmiş olur muyuz!



Onlara diyorum ki..

14-28 Mayıs seçimlerinde kazanan her zaman olduğu gibi milletin teveccühü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu...

Peki siz kazandınız mı?

Millet size nasıl bir mesaj verdi!..

Bakın bakalım illerinizdeki, ilçelerinizdeki seçim sonuçlarına!..

Bu parti nasıl başlangıç noktasındaki oy oranlarına düştü...

Mesela İstanbul'da böylesine başarısız bir Büyükşehir Belediyesi varken ve İstanbul için yapmadığı fedakarlık kalmayan Tayyip Erdoğan gerçeğine karşı AK Parti nasıl CHP)çin gerisinde kaldı?

Bakın bakalım aynaya!..

Ne görüyorsunuz..

Nereden nereye geldiniz!..

'Millet Erdoğan'a büyük bir destek verirken partisi olarak sizlere neden aynı desteği vermiyor...' sorusuna kim cevap verecek...

AK Parti Erdoğan'ın partisi değil mi?

Amma velakin...

Tayyip Erdoğan'ın partisinde olmak başka, Tayyip Erdoğan'ın milletteki karşılığına layık olmak, o duruşu göstermek, millet ile muhabbettini yaşatmak ve yolunda yürümek başka!..

İşte AK Parti her geçen seçimde bu sorunu yaşıyor...

Son seçimlerdede yaşadığı gibi..

Evet belirlenen ve belirlenecek olan kadrolar Tayyip Erdoğan'a rağmen olmaz.. Erdoğan'ın 'Bunlar olsun' dediği isimlerde olduğu gibi yöneticilerininde Erdoğan'ın onayada sunduğu isimlerde olur...

İşte mesele işte burada!

Kriterleri ne?

O nedenle Başkan Tayyip Erdoğan'ı adaylıklar için ikna yolunu sözde anketlerle seçenlerin akibetini son yerel seçimlerdede görmüştük

Diyeceksiniz ki.

'Nereye yetişsin Reis'..

Ne yazık ki..

'Kimi aday gösterirsek kazanır. Zaten oyları Reis alıyor'' diye halkta karşılığı olan idamları değil kendi adamlarınıza yol açarsanız AK Parti tabanından koparsınız!..

Ve

AK Parti bir dava partisidir...

Bu maviye gönül verenler arasında nöbet değişimleri olacaktır.Ama bunlar kamuoyuna karşı adeta hesaplaşma gibi algılanırsa yine bu taban ile ortak bağınız kopar...

Dava adamının eskisi yenisi yoktur...

Dava adamının makamı ve makamsızlığı yoktur...

Çünkü hiç bir koltuk kimseye baki değildir...

Diyeceğim şu ki...

A'dan Z'ye...

AK Parti'de vazgeçilmez tek bir isim vardır...

O isim Recep Tayyip Erdoğan'dır...

AK Parti kuruluş varlığını, bugünlere gelişini, çeyrek asırdır tek başına iktidarda kalabilmesinin ve Türkiye'nin ufkunu açmasının , dünyada sözü dinlenir bir devlet olmasının tek bir nedeni vardır...

O neden...

Milletin Tayyip Erdoğan sevgisidir...

Dünya siyaset tarihinde çeyrek asırdır tek başına iktidarda kalan bir başka parti yoktur...

İşte nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır..

O nedenle yazımıza muhatap kalacak soru şudur...

20 yılı aşkın gece gündüz demeden büyük bir mücadele veren, her türlü darbe girişimine maruz kalmasına rağmen dimdik ayakta kalarak Türkiye'nin makus talihini yenen, bugün dünyanın gözünün üzerinde olduğu lidere partisinin bütün kademeleri layık oluyor mu?

AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir...

Hancı odur...

Yolcular ne ekerse onu içerler!..