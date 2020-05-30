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AK Gençlik için Hasan Doğan aklı!..

2023 seçimlerinde 5 milyona yakın yeni genç seçmen oy kullanacağının hesabını kim yapıyor? Onu bilmem ama AK Gençliğin sahaya inmesi için Yukarıçanlı Hasan'ı önce"DERS" olarak okuması gerek...

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Bu devletin sessiz kahramanları var...

Hep dikenli yollardan yürürler ama dertlenmezler...

Çünkü devlete ve lidere sadakat onların her zaman şerefidir....

"Takva; 

Dikenlerden korunma hassasiyetiyle dikenli bir yolda yürümektir' derler.

Ah o yolların dili olsada konuşsa!.

Kimse bilmez  ise Allah bilir.

İşte o yollarda yürüyen "Hamza yürekli" bir  "devlet adamı" da dersiniz "devlet aklı" da...

Büyükelçi Dr. Hasan Doğan....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın yanında  uzun yıllardır bir Özel Kalem Müdürü olmanın çok ama çok ötesinde önemli bir isim...

Evlat gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem kabine hem milletvekilleri hem bürokrasi arasında mükemmel bir şekilde köprü görevi üstlenen bir hizmet ehli...

Onu özellikle genç nesile örnek olması açısından anlatmak lazım...

Çünkü AK Parti'nin geleceğinin örnek alınması açısından Hasan Doğan'lara bağlı olduğunu hep düşünürüm...

Hani imkanı  ve zamanı olsa da AK Gençlik ile belirli zamanlarda hep buluşma Hasbihal etme imkanı olsa...

Ankara'da bakıyorum, gözlemliyorum...

Seviliyor, sayılıyor...

Hatta şimdiden onu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yakıştıranlar dahi var..

Medya'da önemli bir dostum ile sohbet ederken aynen şöyle dedi.

"Hasan Bey  sadece bir özel kalem müdürü değil devlet adamıdır da"..

Peki  kimdir Hasan Doğan?

Bir kere şunu belirtelim..

Yüzde yüz milli yüzde yüz yerli bu toprakların evladı. Sırca köşklerden değil köyünün bağrından kopan bir adam...

Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir evladı gibi yanında dururken arkasında tek olumsuz bir iz bırakmamış...

O nedenle özellikle  AK Parti için en büyük dert olmaya başlayan  gençlik politikalarına yönetilmesi için örnek olması açısından örnek bir kişiliktir...

Türkiye’nin hızlı bir şekilde  kararlar alıp sorunlarını çözüp, daha güçlü  bir dünya aktörü ve oyun kurucusu olabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin son derece önemli olduğu bir gerçek değil mi?

Kolay değil böyle bir geçişi sorunsuz ve çabuk yapmak..
 
Hızlı kapar alma mekanizmasının sağlıklı işleyebilmesi ve Türkiye’nin küresel bir güç olmasının en önemli adımıdır…
 
İşte Türkiye’nin gelişip büyüme noktasında  bu sistemi kararlıkla icra etmeye çalışan  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı  özellikle genç nesil anlayabiliyor mu sorusunun cevabı çok önemlidir..
 
Çünkü AK Parti’nin en büyük handikabının 2023 seçimlerine damgasını vuracak olan  gençler üzerindeki politika eksikliği olduğunu her defasında dile getirdim. 
 
Hele hele 2023 seçimlerinde 5 milyona yakın yeni genç seçmenin oy kullanacağını düşündüğümüz zaman Tayyip Erdoğan’ın  2002’de nasıl bir Türkiye teslim aldığının bu  yeni nesle anlatılması noktasında AK Parti’nin önemli bir sorun yaşadığını düşünüyorum...
 
AK Parti gençliğinin rol model olarak seçeceği kişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan…

Fakat önemli olan AK  Parti teşkilatlarının ve özellikle Gençlik teşkilatlarının diğer gençler  üzerinde  Tayyip Erdoğan’ın  vizyonunu geniş kitlelerle paylaşıp paylaşamamasıdır..

Bu noktada AK Parti  teşkilatlarının  yeterli çalışma performansını ortaya koyduklarını söylemek çok zor...

Ne yazık ki İstanbul seçimlerinin sonuçlarına kimse bu gözle bakıp özeleştiri yapamadı... 
 
Türkiye’nin  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile nereden nereye geldiğini bugün neleri başardığını, neler  yaptığını, ideallerinin ne olduğunu  geniş kitlelere anlatmaktır  Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak… 

Hal böyle olunca…

2023 ve sonrasına damgalarını vurmak zorunda olan AK Partili gençler  için “DERS” olması açısından onlara örnek olacak  bir isimden bahsetmek istiyorum..

***
 
Uzun yıllardır takip ediyorum…

Sırça köşklerden değil, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin Yukarıçanlı köyü topraklarının evladı...

Yani arkasında dayısı olmayan!..
 
İmam Hatip’te okumuş..
 
Fazilet Partisi gençlik teşkilatlarında siyasete başlamış…
 
Sonra…

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği yapmış…
 
Mitinglerde Tayyip  Erdoğan’ın sunuculuğu görevini üstlenmiş, dergi çıkarmış, broşür dağıtmış…

Koşmuş..

Mücadele etmiş...
 
Yani hazıra konmamış halkın arasından gelmiş…
 
Geldiği noktada arkasında  sapasağlam bir liyakat var…
 
Kendini yetiştirmiş…

İki Üniversite…

Ankara Üniversitesi İlahiyat, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş.

Yetmemiş…
 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora yapmış…

Yukarıçanlı köyünden  Hasan...
 
Gitmiş Londra’da dil eğitimi almış…
 
Başbakanlık müşavirliği, özel kalem müdürlüğü görevini üstlenmiş…

İyi bir bürokrat…

İyi bir hukukçu…

İyi bir tarihçi…

İyi bir siyasetçi…

İyi bir diplomat…

İyi bir ilahiyatçı olmuş...

Yukarıçanlı  köyünden Hasan...

Liderinin gönlünü fethetmiş..
 
Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı  özel kalem müdürü  olmanın çok ötesinde bilgisi ve donanımı  ile  sadakat noktasında  örnek alınması gereken bir isim olarak milletinin karşısında...
 
Öyle ki;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin  dönüşümünde mihenk taşlarından biri olmayı başaracak kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenini kazandı..

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi onu gördük ve yaşadık ki..

Halkın iradesine ve mevcut anayasal düzen başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tüm saldırılara karşı verilen direniş mücadelesinin kahramanlarından biri de oldu..
 
15 Temmuz 2016  hain darbe girişimi gecesi her şeyini bırakarak vatan, millet ve demokrasi uğrunda ailesini, evladını, kendi canını seve seve feda etmek için duasını etti..
 
O gece, Marmaris'te darbe girişiminin yapıldığı sırada  Tayyip Erdoğan İstanbul'a uçmak isterken helikoptere sığma konusunda sıkıntılar yaşanınca, eşini ve çocuğunu orada bırakma fedakârlığını gösterdi.

Lideri yanında helikoptere binerek liderinin yanında  gözü arkada kalmadan adeta ölümüne uçtu.

O adam Yukarıçanlı köyünden Hasan...

O adam  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem Müdürü "HAMZA YÜREKLİ" bir adam;

Büyükelçi Dr. Hasan Doğan…


Hamza yürekli olabilmek için önce sahabe gibi olmak gerekir. 

Hiçbir şeyden korkmadan aşkla yürümek demektir.

Gözle değil yürekle bakmak demektir.

Hakka tüm benliğiyle şahadet etmek demektir...

Yukarıçanlı Hasan Doğan işte böyle bir adam..
 
AK Parti gençliğinin örnek alması gereken  bir vakıf adamı o...

"Ben özel kalem müdürüyüm" diyerek kenara çekilmiyor. Bilgisini, tecrübesini genç nesil ile paylaşıyor...
 
Külliye’ye üniversite öğrencilerini davet ederek Türkiye’nin geleceğinin onlar olduğunu söyleyip, ilham ve heyecan veren söyleşiler yapması nedendir?

Dava adamlığı duruşu ile vatanına bağlılık, milletine hizmet, liderine sadakattan başka bir şey değildir..
 
Malazgirt’ten Cumhuriyet’e uzanan bu milletin şanlı tarihini ve dünyada yaşanan gelişmeleri çok iyi takip ettiğini söyleşilerinde görüyoruz…

Sorun Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar uzman derecesinde anlatsın size...
 
Okuyun söyleşilerini görürsünüz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sadece takip etmiyor, yaşıyor, algılıyor ve anlatıyor. Devletinin bütün kurumlarını, bütün kadrolarını iyi tanıyor ve biliyor…

Böylesine tarihe damgasını vurmuş adından dünya lideri olarak bahsettiren bir liderin yanında  yetişmek, olayların içinde devlet adamlığı tecrübesi ile yoğrulmak çok az insana nasip olur…
 
Hasan Doğan  bugün  AK Parti Gençliği  için örnek alınması gereken bir  bürokrat  bir siyasetçi değil bir devlet adamı kişiliğidir... 

Bakın bu  sözler bir övgü değil;

Hakkın teslimi  olarak sadece AK Partili gençlere değil bütün gençlere mesajdır…
 
Çünkü;

Dünya siyaset sahnesinde "DÜNYA LİDERİ" olarak ülkesi adına  bir büyük başarı öyküsü yazmaya devam eden bir büyük liderin yanında  yetişen onun milli ve manevi  kültür derinliğini özümseyen  Hasan Doğanlar bu ülkenin yarınlarının teminatıdır...

AK Gençlik bunu iyi bilmeli...

Çünkü herkes özel kalem müdürü olabilir ama Hasan Doğan olamıyor!,

Davaya bağlılık, lidere sadakat, Millete hizmetkarlık..

İşte Hasan Doğan ile onu anlattık size.. 

Çünkü;

Dünya siyaset sahnesinde "DÜNYA LİDERİ" olarak ülkesi adına  bir büyük başarı öyküsü yazmaya devam eden bir büyük liderin yanında  yetişen onun milli ve manevi  kültür derinliğini özümseyen  Hasan Doğan'ların yetişmesinin bu ülkenin yarınlarının teminatı olduğunu düşünüyorum...

Davaya bağlılık, lidere sadakat, Millete hizmetkarlık böyle bir şey işte!


Ülkemizin  şu anda Cumhuriyet tarihimizin en güçlü dönemini yaşarken  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde  birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlü tuttukça bu milletin sırtı bir daha yere gelmeyeceğini iyi bilmek ve anlatmak gerek bu  gençliğe..

Hep yazdım...

2023'de 8 milyon yeni genç seçmen oy kullanacak...

Yani Türkiye'nin geleceği gençliğin kararına bağlı...

Peki AK Parti bu gençlik politikaları için ne düşünüyor?

Bilmiyorum..

Ama bu gençliğe el atacak, onlara Tayyip Erdoğan gerçeğini hem misyonu hem vizyonu hemde yaptıkları ile anlatacak devlet aklıdır Hasan Doğan'lar...

Hani zamanı  ve imkanı olsa da Tayyip Erdoğan gençliği ile buluşabilse!..

O nedenle bugün her zamankinden daha çok  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında  dikenli yollarda sadakat ile yürüyecek “HAMZA YÜREKLİ” Hasan Doğanlara çok  ama çok ihtiyaç var…

hasan doğan
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