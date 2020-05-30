AK Gençlik için Hasan Doğan aklı!..

Bu devletin sessiz kahramanları var...

Hep dikenli yollardan yürürler ama dertlenmezler...

Çünkü devlete ve lidere sadakat onların her zaman şerefidir....

"Takva;

Dikenlerden korunma hassasiyetiyle dikenli bir yolda yürümektir' derler.

Ah o yolların dili olsada konuşsa!.

Kimse bilmez ise Allah bilir.

İşte o yollarda yürüyen "Hamza yürekli" bir "devlet adamı" da dersiniz "devlet aklı" da...

Büyükelçi Dr. Hasan Doğan....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında uzun yıllardır bir Özel Kalem Müdürü olmanın çok ama çok ötesinde önemli bir isim...

Evlat gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem kabine hem milletvekilleri hem bürokrasi arasında mükemmel bir şekilde köprü görevi üstlenen bir hizmet ehli...

Onu özellikle genç nesile örnek olması açısından anlatmak lazım...

Çünkü AK Parti'nin geleceğinin örnek alınması açısından Hasan Doğan'lara bağlı olduğunu hep düşünürüm...

Hani imkanı ve zamanı olsa da AK Gençlik ile belirli zamanlarda hep buluşma Hasbihal etme imkanı olsa...

Ankara'da bakıyorum, gözlemliyorum...

Seviliyor, sayılıyor...

Hatta şimdiden onu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yakıştıranlar dahi var..

Medya'da önemli bir dostum ile sohbet ederken aynen şöyle dedi.

"Hasan Bey sadece bir özel kalem müdürü değil devlet adamıdır da"..

Peki kimdir Hasan Doğan?

Bir kere şunu belirtelim..

Yüzde yüz milli yüzde yüz yerli bu toprakların evladı. Sırca köşklerden değil köyünün bağrından kopan bir adam...

Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir evladı gibi yanında dururken arkasında tek olumsuz bir iz bırakmamış...

O nedenle özellikle AK Parti için en büyük dert olmaya başlayan gençlik politikalarına yönetilmesi için örnek olması açısından örnek bir kişiliktir...

Türkiye’nin hızlı bir şekilde kararlar alıp sorunlarını çözüp, daha güçlü bir dünya aktörü ve oyun kurucusu olabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin son derece önemli olduğu bir gerçek değil mi?

Kolay değil böyle bir geçişi sorunsuz ve çabuk yapmak..



Hızlı kapar alma mekanizmasının sağlıklı işleyebilmesi ve Türkiye’nin küresel bir güç olmasının en önemli adımıdır…



İşte Türkiye’nin gelişip büyüme noktasında bu sistemi kararlıkla icra etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı özellikle genç nesil anlayabiliyor mu sorusunun cevabı çok önemlidir..



Çünkü AK Parti’nin en büyük handikabının 2023 seçimlerine damgasını vuracak olan gençler üzerindeki politika eksikliği olduğunu her defasında dile getirdim.



Hele hele 2023 seçimlerinde 5 milyona yakın yeni genç seçmenin oy kullanacağını düşündüğümüz zaman Tayyip Erdoğan’ın 2002’de nasıl bir Türkiye teslim aldığının bu yeni nesle anlatılması noktasında AK Parti’nin önemli bir sorun yaşadığını düşünüyorum...



AK Parti gençliğinin rol model olarak seçeceği kişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan…

Fakat önemli olan AK Parti teşkilatlarının ve özellikle Gençlik teşkilatlarının diğer gençler üzerinde Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu geniş kitlelerle paylaşıp paylaşamamasıdır..

Bu noktada AK Parti teşkilatlarının yeterli çalışma performansını ortaya koyduklarını söylemek çok zor...

Ne yazık ki İstanbul seçimlerinin sonuçlarına kimse bu gözle bakıp özeleştiri yapamadı...



Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile nereden nereye geldiğini bugün neleri başardığını, neler yaptığını, ideallerinin ne olduğunu geniş kitlelere anlatmaktır Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak…

Hal böyle olunca…

2023 ve sonrasına damgalarını vurmak zorunda olan AK Partili gençler için “DERS” olması açısından onlara örnek olacak bir isimden bahsetmek istiyorum..

***



Uzun yıllardır takip ediyorum…

Sırça köşklerden değil, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin Yukarıçanlı köyü topraklarının evladı...

Yani arkasında dayısı olmayan!..



İmam Hatip’te okumuş..



Fazilet Partisi gençlik teşkilatlarında siyasete başlamış…



Sonra…

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği yapmış…



Mitinglerde Tayyip Erdoğan’ın sunuculuğu görevini üstlenmiş, dergi çıkarmış, broşür dağıtmış…

Koşmuş..

Mücadele etmiş...



Yani hazıra konmamış halkın arasından gelmiş…



Geldiği noktada arkasında sapasağlam bir liyakat var…



Kendini yetiştirmiş…

İki Üniversite…

Ankara Üniversitesi İlahiyat, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş.

Yetmemiş…



Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora yapmış…

Yukarıçanlı köyünden Hasan...



Gitmiş Londra’da dil eğitimi almış…



Başbakanlık müşavirliği, özel kalem müdürlüğü görevini üstlenmiş…

İyi bir bürokrat…

İyi bir hukukçu…

İyi bir tarihçi…

İyi bir siyasetçi…

İyi bir diplomat…

İyi bir ilahiyatçı olmuş...

Yukarıçanlı köyünden Hasan...

Liderinin gönlünü fethetmiş..



Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı özel kalem müdürü olmanın çok ötesinde bilgisi ve donanımı ile sadakat noktasında örnek alınması gereken bir isim olarak milletinin karşısında...



Öyle ki;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dönüşümünde mihenk taşlarından biri olmayı başaracak kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenini kazandı..

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi onu gördük ve yaşadık ki..

Halkın iradesine ve mevcut anayasal düzen başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tüm saldırılara karşı verilen direniş mücadelesinin kahramanlarından biri de oldu..



15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi gecesi her şeyini bırakarak vatan, millet ve demokrasi uğrunda ailesini, evladını, kendi canını seve seve feda etmek için duasını etti..



O gece, Marmaris'te darbe girişiminin yapıldığı sırada Tayyip Erdoğan İstanbul'a uçmak isterken helikoptere sığma konusunda sıkıntılar yaşanınca, eşini ve çocuğunu orada bırakma fedakârlığını gösterdi.

Lideri yanında helikoptere binerek liderinin yanında gözü arkada kalmadan adeta ölümüne uçtu.

O adam Yukarıçanlı köyünden Hasan...

O adam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem Müdürü "HAMZA YÜREKLİ" bir adam;

Büyükelçi Dr. Hasan Doğan…



Hamza yürekli olabilmek için önce sahabe gibi olmak gerekir.

Hiçbir şeyden korkmadan aşkla yürümek demektir.

Gözle değil yürekle bakmak demektir.

Hakka tüm benliğiyle şahadet etmek demektir...

Yukarıçanlı Hasan Doğan işte böyle bir adam..



AK Parti gençliğinin örnek alması gereken bir vakıf adamı o...

"Ben özel kalem müdürüyüm" diyerek kenara çekilmiyor. Bilgisini, tecrübesini genç nesil ile paylaşıyor...



Külliye’ye üniversite öğrencilerini davet ederek Türkiye’nin geleceğinin onlar olduğunu söyleyip, ilham ve heyecan veren söyleşiler yapması nedendir?

Dava adamlığı duruşu ile vatanına bağlılık, milletine hizmet, liderine sadakattan başka bir şey değildir..



Malazgirt’ten Cumhuriyet’e uzanan bu milletin şanlı tarihini ve dünyada yaşanan gelişmeleri çok iyi takip ettiğini söyleşilerinde görüyoruz…



Sorun Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar uzman derecesinde anlatsın size...



Okuyun söyleşilerini görürsünüz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sadece takip etmiyor, yaşıyor, algılıyor ve anlatıyor. Devletinin bütün kurumlarını, bütün kadrolarını iyi tanıyor ve biliyor…

Böylesine tarihe damgasını vurmuş adından dünya lideri olarak bahsettiren bir liderin yanında yetişmek, olayların içinde devlet adamlığı tecrübesi ile yoğrulmak çok az insana nasip olur…



Hasan Doğan bugün AK Parti Gençliği için örnek alınması gereken bir bürokrat bir siyasetçi değil bir devlet adamı kişiliğidir...

Bakın bu sözler bir övgü değil;

Hakkın teslimi olarak sadece AK Partili gençlere değil bütün gençlere mesajdır…



Çünkü;

Dünya siyaset sahnesinde "DÜNYA LİDERİ" olarak ülkesi adına bir büyük başarı öyküsü yazmaya devam eden bir büyük liderin yanında yetişen onun milli ve manevi kültür derinliğini özümseyen Hasan Doğanlar bu ülkenin yarınlarının teminatıdır...

AK Gençlik bunu iyi bilmeli...

Çünkü herkes özel kalem müdürü olabilir ama Hasan Doğan olamıyor!,

Davaya bağlılık, lidere sadakat, Millete hizmetkarlık..

İşte Hasan Doğan ile onu anlattık size..

Çünkü;

Dünya siyaset sahnesinde "DÜNYA LİDERİ" olarak ülkesi adına bir büyük başarı öyküsü yazmaya devam eden bir büyük liderin yanında yetişen onun milli ve manevi kültür derinliğini özümseyen Hasan Doğan'ların yetişmesinin bu ülkenin yarınlarının teminatı olduğunu düşünüyorum...

Davaya bağlılık, lidere sadakat, Millete hizmetkarlık böyle bir şey işte!



Ülkemizin şu anda Cumhuriyet tarihimizin en güçlü dönemini yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlü tuttukça bu milletin sırtı bir daha yere gelmeyeceğini iyi bilmek ve anlatmak gerek bu gençliğe..

Hep yazdım...

2023'de 8 milyon yeni genç seçmen oy kullanacak...

Yani Türkiye'nin geleceği gençliğin kararına bağlı...

Peki AK Parti bu gençlik politikaları için ne düşünüyor?

Bilmiyorum..

Ama bu gençliğe el atacak, onlara Tayyip Erdoğan gerçeğini hem misyonu hem vizyonu hemde yaptıkları ile anlatacak devlet aklıdır Hasan Doğan'lar...

Hani zamanı ve imkanı olsa da Tayyip Erdoğan gençliği ile buluşabilse!..

O nedenle bugün her zamankinden daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında dikenli yollarda sadakat ile yürüyecek “HAMZA YÜREKLİ” Hasan Doğanlara çok ama çok ihtiyaç var…