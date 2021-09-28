Ahmet Çakar'dan Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş çağrısı bu uyarıyı ekrana koyun

Eski hakem Ahmet Çakar’ın Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı’ya yaptığı uyarı Beşiktaş taraftarını çok kızdırdı. Çakar, Ilıcalı’ya Ajax - Beşiktaş maçı öncesi bu uyarıyı mutlaka ekrana koy diye uyardı.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda’nın güçlü ekiplerinden Ajax’a konuk oluyor. Dün akşam Beyaz TV’de yayınlanan ‘Derin Futbol’ programında eski hakem Ahmet Çakar’dan skandal bir çıkış geldi.

"Bu maç korku ve şiddet içerebilir"

Ahmet Çakar maçın yayınlanacağı Exxen platformunun sahibine seslenerek "Acun Ilıcalı’dan ricam, Ajax-Beşiktaş maçından önce bu uyarıyı göster." Diye ekranlara bir kağıt çıkardı.

Ahmet Çakar’ın ekranlara getirdiği kağıtta, Türkiye’de film ve dizilerden önce dikkat edilmesi gereken unsurların yer aldığı işaretler yer aldı. Ahmet Çakar maçın Beşiktaş aleyhine çok kötü geçeceğini ifade ederken bu maçın yayının öncesi “korku, şiddet ve olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir” yazılı bir uyarının yapılması gerektiğini belirtti.

8-0 yenilebilir

Ahmet Çakar’ın bu hareketi Beşiktaş taraftarını adeta küplere bindirdi. Beşiktaş taraftarı Çakar’ı sosyal medyada üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu. Ayrıca Ahmet Çakar programında sonunda maç skoru hakkında da tahminlerini bildirirken Beşiktaş'ın Ajax karşısında 8-0 yenilebileceğini öne sürdü.