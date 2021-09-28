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Fethiye ilçesinde şehre inen yaban domuzlarını elleri ile beslediler

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi.

Fethiye’de, son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzlar, çöpleri karıştırdı. Bazı vatandaşlar gece saatlerinde aç kalan yaban domuzlarını elleri ile besledi.

Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, bu anlar ise kente tatile gelen bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

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