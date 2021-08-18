Afganistan'dan tahliye edilen 22 Türk vatandaşını taşıyan uçak İstanbul'da

AFGANİSTAN'ın Başkentin Kabil'den tahliye edilen 22 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

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Afganistan'dan ayrılmak için Kabil Büyükelçiliği'ne başvuran Türk vatandaşları için tahliye süreci devam ediyor.

Yapılan hazırlıkların ardından 42 Türk vatandaşı dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürülmüştü. Tahliye edilen Türklerden 22’si hava yoluyla İslamabad'dan İstanbul’a gönderildi. 20 kişinin daha geleceği öğrenildi.

Kabil Büyükelçiliği'nden tahliyelerle ilgili dün yapılan açıklamada Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre tahliye edileceği belirtildi. "Kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da güvenlik nedeniyle Afganistan'dan tahliye uçuşlarına 2 gün ara verildiğini açıklamıştı. Çavuşoğlu, "Güvenliği sağladıktan sonra isteyen vatandaşlarımızın tahliyelerini yapacağız" dedi.