Afganistan’da uçak düştü

Afganistan’da korkunç bir kaza meydana geldi… Taliban’ın kontrolü altındaki bölgede bir yolcu uçağı düştü. Devlete ait Ariana Afghan Havayolları’na ait yolcu uçağında 81 kişinin bulunduğu belirtildi.

Herat’tan Kabil’e gitmek üzere havalanan uçağın dağlık alana düştüğü açıklandı. Yerel saat ile 01.15 sularında kazanın meydana geldiği açıklanırken, yolcuların ve mürettebatın durumu henüz bilinmiyor.

Afgan yetkililer yolcu uçağının düştüğünü doğruladı. Gazni şehri belediye başkanlığı sözcüsü Arif Noori, “Ariana Afghan Havayolları şirketine ait Boeing marka bir uçak Deh Yak bölgesinde düştü. Yaklaşık olarak yerel saatle 01:10 sularında kaza meydana geldi” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamaların ardından Ariana Havayolları’nın iki numaralı yöneticisi Mirzakwal, uçağın düştüğüne dair iddiaları yalanladı.