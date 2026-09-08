Adidas İsrail askerini reklam filminde oynattı tepki sonrası özrü de tuhaf oldu

Markanın İsrailli eski askeri reklam kampanyasında oynatmasının ardından dünya çapında yükselen tepkiler üzerine Adidas'ın bölgesel hesabından özür paylaşımı yapıldı.

Adidas Arabia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz." ifadeleri yer aldı.

Markanın "dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı" aktarılan paylaşımda, "Orta Doğu genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara yönelik uzun soluklu bir bağlılığımız bulunuyor. Bölge genelinde sporcular, takımlar ve spor topluluklarıyla birlikte çalışmanın yanı sıra ürün bağışları yoluyla ihtiyaç sahibi kişi ve toplulukları destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca şirketin benimsediği kapsayıcı değerleri eylemlerine yansıtmak için dinlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

AÇIKLAMA ŞİRKETİN ANA SAYFASINDA YOK

Adidas, Times of Israel'e özel açıklamasında da benzer ifadeleri kullanmıştı. Ancak bu açıklamanın, şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadığı görülmüştü.

Firma, Anadolu Ajansının (AA) konuya ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

GAZZE'YE SALDIRILARDA BACAĞINI KAYBETMİŞTİ

Spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri, şirketin "tek ayakkabı hizmeti (single shoe service)" için reklam yüzü yapmıştı.

BOYKOT ÇAĞRILARI

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusundan emekli Shalev Biton'u "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü olarak tercih etmesi markaya karşı tepkileri ve boykot çağrılarını artırmıştı.

GAZZE'DE 73 BİN 470 KİŞİ ÖLDÜ 174 540 KİŞİ YARALANDI

İsrail’in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 bin 470 Filistinli hayatını kaybetti, 174 bin 540 kişi yaralandı. Enkaz altında ve yol kenarlarında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

BİZ SİZİN İNSANLIĞINIZIN NERESİNDEYİZ?

Su almak için dışarı çıktığı sırada İsrail hava saldırısının hedefi olan ve bacağını kaybeden 14 yaşındaki Ömer Halive, AA muhabirine, reklamı izlediğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, "Biz sizin insanlığınızın neresindeyiz?" diye soruyor.