Adana Kozan'da çıkan yangın kontrol altına alındı! 40 ev tahliye edilmişti

ADANA Doğanalanı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Enizçakırı Mahallesi'ne de yayılan yangın nedeniyle bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki ormanlık alandan da bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ekipler, Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan ve Enizçakırı Mahallesi'ndeki alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI

Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada sabahın erken saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

40 EV TAHLİYE EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tedbir amaçlı Enizçakırı Mahallesi'nde 40 evin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkisinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, meydana gelen bu yangınlarda yaklaşık 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Yangınların çıkış sebeplerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatılmış olup, devam etmektedir."